magazin
Κυριακή 03 Μαϊου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εβδομαδιαία 03 Μαΐου 2026, 13:30
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [03.05 – 09.05.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Αξιοποίησε την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή σου, γιατί είναι στα ύψη τους. Όμως έχε κατά νου πως όπως όλα θέλουν ένα μέτρο, έτσι ισχύει και για αυτά, ναι; Κοινώς απόφυγε τις υπερβολές ή ακόμα χειρότερα και τις βιαστικές κινήσεις. Ειδικά στους τομείς σπίτι και οικογένεια. Αν ψήνεσαι να αποφύγεις τους αχρείαστους καβγάδες, αλλιώς…

DON’TS: Μην έχεις προσδοκίες-  απαιτήσεις που αγγίζουν ταβάνι, γιατί και θα απογοητευτείς, αλλά και θα εκτεθείς. Ειδικά αν παρά- ανοιχτείς. Μη διστάσεις να κάνεις πράγματα που προάγουν την ασφάλεια, την σιγουριά και την ικανοποίηση προς τον εαυτό σου, γιατί το έχεις ανάγκη αυτό. Μη δίνεις μεγάλες υποσχέσεις λόγω του ενθουσιασμού σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσπάθησε να περιορίσεις την ένταση που παίζει μέσα σου, γιατί αν βγει προς τα έξω, τότε όλοι θα δουν μια πλευρά που δεν θα αρέσει (δηλ. την έντονη). Γίνε λίγο πιο υπομονετικός, δεν θα σου πέσει ο απαυτός σου! Πάντως μπορείς να απολαύσεις τα «μπράβο» με τα οποία σε λούζουν, καθώς ανταμείβονται οι κόποι σου. Επιτέλους, σωστά;;

DON’TS: Μην αντιδράς/ απαντάς απότομα σε οτιδήποτε κι αν λένε οι γύρω σου. Μην κινείσαι με παρορμητικότητα, γιατί θολώνεις την κρίση σου και δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τον τρόπο που πρέπει και μπορείς. Μην αγνοείς τα νέα και τις εξελίξεις που υπάρχουν, γιατί είναι θετικά. Μη βιάζεσαι. Go with the flow κοινώς. Μην επιμένεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πάρε αποστάσεις σε ένα ήσυχο κι όμορφο μέρος, το οποίο θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις. Έπειτα φρόντισε να μαζέψεις δυνάμεις και να οργανώσεις τόσο τις σκέψεις, όσο και τις μελλοντικές σου κινήσεις. Δες τα πάντα με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Αφού σε παίρνει, γιατί να μην το κάνεις. Βρες λύσεις στα ζόρια σου μεν, με παρασκηνιακό τρόπο δε.

DON’TS: Μην νιώθεις μονίμως πως φταις εσύ για την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στην παρέα. Η αλήθεια είναι πως το μοναδικό πράγμα που μπορεί να σου προσάψει κανείς, είναι ότι έχεις υψηλές προσδοκίες, αλλά αυτό είναι δικό σου πρόβλημα (- πάντως μην το κάνεις γενικώς!). Στα οικονομικά, μην ξοδεύεις αλόγιστα. Κάπου ώπα!

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πότε έκανες τελευταία φορά έλεγχο ανάμεσα στις επαγγελματικές φιλοδοξίες σου και στις προσωπικές ανάγκες που έχεις; Ποτέ! Γι’ αυτό, λοιπόν, έρχεται το τωρινό επταήμερο και σου κάνει τη φάση μπουρλότο εκεί, για να σε βάλει στο τρυπάκι να βρεις ξανά τις ισορροπίες σου. Ας πρόσεχες! Εστίασε όπου νιώθεις ότι θες να εστιάσεις.

