Κόμο – Μίλαν 1-3: Νίκη με ανατροπή και με υπογραφή Ραμπιό

Η Μίλαν μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ από νωρίς στο ματς με την Κόμο, όμως έκανε την ανατροπή και παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη Ίντερ, μετά από 20 αγωνιστικές στη Serie A. Στους 43 βαθμούς και τη δεύτερη θέση, -3 από την κορυφή η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, στους 34 και την έκτη η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας.

Ο Κεμπφ άνοιξε το σκορ και έδωσε το προβάδισμα στην Κόμο, που είχε τον Τάσο Δουβίκα στο αρχικό της σχήμα, ωστόσο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ενκουκού εύστοχη από την άσπρη βούλα (45′ +1) και έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια ισόπαλες, 1-1.

Στην επανάληψη ανέλαβε δράση ο Αντριάν Ραμπιό και με δύο γκολ στο 55ο και 88ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για τη Μίλαν. Η Κόμο το μόνο που κατάφερε είναι να έχει ένα δοκάρι στο 84ο λεπτό, σε φοβερό γυριστό του Πας.

Κόμο: Μπουτέ, Φαν ντερ Μπρεμτ, Ραμόν, Κεμπφ (46’ Ντιέγκο Κάρλος), Μορένο (76’ Σέρτζι Ρομπέρτο), Ντα Κούνια (60’ Κακερέ), Περόνε, Βόιβοντα (66’ Κουν), Πας, Μπατούρινα (60’ Ροντρίγκεθ), Δουβίκας.

Μίλαν: Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Ντε Βίντερ, Σαλεμάκερς (86’ Ατεκάμε), Φοφανά (70’ Ρίτσι), Μόντριτς (86’ Γιασάρι), Ραμπιό, Μπαρτεζάγκι, Ενκουνκού (63’ Φίλκρουγκ), Λεάο (70’ Λόφτους Τσικ).

Νωρίτερα, η Μπολόνια πήρε σπουδαίο «διπλό» στη έδρα της Ελλάς Βερόνα και μάλιστα με ανατροπή, με τα γκολ των Ορσολίνι (21′), Όντγκααρντ (29′) και Κάστρο (44΄). Για τους γηπεδούχους σκόραραν οι Όρμπαν και Φρόιλερ (αυτογκόλ 71′).

