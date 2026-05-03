Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [03.05 – 09.05.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αξιοποίησε την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή σου, γιατί είναι στα ύψη τους. Όμως έχε κατά νου πως όπως όλα θέλουν ένα μέτρο, έτσι ισχύει και για αυτά, ναι; Κοινώς απόφυγε τις υπερβολές ή ακόμα χειρότερα και τις βιαστικές κινήσεις. Ειδικά στους τομείς σπίτι και οικογένεια. Αν ψήνεσαι να αποφύγεις τους αχρείαστους καβγάδες, αλλιώς…
DON’TS: Μην έχεις προσδοκίες- απαιτήσεις που αγγίζουν ταβάνι, γιατί και θα απογοητευτείς, αλλά και θα εκτεθείς. Ειδικά αν παρά- ανοιχτείς. Μη διστάσεις να κάνεις πράγματα που προάγουν την ασφάλεια, την σιγουριά και την ικανοποίηση προς τον εαυτό σου, γιατί το έχεις ανάγκη αυτό. Μη δίνεις μεγάλες υποσχέσεις λόγω του ενθουσιασμού σου.
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να περιορίσεις την ένταση που παίζει μέσα σου, γιατί αν βγει προς τα έξω, τότε όλοι θα δουν μια πλευρά που δεν θα αρέσει (δηλ. την έντονη). Γίνε λίγο πιο υπομονετικός, δεν θα σου πέσει ο απαυτός σου! Πάντως μπορείς να απολαύσεις τα «μπράβο» με τα οποία σε λούζουν, καθώς ανταμείβονται οι κόποι σου. Επιτέλους, σωστά;;
DON’TS: Μην αντιδράς/ απαντάς απότομα σε οτιδήποτε κι αν λένε οι γύρω σου. Μην κινείσαι με παρορμητικότητα, γιατί θολώνεις την κρίση σου και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τον τρόπο που πρέπει και μπορείς. Μην αγνοείς τα νέα και τις εξελίξεις που υπάρχουν, γιατί είναι θετικά. Μη βιάζεσαι. Go with the flow κοινώς. Μην επιμένεις.
Δίδυμοι
DO’S: Πάρε αποστάσεις σε ένα ήσυχο κι όμορφο μέρος, το οποίο θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις. Έπειτα φρόντισε να μαζέψεις δυνάμεις και να οργανώσεις τόσο τις σκέψεις, όσο και τις μελλοντικές σου κινήσεις. Δες τα πάντα με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Αφού σε παίρνει, γιατί να μην το κάνεις. Βρες λύσεις στα ζόρια σου μεν, με παρασκηνιακό τρόπο δε.
DON’TS: Μην νιώθεις μονίμως πως φταις εσύ για την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στην παρέα. Η αλήθεια είναι πως το μοναδικό πράγμα που μπορεί να σου προσάψει κανείς, είναι ότι έχεις υψηλές προσδοκίες, αλλά αυτό είναι δικό σου πρόβλημα (- πάντως μην το κάνεις γενικώς!). Στα οικονομικά, μην ξοδεύεις αλόγιστα. Κάπου ώπα!
Καρκίνος
DO’S: Πότε έκανες τελευταία φορά έλεγχο ανάμεσα στις επαγγελματικές φιλοδοξίες σου και στις προσωπικές ανάγκες που έχεις; Ποτέ! Γι’ αυτό, λοιπόν, έρχεται το τωρινό επταήμερο και σου κάνει τη φάση μπουρλότο εκεί, για να σε βάλει στο τρυπάκι να βρεις ξανά τις ισορροπίες σου. Ας πρόσεχες! Εστίασε όπου νιώθεις ότι θες να εστιάσεις.
DON’TS: Μην είσαι παρορμητικός προς τις κινήσεις και τις αντιδράσεις σου, γιατί θα εκτεθείς ή θα κάνεις κάποια βλακεία. Το μόνο σίγουρο! Μην πάρεις ρίσκα τώρα, γιατί θα δεις τις συνέπειες αύριο- μεθαύριο και δεν θα είναι ωραίες. Μην χάνεις την υπομονή και την ψυχραιμία σου. Μην αγνοείς αυτούς που θέλουν να σε συγχαρούν για τις επιτυχίες σου.