DON’TS: Μην είσαι παρορμητικός προς τις κινήσεις και τις αντιδράσεις σου, γιατί θα εκτεθείς ή θα κάνεις κάποια βλακεία. Το μόνο σίγουρο! Μην πάρεις ρίσκα τώρα, γιατί θα δεις τις συνέπειες αύριο- μεθαύριο και δεν θα είναι ωραίες. Μην χάνεις την υπομονή και την ψυχραιμία σου. Μην αγνοείς αυτούς που θέλουν να σε συγχαρούν για τις επιτυχίες σου.

Λέων

Λέων

DO’S: Ξεκίνα να συμπεριφέρεσαι σαν ένας νοήμων και συγκροτημένος άνθρωπος, γιατί οι γύρω σου έχουν αρχίσει και σε αμφισβητούν ως προς αυτό. Επιπλέον, καλή η αισιοδοξία, αλλά με ένα λογικό μέτρο, έτσι; Απόφυγε, λοιπόν, τις βιαστικές και γρήγορες αποφάσεις, γιατί αργά ή γρήγορα θα αποδειχθεί ότι αυτές ήταν κάτι το εντελώς λάθος.

DON’TS: Μην συνεχίζεις να απογοητευεσαι για κάποια παρελθοντικά σκηνικά, γιατί δεν αποκλείεται να δικαιωθείς τώρα. Άλλωστε κάλλιο αργά παρά ποτέ, σωστά; Μην αρνείσαι να πάρεις χρόνο για σένα, όμως πριν να πάρεις τις αποφάσεις που πρέπει να πάρεις. Ο δρόμος για την εσωτερική σου ηρεμία, έχει πια ανοίξει. Το βλέπεις κι εσύ, έτσι;

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Φέρε σε πρώτο πλάνο τα οικονομικά σου. Βέβαια, θέλεις να τις ζήσεις τις περιπετειούλες και την δράση σου, κάτι που μπορεί να διακινδυνεύσει των παραπάνω τομέα. Άρα φρόντισε να κρατήσεις και τις ισορροπίες σου μαζί. Γιατί δεν κάνεις λίγο πιο σταθερό και οργανωμένο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι τα πράγματα γενικώς;

DON’TS: Μην ξεφεύγεις και μη ζητάς παραπάνω από όσα σου αναλογούν μέσα στα πλαίσια των ομάδων που δραστηριοποιείσαι, γιατί αυτή η συμπεριφορά σου θα δεχθεί έντονες αντιδράσεις από τους απέναντι. Μην αγνοείς αυτά που λένε οι υπόλοιποι, γιατί κάπου εκεί κρύβονται ευχάριστες εξελίξεις και όμορφα νέα που σε αφορούν.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Αν έχεις χάσει το μονοπάτι σου σχετικά με τις φιλοδοξίες που έχεις εσύ και τις απαιτήσεις που έχουν οι άλλοι από εσένα, τότε έρχεται αυτή η εβδομάδα σαν από μηχανής θεός, καθώς σε βοηθάει να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. Καιρός ήταν! Ωστόσο θέλω γενικώς να είσαι προσεκτικός ως προς τις εντάσεις που υπάρχουν αυτό το διάστημα.

