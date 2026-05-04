Μπάσκετ 04 Μαΐου 2026, 09:31

Καβαλίερς και Πίστονς νίκησαν στα Game 7 και ετοιμάζονται για μάχη στα ημιτελικά (vids)

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς και οι Ντιτρόιτ Πίστονς επικράτησαν των Τορόντο Ράπτορς και Ορλάντο Μάτζικ αντίστοιχα, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά της ανατολής.

Θέση στα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας πήραν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, οι οποίοι κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Τορόντο Ράπτορς με 114-102 στο Game 7 που διεξήχθη στο Οχάιο. Οι Καναδοί είχαν τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, όμως στο δεύτερο, οι «ιππότες» έκαναν την ανατροπή και πήραν τη μεγάλη νίκη συνεχίζοντας την πορεία τους.

Εξαιρετική εμφάνιση από τους Ντόνοβαν Μίτσελ και Τζάρετ Άλεν με 22 πόντους έκαστος, με τον δεύτερο μάλιστα να έχει και 19 ριμπάουντ, ενώ πολύτιμες βοήθειες προσέφερε ο Τζέιμς Χάρντεν με 18 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Σκότι Μπαρνς μέτρησε 24 πόντους, με τον Αρ Τζέι Μπαρετ να προσθέτει άλλους 23 πόντους.

Πρόκριση και για τους Πίστονς

Τους Καβαλίερς περίμεναν στα ημιτελικά της ανατολής οι Ντιτρόιτ Πίστονς, οι οποίοι επέστρεψαν από το 3-1 και επικράτησαν στο Game 7 των Ορλάντο Μάτζικ, στο Μίτσιγκαν, με 116-94 παίρνοντας την πρόκριση. Ο αγώνας ήταν αμφίρροπός μέχρι το φινάλε της δεύτερης περιόδου, όταν και οι γηπεδούχοι άρχισαν να χτίζουν διαφορά, ξεσπώντας στο δεύτερο ημίχρονο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Κέιντ Κάνινγκχαμ με 32 πόντους και 12 ασίστ, ενώ πολύ καλός ήταν ο Τομπάιας Χάρις που πρόσθεσε άλλους 30 πόντους, με τον Τζέιλεν Ντιούρεν να έχει 16 πόντους και 15 ριμπάουντ. Στην αντίπερα όχθη, ο Πάολο Μπανκέρο έμοιαζε να παλεύει μόνος του έχοντας 38 πόντους, με τον Ντέσμοντ Μπέιν να μετρά 16 πόντους.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των ημιτελικών

Ανατολή

Ντιτρόιτ Πίστονς – Κλίβελαντ Καβαλίερς
Νιου Γιορκ Νικς – Φιλαδέλφεια 76ερς

Δύση

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Λος Άντζελες Λέικερς
Σαν Αντόνιο Σπερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς

ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ με ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον

Ξεκινά η επιχείρηση «Ελευθερία» των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Ελλάδα – Αυστραλία 10-13: Ηττήθηκε ξανά η Εθνική και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στη Β’ φάση
Άλλα Αθλήματα 03.05.26

Μετά την ήττα από την Αυστραλία η Εθνική γυναικών πόλο με 3 βαθμούς κατέλαβε την 4η θέση στον β’ όμιλο και θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο World Cup στη Β' φάση, ουσιαστικά απέναντι στην Ουγγαρία.

Άστον Βίλα-Τότεναμ 1-2: Σημαντική νίκη για τους Spurs
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Με δυο γκολ στο 12’ και στο 25’, αντίστοιχα, η Τότεναμ νίκησε εκτός έδρας την Άστον Βίλα 2-1 και ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, προσπερνώντας τη Γουέστ Χαμ. Η Βίλα μείωσε στο 96’.

Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Κάπου ώπα 04.05.26

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Γουάιλντ πέρασε στην αντεπίθεση, εξηγώντας την εικόνα της στην τελευταία της εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο

Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός – Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή
«Ήταν σχεδιασμένο» 04.05.26

Κυριακή του Πάσχα γκαλερί στου Ψυρρή με φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα κάηκε ολοσχερώς. «Είναι εμπρηστική επίθεση», τονίζει η ιδιοκτήτρια στο in

Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Στρατηγική χορηγία της Alpha Bank για τον ελληνικό αθλητισμό – Έργα ουσίας στις εγκαταστάσεις της κωπηλασίας με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Στενά του Ορμούζ: «Το σχέδιο των ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει υποχρεωτική ναυτική συνοδεία» – Θολό τοπίο για την «Επιχείρηση Ελευθερίας»
Επιχείρηση «ελευθερία» 04.05.26

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βάλει εκ νέου φωτιά με την «επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

ΠΟΜΕΝΣ: Μια πρωτοβουλία ζωής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Η διάθεση φορητών απινιδωτών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών-ΠΟΜΕΝΣ σε στρατόπεδα σε όλη τη χώρα συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο, με στόχο να καλυφθεί σταδιακά κάθε στρατιωτική μονάδα

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και οδηγείται σε «μετωπική» με τον Μητσοτάκη
Πολιτική 04.05.26

Με το βλέμμα στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ επιλέγει τη γραμμή του «σκληρού ροκ» απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σχεδιάζει τις επόμενες κοινωνικές πρωτοβουλίες του κόμματος και να προετοιμάζει, για τις υποκλοπές, την πρότασή του για Εξεταστική Επιτροπή.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

