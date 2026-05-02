02.05.2026 | 11:50
Νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι
Ολλανδικό μουσείο ανακάλυψε αρχαίο, ρωμαϊκό φαλλό μήκους 20 εκατοστών σε ξεχασμένο κιβώτιο
Culture Live 02 Μαΐου 2026, 13:20

Ολλανδικό μουσείο ανακάλυψε αρχαίο, ρωμαϊκό φαλλό μήκους 20 εκατοστών σε ξεχασμένο κιβώτιο

Το οστέινο γλυπτό βρέθηκε σε μια ξεχασμένη συλλογή 16.000 κιβωτίων που περιείχαν διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα στο Μουσείο Valkhof.

Έφη Αλεβίζου
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Σε μια ξεχασμένη συλλογή 16.000 κιβωτίων που περιείχαν διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα, οι εργαζόμενοι στο Μουσείο Valkhof στην πόλη Nijmegen άνοιξαν ένα από αυτά και βρήκαν ένα αρχαίο ρωμαϊκό γλυπτό φαλλό σκαλισμένο από κόκαλο.

Η εμβληματική ατάκα του Φόρεστ Γκαμπ «η ζωή είναι σαν ένα κουτί σοκολατάκια, ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου τύχει» μετατράπηκε από μυθοπλασία σε πραγματικότητα, όταν ένα ολλανδικό μουσείο έκανε μια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη κατά τη διάρκεια ενός τεράστιου προγράμματος καταγραφής που χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση.

Ιστορική αξία

Τα κιβώτια προέρχονταν από πολλαπλές εγκαταλελειμμένες ή παλαιές αποθήκες πριν καταλήξουν στην ιδιοκτησία της επαρχίας Gelderland, η οποία κάποτε ήταν μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Με νομική υποχρέωση να αποσυσκευάσει και να αξιολογήσει την τεράστια συλλογή ως προς την ιστορική της αξία, η επαρχία διέθεσε 8 εκατομμύρια ευρώ στο Μουσείο Valkhof για το εξαετές εγχείρημα το 2025.

Το μουσείο έχει εξετάσει μόνο 300 κουτιά μέχρι στιγμής, αλλά θα είναι δύσκολο να βρει κάτι πιο συναρπαστικό από αυτό, σωστά;

Μαζί με το γλυπτό του φαλλού εκτίθενται μερικά εξαιρετικής ποιότητας δείγματα πολυτελών ρωμαϊκών επιτραπέζιων σκευών με κομψά μοτίβα που έχουν δημιουργηθεί με τη μέθοδο της χύτευσης σε καλούπια.

Δονητής ή «εργαλείο ραψίματος»;

Με μήκος 20 εκ. (που είναι πάνω από το μέσο όρο), το καμπυλωτό γλυπτό φαλλικού σχήματος ενδέχεται να είναι το πρώτο του είδους του που έχει ανακαλυφθεί, καθώς οι Ρωμαίοι συνήθως κατασκεύαζαν αντικείμενα με το ίδιο θέμα από πέτρα ή μέταλλο και όχι από οργανικά υλικά, όπως σημείωσε το μουσείο.

Το 2023, ωστόσο, ένα ερευνητικό δίδυμο από την Αγγλία και την Ιρλανδία υποστήριξε ότι ένα αρχαίο ρωμαϊκό ξύλινο «εργαλείο ραψίματος» που ανακαλύφθηκε πριν από δεκαετίες στον αρχαιολογικό χώρο της Βινδολάντα, ακριβώς κάτω από το Τείχος του Αδριανού, μπορεί στην πραγματικότητα να ήταν ένα δονητής.

«Οι Ρωμαίοι δεν ένιωθαν ντροπή για τα γεννητικά όργανα» πρόσθεσε η Schuuring. «Οι απεικονίσεις τους ήταν πολύ συνηθισμένες -για παράδειγμα, ως φυλαχτά. Χρησίμευαν ως σύμβολα γονιμότητας»

Ο ξύλινος φαλλός της Βινδολάντα. «Πρέπει να ομολογήσω», είπε ο Ρομπ Κόλινς, ανώτερος λέκτορας αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ, «ότι ένα μέρος μου θεωρεί σχεδόν αυτονόητο ότι πρόκειται για πέος». Φωτογραφία: Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ

Φυλαχτά

Οι απεικονίσεις φαλλού δεν είναι πάντα σεξουαλικά συμβολικές, εξήγησε σε δήλωσή της η Ilse Schuuring, αρχαιολόγος από το Gelderland.