Λέων
DO’S: Ξεκίνα να συμπεριφέρεσαι σαν ένας νοήμων και συγκροτημένος άνθρωπος, γιατί οι γύρω σου έχουν αρχίσει και σε αμφισβητούν ως προς αυτό. Επιπλέον, καλή η αισιοδοξία, αλλά με ένα λογικό μέτρο, έτσι; Απόφυγε, λοιπόν, τις βιαστικές και γρήγορες αποφάσεις, γιατί αργά ή γρήγορα θα αποδειχθεί ότι αυτές ήταν κάτι το εντελώς λάθος.
DON’TS: Μην συνεχίζεις να απογοητευεσαι για κάποια παρελθοντικά σκηνικά, γιατί δεν αποκλείεται να δικαιωθείς τώρα. Άλλωστε κάλλιο αργά παρά ποτέ, σωστά; Μην αρνείσαι να πάρεις χρόνο για σένα, όμως πριν να πάρεις τις αποφάσεις που πρέπει να πάρεις. Ο δρόμος για την εσωτερική σου ηρεμία, έχει πια ανοίξει. Το βλέπεις κι εσύ, έτσι;
Παρθένος
DO’S: Φέρε σε πρώτο πλάνο τα οικονομικά σου. Βέβαια, θέλεις να τις ζήσεις τις περιπετειούλες και την δράση σου, κάτι που μπορεί να διακινδυνεύσει των παραπάνω τομέα. Άρα φρόντισε να κρατήσεις και τις ισορροπίες σου μαζί. Γιατί δεν κάνεις λίγο πιο σταθερό και οργανωμένο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι τα πράγματα γενικώς;
DON’TS: Μην ξεφεύγεις και μη ζητάς παραπάνω από όσα σου αναλογούν μέσα στα πλαίσια των ομάδων που δραστηριοποιείσαι, γιατί αυτή η συμπεριφορά σου θα δεχθεί έντονες αντιδράσεις από τους απέναντι. Μην αγνοείς αυτά που λένε οι υπόλοιποι, γιατί κάπου εκεί κρύβονται ευχάριστες εξελίξεις και όμορφα νέα που σε αφορούν.
Ζυγός
DO’S: Αν έχεις χάσει το μονοπάτι σου σχετικά με τις φιλοδοξίες που έχεις εσύ και τις απαιτήσεις που έχουν οι άλλοι από εσένα, τότε έρχεται αυτή η εβδομάδα σαν από μηχανής θεός, καθώς σε βοηθάει να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. Καιρός ήταν! Ωστόσο θέλω γενικώς να είσαι προσεκτικός ως προς τις εντάσεις που υπάρχουν αυτό το διάστημα.
DON’TS: Αν δεν θέλεις να σε παρεξηγήσουν οι άνθρωποι γύρω σου, τότε δεν πρέπει να αφήνεις τον ενθουσιασμό σου να ξεφεύγει, γιατί κάπου πατάει τα όρια της παρορμητικότητας και μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Στα επαγγελματικά, μην αγχώνεσαι, γιατί έρχονται πράγματα που λειτουργούν ευεργετικά για σένα και το μέλλον σου.
Σκορπιός
DO’S: Σταμάτα πια να είσαι τόσο υπερβολικός γενικώς. Εστίασε τόσο στα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου, όσο και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Είναι πολλά αυτά με τα οποία πρέπει να ασχοληθείς, άρα συγκεντρώσου. Θετικές εξελίξεις υπάρχουν σε θέματα σχετικά με τον νόμο, την γνώση ή ακόμα και το εξωτερικό.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αναλαμβάνεις περισσότερες ευθύνες και υποχρεώσεις από όσες μπορείς να υλοποιήσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει μπόλικη πίεση και ένταση εκεί. Μη μεταφέρεις την ένταση της δουλειάς παντού. Στα ερωτικά, μη βιαστείς να ενθουσιαστείς με τις νέες γνωριμίες, γιατί μάλλον θα είναι απλά περαστικές.
