Ολλανδικό μουσείο ανακάλυψε αρχαίο, ρωμαϊκό φαλλό μήκους 20 εκατοστών σε ξεχασμένο κιβώτιο

Σε μια ξεχασμένη συλλογή 16.000 κιβωτίων που περιείχαν διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα, οι εργαζόμενοι στο Μουσείο Valkhof στην πόλη Nijmegen άνοιξαν ένα από αυτά και βρήκαν ένα αρχαίο ρωμαϊκό γλυπτό φαλλό σκαλισμένο από κόκαλο.

Η εμβληματική ατάκα του Φόρεστ Γκαμπ «η ζωή είναι σαν ένα κουτί σοκολατάκια, ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου τύχει» μετατράπηκε από μυθοπλασία σε πραγματικότητα, όταν ένα ολλανδικό μουσείο έκανε μια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη κατά τη διάρκεια ενός τεράστιου προγράμματος καταγραφής που χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση.

Ιστορική αξία

Τα κιβώτια προέρχονταν από πολλαπλές εγκαταλελειμμένες ή παλαιές αποθήκες πριν καταλήξουν στην ιδιοκτησία της επαρχίας Gelderland, η οποία κάποτε ήταν μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Με νομική υποχρέωση να αποσυσκευάσει και να αξιολογήσει την τεράστια συλλογή ως προς την ιστορική της αξία, η επαρχία διέθεσε 8 εκατομμύρια ευρώ στο Μουσείο Valkhof για το εξαετές εγχείρημα το 2025.

Το μουσείο έχει εξετάσει μόνο 300 κουτιά μέχρι στιγμής, αλλά θα είναι δύσκολο να βρει κάτι πιο συναρπαστικό από αυτό, σωστά;

Δονητής ή «εργαλείο ραψίματος»;

Με μήκος 20 εκ. (που είναι πάνω από το μέσο όρο), το καμπυλωτό γλυπτό φαλλικού σχήματος ενδέχεται να είναι το πρώτο του είδους του που έχει ανακαλυφθεί, καθώς οι Ρωμαίοι συνήθως κατασκεύαζαν αντικείμενα με το ίδιο θέμα από πέτρα ή μέταλλο και όχι από οργανικά υλικά, όπως σημείωσε το μουσείο.

Το 2023, ωστόσο, ένα ερευνητικό δίδυμο από την Αγγλία και την Ιρλανδία υποστήριξε ότι ένα αρχαίο ρωμαϊκό ξύλινο «εργαλείο ραψίματος» που ανακαλύφθηκε πριν από δεκαετίες στον αρχαιολογικό χώρο της Βινδολάντα, ακριβώς κάτω από το Τείχος του Αδριανού, μπορεί στην πραγματικότητα να ήταν ένα δονητής.

Φυλαχτά

Οι απεικονίσεις φαλλού δεν είναι πάντα σεξουαλικά συμβολικές, εξήγησε σε δήλωσή της η Ilse Schuuring, αρχαιολόγος από το Gelderland.

«Οι Ρωμαίοι δεν ένιωθαν ντροπή για τα γεννητικά όργανα» πρόσθεσε η Schuuring. «Οι απεικονίσεις τους ήταν πολύ συνηθισμένες -για παράδειγμα, ως φυλαχτά. Χρησίμευαν ως σύμβολα γονιμότητας. Τέτοιες εικόνες κρεμόντουσαν επίσης συχνά κοντά στις πόρτες για να αποτρέπουν τα κακά πνεύματα».

Αυτό δεν ήταν κάτι που αφορούσε αποκλειστικά την ελληνορωμαϊκή πνευματικότητα -είναι καλά τεκμηριωμένο ως θεϊκό ή προστατευτικό σύμβολο σε ολόκληρη την Ασία. Στον ινδουισμό, το λίνγκαμ είναι ένα φαλλικό λατρευτικό αντικείμενο που συμβολίζει τη δημιουργική ενέργεια που συνδέεται με τον θεό Σίβα.

Το λίνγκαμ εξελίχθηκε στο ομοίωμα «παλάντ κιχ» που απεικονίζεται στην ταϊλανδέζικη κουλτούρα. Οι ζωγραφιές φαλλών έχουν επίσης πολιτιστική σημασία στο Μπουτάν ως προστατευτικές εικόνες.

Τεράστιος θησαυρός

Δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί από ποιο είδος ζωικού οστού έχει σκαλιστεί το φαλλικό είδωλο. Το μουσείο εντόπισε επίσης ορισμένα δείγματα πολυτελών πήλινων σκευών, μεταξύ των οποίων ένα κύπελλο με «χαρούμενο πρόσωπο», ως επιπλέον αξιοθέατα που συνοδεύουν αυτή την αξιοσημείωτη ανακάλυψη.

Ο Peter Drenth, περιφερειακός υπουργός της επαρχίας Gelderland, χαρακτήρισε τα ευρήματα «έναν τεράστιο θησαυρό» σε δήλωση του προς τον Τύπο.

«Αυτά τα αρχικά κιβώτια από μόνα τους καταδεικνύουν πόσο πλούσια και πολυδιάστατη ήταν πραγματικά η ρωμαϊκή ζωή στο Gelderland» είπε.

*Με στοιχεία από hyperallergic.com | Αρχική Φωτό: Ένα ολλανδικό μουσείο ανακάλυψε αυτόν τον φαλλό από σκαλισμένο οστό, που αποδίδεται στους αρχαίους Ρωμαίους, κατά τη διάρκεια ενός εκτενούς προγράμματος καταγραφής των συλλογών του (Provincie Gelderland)