«Οι Ρωμαίοι δεν ένιωθαν ντροπή για τα γεννητικά όργανα» πρόσθεσε η Schuuring. «Οι απεικονίσεις τους ήταν πολύ συνηθισμένες -για παράδειγμα, ως φυλαχτά. Χρησίμευαν ως σύμβολα γονιμότητας. Τέτοιες εικόνες κρεμόντουσαν επίσης συχνά κοντά στις πόρτες για να αποτρέπουν τα κακά πνεύματα».

Αυτό δεν ήταν κάτι που αφορούσε αποκλειστικά την ελληνορωμαϊκή πνευματικότητα -είναι καλά τεκμηριωμένο ως θεϊκό ή προστατευτικό σύμβολο σε ολόκληρη την Ασία. Στον ινδουισμό, το λίνγκαμ είναι ένα φαλλικό λατρευτικό αντικείμενο που συμβολίζει τη δημιουργική ενέργεια που συνδέεται με τον θεό Σίβα.

Το λίνγκαμ εξελίχθηκε στο ομοίωμα «παλάντ κιχ» που απεικονίζεται στην ταϊλανδέζικη κουλτούρα. Οι ζωγραφιές φαλλών έχουν επίσης πολιτιστική σημασία στο Μπουτάν ως προστατευτικές εικόνες.

Τεράστιος θησαυρός

Δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί από ποιο είδος ζωικού οστού έχει σκαλιστεί το φαλλικό είδωλο. Το μουσείο εντόπισε επίσης ορισμένα δείγματα πολυτελών πήλινων σκευών, μεταξύ των οποίων ένα κύπελλο με «χαρούμενο πρόσωπο», ως επιπλέον αξιοθέατα που συνοδεύουν αυτή την αξιοσημείωτη ανακάλυψη.

Ο Peter Drenth, περιφερειακός υπουργός της επαρχίας Gelderland, χαρακτήρισε τα ευρήματα «έναν τεράστιο θησαυρό» σε δήλωση του προς τον Τύπο.

«Αυτά τα αρχικά κιβώτια από μόνα τους καταδεικνύουν πόσο πλούσια και πολυδιάστατη ήταν πραγματικά η ρωμαϊκή ζωή στο Gelderland» είπε.

*Με στοιχεία από hyperallergic.com | Αρχική Φωτό: Ένα ολλανδικό μουσείο ανακάλυψε αυτόν τον φαλλό από σκαλισμένο οστό, που αποδίδεται στους αρχαίους Ρωμαίους, κατά τη διάρκεια ενός εκτενούς προγράμματος καταγραφής των συλλογών του (Provincie Gelderland)

Real Estate: Το τουρκικό κεφάλαιο «ψηφίζει» Ελλάδα – Τριπλασίασαν τις επενδύσεις σε τρία χρόνια

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Βραβεία Οσκαρ: Δεν θα είναι επιλέξιμα «ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη
Τα Οσκαρ κλείνουν την πόρτα των βραβείων στην ΤΝ

Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»
Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική
Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική

Ο Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τον Μάικλ Τζάκσον
«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο σκηνοθέτης Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Οι Άφλεκ και Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς
Χωρίς αυτόν τα όνειρά μας δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί - Οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς

Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν
Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν

Κρήτη: Στη ΜΕΘ εκτός κινδύνου ο 4χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου – Εκτεταμένα τα τραύματά του
Στη ΜΕΘ παραμένει ο 4χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου - Εκτεταμένα τα τραύματά του

Πανεπιστημιακές κάλπες
Πανεπιστημιακές κάλπες

Υποκλοπές: Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλλα – Επικαλέστηκε «καθήκον εχεμύθειας»
Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλλα - Επικαλέστηκε «καθήκον εχεμύθειας» στη Βουλή

Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου
Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση
ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση

Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»
Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»

«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών
«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών

Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)
Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)

Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία
Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία

O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)
O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)

Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία
Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία

Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης
Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

