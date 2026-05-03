Σε νέο, πιο προσβάσιμο χώρο η Δ΄ Δημοτική Κοινότητα Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 03 Μαΐου 2026, 10:04

Σε νέο, πιο προσβάσιμο χώρο η Δ΄ Δημοτική Κοινότητα Πειραιά

Έμφαση στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη βελτίωση της καθημερινότητας συνιστά η μεταφορά της Δ΄ Κοινότητας Πειραιά σε νέο χώρο.

Μια νέα, πιο λειτουργική καθημερινότητα για τους κατοίκους της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά σηματοδοτούν τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Κοινότητας (Αγίου Ελευθερίου 33), τα οποία πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 30 Απριλίου.

Πρόκειται για έναν πλήρως αναβαθμισμένο και σύγχρονο χώρο, που ενισχύει ουσιαστικά τον ρόλο της Κοινότητας και αναβαθμίζει την καθημερινή εξυπηρέτηση των κατοίκων, προσφέροντας ποιοτικές, προσβάσιμες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους δημότες.

Οι νέες εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν με γνώμονα την άμεση εξυπηρέτηση, τη λειτουργικότητα και την ενίσχυση της άμεσης επικοινωνίας του πολίτη με τις υπηρεσίες του δήμου, δημιουργώντας ένα φιλικό και εξυπηρετικό περιβάλλον.

Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, μαζί με τον Πρόεδρο της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας Αναστάσιο Πούλο, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για την αναβάθμιση της περιοχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.

Τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης π. Κύριλλος Αλεξάκης από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου Καμινίων.

Ακολούθησε, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, ξενάγηση στους χώρους, δίνοντας την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να δουν τις σύγχρονες υποδομές και τον ανανεωμένο εξοπλισμό.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, στον χαιρετισμό του, τόνισε:

«Ήταν ένα σωστό αίτημα των κατοίκων, αλλά και του Προέδρου και των Κοινοτικών Συμβούλων της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας η μεταφορά των υπηρεσιών σε ένα πιο κεντρικό σημείο, ώστε να διασφαλιστεί η ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών και υλοποιήθηκε έστω με κάποια καθυστέρηση.

Θα ήθελα να ευχηθώ στους Κοινοτικούς Συμβούλους και στο προσωπικό του δήμου που στελεχώνει τη Δ΄ Δημοτική Κοινότητα, υγεία και καλή δύναμη στο έργο τους. Η εξυπηρέτηση των δημοτών με ευγένεια, υπομονή και σεβασμό αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Ακόμη και σε περιπτώσεις αυξημένων απαιτήσεων ή έντασης, οφείλουμε να ανταποκρινόμαστε με κατανόηση, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Η Δ΄ Δημοτική Κοινότητα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική Κοινότητα για την πόλη του Πειραιά, όπως και οι άλλες Κοινότητες, με ξεχωριστά τοπικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Στην περιοχή των Καμινίων υπάρχουν σημαντικές ανάγκες, τόσο σε ζητήματα καθημερινότητας όσο και σε επίπεδο υποδομών. Ήδη υλοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις τα τελευταία δύο χρόνια, όπως ο Βρεφονηπιακός Σταθμός στην Παξών και Ερμουπόλεως, η ανάπλαση της πλατείας Γεννηματά, οι ασφαλτοστρώσεις που θα συνεχιστούν μέσα στο έτος, το γήπεδο 11χ11 που θα ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού και φυσικά τα ακόμα σημαντικότερα που ξεκινούν τους επόμενους μήνες και αναφέρομαι στην μεγάλη παρέμβαση στην πλατεία Κωσταράκου, στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της ΣΚΙΠ, στις αλλαγές πεζοδρομίων, αλλά και σε ακόμα αρκετά μικρότερα έργα και παρεμβάσεις.

Παρά τις καθυστερήσεις που ενδέχεται να προκύπτουν, καθώς και τα λάθη που αναπόφευκτα γίνονται, το συνολικό αποτύπωμα της προσπάθειας του δήμου πιστεύω ότι παραμένει θετικό και στη Δ΄ Δημοτική Κοινότητα.

Συνεχίζουμε με στόχο τη διαρκή βελτίωση, τη μείωση των καθυστερήσεων και την παροχή ακόμη καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες».

Ο Πρόεδρος της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας Αναστάσιος Πούλος, στον χαιρετισμό του, ανέφερε:

«Σήμερα κάνουμε ένα μικρό, αλλά ουσιαστικό βήμα, ώστε να είμαστε ακόμη πιο κοντά στους συμπολίτες μας, να ακούμε τις ανάγκες τους και να δίνουμε λύσεις στα ζητήματα της καθημερινότητας.

Η μεταφορά των υπηρεσιών της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας σε ένα πιο κεντρικό σημείο αποτέλεσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης από κάθε σημείο της Κοινότητας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Γιάννη Μώραλη και όλους όσοι βοήθησαν να γίνει αυτός ο χώρος πραγματικότητα».

Η προσχολική αγωγή και οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι εποχικό έργο αλλά πυλώνες κοινωνικής συνοχής που απαιτούν συνέχεια, εμπειρία και σταθερότητα, επισημαίνει η ανακοίνωση της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

«Με μεγάλη επιμονή, υπομονή, μεθοδικότητα,πολύ δουλειά,και με την βοήθεια και συνεργασία πολλών ανθρώπων και φορέων, φτάσαμε στο σημείο κατασκευής του έργου» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος.

Την ανάγκη για στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών δήμων τόνισε ο δημαρχος Χάλκης στην επιτροπή περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Δήμου Τήνου και Πρεσβείας Μαρόκου σε τοπικό επίπεδο, ενώ κατατέθηκαν και πρώτες σκέψεις για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες

Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων στη Στερεά Ελλάδα.

Επίσκεψη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη στο Σουφλί και συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο.

Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης αποκαλύπτει τα όρια της διεθνούς πίεσης και τη δύναμη των παγκόσμιων ελίτ

Πώς οι ΗΠΑ χτίζουν τους νέους οικονομικούς κολοσσούς - Οι συγχωνεύσεις-μαμούθ αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να αναζητά νέα στρατηγική ανάμεσα σε ρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

Στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη σήμανε συναγερμός και άμεσα έφτασε έξω από την οικία ισχυρή δύναμη με 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες, που έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά

Συνολικά, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν αναμένεται να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους «κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα», εξηγεί ο Αρν Λόμαν Ράσμουσεν αναλυτής στην Global Risk Management.

Στη δήλωση για τα αναδρομικά, τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό

Από τη μία πλευρά μειώνεται η ζήτηση για επαγγέλματα που μπορούν να υποκατασταθούν από τα μοντέλα της ΑΙ, από την άλλη όμως δημιουργεί ζήτηση για νέα επαγγέλματα που είναι σχετικά με αυτήν.

Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας πάντως , ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Αγορασμένα πτυχία, τιμοκατάλογοι για διπλωματικές, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, πλασματικές βαθμολογίες αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές... μενού της παραπαιδείας

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