DON’TS: Αν δεν θέλεις να σε παρεξηγήσουν οι άνθρωποι γύρω σου, τότε δεν πρέπει να αφήνεις τον ενθουσιασμό σου να ξεφεύγει, γιατί κάπου πατάει τα όρια της παρορμητικότητας και μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Στα επαγγελματικά, μην αγχώνεσαι, γιατί έρχονται πράγματα που λειτουργούν ευεργετικά για σένα και το μέλλον σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Σταμάτα πια να είσαι τόσο υπερβολικός γενικώς. Εστίασε τόσο στα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητά σου, όσο και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Είναι πολλά αυτά με τα οποία πρέπει να ασχοληθείς, άρα συγκεντρώσου. Θετικές εξελίξεις υπάρχουν σε θέματα σχετικά με τον νόμο, την γνώση ή ακόμα και το εξωτερικό.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αναλαμβάνεις περισσότερες ευθύνες και υποχρεώσεις από όσες μπορείς να υλοποιήσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει μπόλικη πίεση και ένταση εκεί. Μη μεταφέρεις την ένταση της δουλειάς παντού. Στα ερωτικά, μη βιαστείς να ενθουσιαστείς με τις νέες γνωριμίες, γιατί μάλλον θα είναι απλά περαστικές.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Σταμάτα πια να είσαι τόσο υπερβολικός γενικώς. Αφού έχεις αστείρευτη ενέργεια και τρομερή αυτοπεποίθηση αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν εστιάζεις σε αυτά τα στοιχεία που είναι και άκρως θετικά; Μα έχω κάτι απορίες και εγώ ώρες ώρες, έτσι; Food for thought!  Πες «όχι» στα πράγματα εκείνα που μπορούν να σε βλάψουν αργότερα.

DON’TS: Μην υποτιμάς τα εμπόδια και τους κινδύνους που υπάρχουν σε κάποιες από τις κινήσεις που κάνεις ή στις προτάσεις που σου γίνονται από ορισμένους. Άρα μην παρασυρθείς από εκείνους, που προτείνουν ριψοκίνδυνα πράγματα, λόγω του ότι ενθουσιάζεσαι εύκολα. Μην ξοδεύεις δίχως αύριο. Μην αγνοείς τα της καθημερινότητας.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Βάλε τάξη στις προσωπικές σου φιλοδοξίες και στις απαιτήσεις της οικογένειας, γιατί έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης εκεί. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για δύο απαιτητικούς τομείς, σωστά; Σταμάτα να το παίζεις γενναίος και να ζεις μόνο την περιπέτεια, γιατί πρέπει να προσγειωθείς κάποτε στην πραγματικότητα. That’s life, my dear!

DON’TS: Μην είσαι έντονος, απότομος ή υπερβολικός ως προς τον τρόπο που απαντάς και αντιδράς. Μην χάνεις τις ισορροπίες σου εύκολα. Μη διστάσεις να τα παρατήσεις όλα τα ζόρικα και να ασχοληθείς με κάτι το πιο δημιουργικό. Ή μπορείς απλά να απολαύσεις τους καρπούς των κόπων σου. Στα ερωτικά, μην έχεις πολύ υψηλές προσδοκίες.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Μπορείς, αφού το θλες, να εστιάσεις στις ιδέες σου και να βρεις τους κατάλληλους τρόπους, για να τις προωθήσεις. Βέβαια πρέπει να επικοινωνείς με τα άτομα που ξέρεις ότι μπορούν να σε καταλάβουν, αλλιώς πάει στράφι όλη σου η προσπάθεια. Απόφυγε, λοιπόν, τις συζητήσεις με τα άτομα εκείνα που ξέρεις εξαρχής ότι θα πλακωθείτε!

DON’TS: Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις στα θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα, γιατί υπάρχει έντονος ο κίνδυνος να γίνει κάποιο λάθος, το οποίο δεν ξέρω αν θα μαζεύεται εύκολα μετά. Στα επαγγελματικά, μην είσαι παρορμητικός και μην χάνεις τόσο εύκολα την ψυχραιμία σου. Μην αναλαμβάνεις παραπάνω ευθύνες από όσες πρέπει.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Εστίασε στα οικονομικά και εξέτασε προσεκτικά τι μπαίνει και τι βγαίνει από το ταμείο σου. Βέβαια, για να πάει καλά αυτό, πρέπει να σταματήσεις να ξοδεύεις αλόγιστα λόγω του γνωστού ενθουσιασμού σου και να μάθεις να διαχειρίζεσαι καλύτερα τα χρήματά σου. Αλλιώς παιδεύεσαι τσάμπα. Έρχονται νέα σχετικά με κάτι που περιμένεις.

