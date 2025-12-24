Όταν ο κύκλος έκλεισε: Το «ναυάγιο» του μεταγραφικού 2022 στη Μίλαν
Το τελευταίο κομμάτι που έλειπε για να ολοκληρωθεί η… αφαίρεση όλων των μεταγραφών που έγιναν στη Μίλαν το καλοκαίρι και τον χειμώνα του 2022-23 ήταν ο Divock Origi
Το τελευταίο κομμάτι που έλειπε για να ολοκληρωθεί η… αφαίρεση όλων των μεταγραφών που έγιναν στη Μίλαν το καλοκαίρι και τον χειμώνα του 2022-23 ήταν ο Divock Origi — και πλέον αυτός ο κύκλος έκλεισε με τον ίδιο να λύνει με κοινή συμφωνία το συμβόλαιό του με την Μίλαν. Με την αποχώρησή του, δεν υπάρχει πλέον κανένας από τους παίκτες που αποκτήθηκαν εκείνες τις δύο μεταγραφικές περιόδους στην πρώτη ομάδα της Μίλαν τρία χρόνια μετά.
Ο Βέλγος επιθετικός, που είχε έρθει ως «επένδυση χωρίς κόστος μεταγραφής» μετά την λήξη του συμβολαίου του με τη Λίβερπουλ το 2022, ποτέ δεν κατάφερε να σταθεί στο επίπεδο που όλοι περίμεναν. Σε περίπου μιάμιση σεζόν μέτρησε μόλις 36 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, δύο γκολ και ένα ασίστ, και δεν κατάφερε ποτέ να γίνει καθαρό «όπλο» στην επίθεση των «ροσονέρι».
Μετά από μια αποτυχημένη σεζόν και ένα δανεισμό στη Nottingham Forest που επίσης δεν τον βοήθησε να αναζωπυρώσει την καριέρα του, ο Origi είχε μείνει ουσιαστικά εκτός πλάνων και εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για πάνω από δύο χρόνια. Παρά το γεγονός ότι συνέχιζε να λαμβάνει υψηλό συμβόλαιο, δεν είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της πρώτης ομάδας από τον Μάιο του 2023 και είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα της δεύτερης ομάδας «Milan Futuro», από την οποία όμως ουδέποτε πήρε πραγματικό ρόλο.
Η αποχώρησή του — που επισημοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2025 με ανακοίνωση του συλλόγου — ολοκληρώνει ουσιαστικά ένα «αντι-κύκλο» μεταγραφών. Αυτές οι κινήσεις, που περιλάμβαναν παίκτες όπως De Ketelaere, Dest, Thiaw, Vranckx, Devis Vasquez και άλλους που είτε αποχώρησαν είτε δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες, δεν άφησαν κανένα ενεργό αποτύπωμα στον Μίλαν σήμερα.
Για τον κόσμο των ροσονέρι, η ιστορία αυτών των μεταγραφών — με μεγάλο όνειρο και μικρή ουσία — θα μείνει ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα περιπτώσεων όπου οι προσδοκίες και η πραγματικότητα έμειναν πολύ μακριά μεταξύ τους.