Τοξότης
DO’S: Σταμάτα πια να είσαι τόσο υπερβολικός γενικώς. Αφού έχεις αστείρευτη ενέργεια και τρομερή αυτοπεποίθηση αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν εστιάζεις σε αυτά τα στοιχεία που είναι και άκρως θετικά; Μα έχω κάτι απορίες και εγώ ώρες ώρες, έτσι; Food for thought! Πες «όχι» στα πράγματα εκείνα που μπορούν να σε βλάψουν αργότερα.
DON’TS: Μην υποτιμάς τα εμπόδια και τους κινδύνους που υπάρχουν σε κάποιες από τις κινήσεις που κάνεις ή στις προτάσεις που σου γίνονται από ορισμένους. Άρα μην παρασυρθείς από εκείνους, που προτείνουν ριψοκίνδυνα πράγματα, λόγω του ότι ενθουσιάζεσαι εύκολα. Μην ξοδεύεις δίχως αύριο. Μην αγνοείς τα της καθημερινότητας.
Αιγόκερως
DO’S: Βάλε τάξη στις προσωπικές σου φιλοδοξίες και στις απαιτήσεις της οικογένειας, γιατί έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης εκεί. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για δύο απαιτητικούς τομείς, σωστά; Σταμάτα να το παίζεις γενναίος και να ζεις μόνο την περιπέτεια, γιατί πρέπει να προσγειωθείς κάποτε στην πραγματικότητα. That’s life, my dear!
DON’TS: Μην είσαι έντονος, απότομος ή υπερβολικός ως προς τον τρόπο που απαντάς και αντιδράς. Μην χάνεις τις ισορροπίες σου εύκολα. Μη διστάσεις να τα παρατήσεις όλα τα ζόρικα και να ασχοληθείς με κάτι το πιο δημιουργικό. Ή μπορείς απλά να απολαύσεις τους καρπούς των κόπων σου. Στα ερωτικά, μην έχεις πολύ υψηλές προσδοκίες.
Υδροχόος
DO’S: Μπορείς, αφού το θλες, να εστιάσεις στις ιδέες σου και να βρεις τους κατάλληλους τρόπους, για να τις προωθήσεις. Βέβαια πρέπει να επικοινωνείς με τα άτομα που ξέρεις ότι μπορούν να σε καταλάβουν, αλλιώς πάει στράφι όλη σου η προσπάθεια. Απόφυγε, λοιπόν, τις συζητήσεις με τα άτομα εκείνα που ξέρεις εξαρχής ότι θα πλακωθείτε!
DON’TS: Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις στα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα, γιατί υπάρχει έντονος ο κίνδυνος να γίνει κάποιο λάθος, το οποίο δεν ξέρω αν θα μαζεύεται εύκολα μετά. Στα επαγγελματικά, μην είσαι παρορμητικός και μην χάνεις τόσο εύκολα την ψυχραιμία σου. Μην αναλαμβάνεις παραπάνω ευθύνες από όσες πρέπει.
Ιχθύες
DO’S: Εστίασε στα οικονομικά και εξέτασε προσεκτικά τι μπαίνει και τι βγαίνει από το ταμείο σου. Βέβαια, για να πάει καλά αυτό, πρέπει να σταματήσεις να ξοδεύεις αλόγιστα λόγω του γνωστού ενθουσιασμού σου και να μάθεις να διαχειρίζεσαι καλύτερα τα χρήματά σου. Αλλιώς παιδεύεσαι τσάμπα. Έρχονται νέα σχετικά με κάτι που περιμένεις.
DON’TS: Μην παρασυρθείς και μην πεις «ναι» σε αυτούς που προτείνουν διάφορα, για τα οποία όμως δεν έχεις κάτσει να κάνεις εσύ το πλανάρισμα και δεν ξέρεις πού θα βγουν. Μην αγνοείς τα αγαπημένα σου άτομα, καθώς περιμένουν πότε θα περάσετε όμορφες στιγμές. Στα ερωτικά, μην έχεις τόσο υψηλές προσδοκίες, θα απογοητευτείς.