DON’TS: Μην παρασυρθείς και μην πεις «ναι» σε αυτούς που προτείνουν διάφορα, για τα οποία όμως δεν έχεις κάτσει να κάνεις εσύ το πλανάρισμα και δεν ξέρεις πού θα βγουν. Μην αγνοείς τα αγαπημένα σου άτομα, καθώς περιμένουν πότε θα περάσετε όμορφες στιγμές. Στα ερωτικά, μην έχεις τόσο υψηλές προσδοκίες, θα απογοητευτείς.

Headlines:
Τουρισμός
Τουρισμός πολυτελείας: Η επενδυτική έκρηξη, τα νέα 5άστερα και το Conrad 

Τουρισμός πολυτελείας: Η επενδυτική έκρηξη, τα νέα 5άστερα και το Conrad 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ να διαλέξει μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία

Ιράν: Ο Τραμπ να διαλέξει μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Άβα Γκάρντνερ – Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους
Πάθος 03.05.26

Άβα Γκάρντνερ - Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους - «Εδώ έζησαν τη θυελλώδη σχέση τους»

Η κατοικία που στέγασε έναν από τους πιο παθιασμένους και ταραχώδεις έρωτες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, αυτή της Άβα Γκάρντνερ και του Φράνκ Σινάτρα, διατίθεται πλέον προς πώληση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»
Καλό, κακό 03.05.26

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου που επιβάλλεται να κοιτάξεις
Για δες 03.05.26

Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου που επιβάλλεται να κοιτάξεις

Όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουν από μικροί πως είναι κακό να κατασκοπεύουν κάποιον από την κλειδαρότρυπα. Αυτή είναι μια οικουμενική αλήθεια εκτός από την περίπτωση που θα δείτε παρακάτω.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;
Βίντεο 02.05.26

«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;

«Δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι καλεσμένη», είπε μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου για τον για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της, ενώ έκανε και μία αποκάλυψη

Σύνταξη
Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα -συγγνώμη που δεν πέθανα»
Η θέση της γυναίκας 02.05.26

Λίζα Κούντροου: «Εντάξει, μεγάλωσα - συγγνώμη που δεν πέθανα»

Η Λίζα Κούντροου κατάφερε σιγά-σιγά αλλά σταθερά να βγει από τη σκιά της Φοίβη Μπουφέ, χάρη στη Βαλερί Τσέρις, έναν χαρακτήρα που δημιούργησε η ίδια και που αμφισβητεί τη μισογυνία του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία
Washington Post 03.05.26

Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία

Έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει ένα επιδεινούμενο πολιτικό κλίμα χάρη στις ακραίες πολιτικές της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Τουρκία: Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά – «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»
Στην Τουρκία 03.05.26

Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά - «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»

Το άγριο έγκλημα συγκλόνισε την Τουρκία - Η 58χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι η νύφη της απατούσε τον γιο της - «Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό; τη ρώτησα, μου είπε 'θα το κάνω' και άνοιξα πυρ»

Σύνταξη
Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε το ψέμα περί ανταλλαγής των συντάξεων με το Μακεδονικό – Η Ιστορία είναι πεισματάρα
Αιχμηρή τοποθέτηση 03.05.26

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε το ψέμα περί ανταλλαγής των συντάξεων με το Μακεδονικό – Η Ιστορία είναι πεισματάρα

Με μια αιχμηρή τοποθέτηση, ο Αλέξης Τσίπρας εξηγεί γιατί δεν θα συμμετάσχει σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ καταγγέλλοντας απόπειρα σπίλωσης του έργου και του ήθους του

Σύνταξη
Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας
Κόσμος 03.05.26

Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Keshek και ο Avila συνδέονται με τη Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού (PCPA), η οποία έχει κατηγορηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι «ενεργεί κρυφά για λογαριασμό» της Χαμάς.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Θεσμικό έρεβος και κυνισμός από τον Μητσοτάκη – Ποιον νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει;
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Θεσμικό έρεβος και κυνισμός από τον Μητσοτάκη – Ποιον νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει;

Με αναφορά στην αποκάλυψη του in για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ στον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Τι ένοχη σιωπή είναι αυτή;», διερωτάται

Σύνταξη
Αποστολάκη κατά Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση ανέχεται καταχρηστικές χρεώσεις και υπέρογκα επιτόκια
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Αποστολάκη κατά Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση ανέχεται καταχρηστικές χρεώσεις και υπέρογκα επιτόκια

Η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη επιτίθεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την «υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση» που παρουσίασε, όπως είπε, ως «εθνική πρωτοβουλία»

Σύνταξη
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Σήμερα το πρωί 03.05.26

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Σύμφωνα με τις αρχές στο Ιράν οι διαδηλώσεις στις αρχές του χειμώνα ξεκίνησαν ειρηνικά προτού μετατραπούν σε «ταραχές υποκινούμενες από το εξωτερικό»

Σύνταξη
Πώς η ΑΙ του Μασκ οδηγεί τους ανθρώπους σε παραλήρημα – «Επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του»
AI 03.05.26

Πώς η ΑΙ του Μασκ οδηγεί τους ανθρώπους σε παραλήρημα - «Επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του»

Το Grok του Μασκ το παράκανε... Οι πληροφορίες που έδινε οδήγησαν πολλούς χρήστες σε διάφορα μέρη του κόσμου σε παραλήρημα. Ο Άνταμ ετοιμάστηκε για πόλεμο, ενώ ο Τάκα πίστευε ότι μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τσουκαλάς: Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές;
«Εκλογές το συντομότερο» 03.05.26

Τσουκαλάς: Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές;

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ζητά «εκλογές το συντομότερο» απαντώντας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι αναφορές του για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Εκτός πραγματικότητας ο Μητσοτάκης, «ξεφεύγει» με… χιούμορ για τη Euroleague
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Εκτός πραγματικότητας ο Μητσοτάκης, «ξεφεύγει» με… χιούμορ για τη Euroleague

Ο πρωθυπουργός στο Κυριακάτικο μήνυμά του δεν αναφέρεται σε κανένα ζήτημα που ταλανίζει τους πολίτες και προτιμά να κάνει... αστεία με την έναρξη των πλέι οφ της Euroleague για να «τραβήξει την προσοχή»

Σύνταξη
Ηράκλειο: Ζήτημα χρόνου να παραδοθεί ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης έξω από μπαρ
Κρήτη 03.05.26

Ζήτημα χρόνου να παραδοθεί ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης έξω από μπαρ στο Ηράκλειο

Στην υπόθεση της άγριας επίθεσης στο Ηράκλειο εμπλέκεται και ένας ανήλικος - ο οποίος τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 57χρονο πορτιέρη -, ενώ ο πατέρας του κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones
Κόσμος 03.05.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones

Σε απάντηση σε αυτούς τους καθημερινούς βομβαρδισμούς, που πλέον είναι συχνότεροι και στη διάρκεια της ημέρας, η Ουκρανία έπληξε πολλούς στόχους στη Ρωσία, τόσο στρατιωτικούς όσο και ενεργειακούς

Σύνταξη
Η AI «σβήνει» τη Gen Z από την αγορά εργασίας – Το μεγάλο λάθος των επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Η AI «σβήνει» τη Gen Z από την αγορά εργασίας – Το μεγάλο λάθος των επιχειρήσεων

Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες αντικαθιστούν θέσεις εισαγωγικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη, ειδικοί προειδοποιούν ότι το κόστος μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο φαίνεται σήμερα: από την απώλεια ταλέντου μέχρι τη διάρρηξη της «αλυσίδας» που δημιουργεί τους ηγέτες του αύριο.

Γεωργία Κανδρή
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Cookies