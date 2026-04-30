Σημαντική είδηση:
30.04.2026 | 18:58
Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους – Στο «κόκκινο» η Αττική
Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;
Πολιτική Γραμματεία 30 Απριλίου 2026, 19:05

Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;

Όταν χρειάζεται πρόσωπα από την Ελλάδα για δουλειές στις Βρυξέλλες, το ΕΛΚ διαλέγει από τους κύκλους που σχετίζονται με την Blue Skies.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Στον απόηχο των όσων δήλωσε στο Φόρουμ των Δελφών η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, περί των πολιτικών χρήσεων της διαφθοράς, έχει πυκνώσει η συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους τα ευρωπαϊκά κονδύλια τίθενται καταχρηστικά στην υπηρεσία των σκοπιμοτήτων των εκάστοτε κυβερνώντων. Έχουν περάσει λίγες μόλις ημέρες από το άνοιγμα της σχετικής συζήτησης και μπορούμε πια να τραβήξουμε μια νοητή γραμμή που καταλήγει να φτάνει μέχρι την Ομάδα Αλήθειας.

Συγκεκριμένα, ερωτήματα απηχούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μετά τη δημοσίευση της κοινής έρευνας του Inside Story, του ολλανδικού Follow the Money και της γερμανικής Suddeutsche Zeitung, με την οποία ακολούθησαν την πορεία μιας υπόθεσης που είχε ανοίξει τρία χρόνια πριν και η οποία αφορούσε συμβούλους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι οποίοι απέσπασαν πλούσιες αμοιβές για υπηρεσίες οι οποίες σύμφωνα με την κρίση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν δικαιολογούνταν.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες του Έρικ Παρκς, συμβούλου του Έλληνα πρωθυπουργού και του Γεράσιμου (Τζέρι) Ζαγορίτη, εμφανίζονται να πληρώθηκαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ σε ένα εξάμηνο από το ΕΛΚ για υπηρεσίες που σχετίζονταν με την αναδιαμόρφωση της επικοινωνιακής στρατηγικής του κόμματος. Αμφότεροι, αποδίδονταν ως επιλογές στον γενικό γραμματέα του ΕΛΚ, Θανάση Μπακόλα, ο οποίος επιλέχθηκε από τον Μάνφρεντ Βέμπερ για το πόστο το 2022, όταν ο ίδιος ανέλαβε την προεδρία του κόμματος. Την υποψηφιότητα Βέμπερ είχε στηρίξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις αρχές του 2023, το ΕΛΚ έλυσε τις συμβάσεις του με τους Παρκς και Ζαγορίτη, όταν άρχισαν να εκφράζονται ενστάσεις για τη συγκεκριμένη επιλογή. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ενέκρινε τις σχετικές δαπάνες, με τους Παρκς και Ζαγορίτη να επιστρέφουν στο ΕΛΚ τα ποσά που είχαν πληρωθεί για τους πρώτους τρεις μήνες του 2023.

Ωστόσο, το Ευρωκοινοβούλιο δεν ενημέρωσε ποτέ για το ζήτημα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ άγνωστο παραμένει αν ενημέρωσε και την υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ (OLAF), όπως οφείλει να κάνει σε περίπτωση που εγερθούν υποψίες για πλαστογραφία, κατάχρηση εμπιστοσύνη, απάτη ή διαφθορά.

Προτού αναλάβει την προεδρία του ΕΛΚ, δημοσιεύματα στον ευρωπαϊκό Τύπο ήθελαν τον Μάνφρεντ Βέμπερ να επιχειρεί μία «υφαρπαγή εξουσίας» στο κόμμα (Politico, 24/5/2022), ενώ ακολούθως, οι τεράστιες απολαβές του ιδίου ως ταυτόχρονου επικεφαλής της ομάδας του ΕΛΚ στο ευρωκοινοβούλιο και προέδρου του κόμματος, δεν έμειναν ασχολίαστες.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ενημερώνει σε ακόλουθο δημοσίευμα το Follow the Money, δεν έχει μείνει ασχολίαστη η αντίφαση του ΕΛΚ που ζητάει «εξορθολογισμό» σε οποιοδήποτε κρατικό πόρο, την ίδια στιγμή που επιχειρεί να αποσπάσει μεγάλα ποσά από κοινοτικά κονδύλια για ακαθόριστους σκοπούς, όπως έγινε με την περίπτωση των Παρκς και Ζαγορίτη. Σε εγχώριο επίπεδο, δε, έχει επισημανθεί ότι δίπλα στην προσοδοφόρα σχέση που ανέπτυξε με το ΕΛΚ, το ευρωπαϊκό κόμμα στο οποίο υπάγεται η Νέα Δημοκρατία, αυτό που γνωρίζαμε για τον Έρικ Παρκς ήταν ότι προσέφερε «εθελοντικά» τις υπηρεσίες του στον Έλληνα πρωθυπουργό.

Λιγότερο φως έχει πέσει όμως στο μοτίβο της μίας ελληνικής εταιρείας, η οποία δείχνει να επανέρχεται ξανά και ξανά, σε κάθε εγχρήματη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το ΕΛΚ: την Blue Skies, την εταιρεία που εμφανίζει πολλαπλές συνδέσεις με την περιβόητη «Ομάδα Αλήθειας» και στο μισθολόγιο της οποίας βρέθηκαν με ακαθόριστα καθήκοντα από καιρού εις καιρόν διάφορα μέλη και στελέχη της ΝΔ – σχεδόν εξίσου ακαθόριστα με αυτά για τα οποία πληρώθηκαν αδρά από το ΕΛΚ οι Παρκς και Ζαγορίτης.

Άλλωστε, στο μισθολόγιο της Blue Skies από το 2016 ως το 2019 έχει εντοπιστεί ο Θανάσης Μπακόλας, προτού μεταπηδήσει αρχικά στο Μέγαρο Μαξίμου το 2020 και ακολούθως επιλεγεί από τον Βέμπερ ως γραμματέας του ΕΛΚ το 2022.

Σύμφωνα με τα Inside Story και Follow the Money, στο μισθολόγιο της Blue Skies ήταν παράλληλα και ο ένας από τους υπαλλήλους που ο Παρκς χαρακτήριζε ως «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης», ενώ σε εταιρεία ιδιοκτησίας αυτού του υπαλλήλου μισθοδοτούνταν παράλληλα ο έτερος υπάλληλος «πλήρους και αποκλειστικής» του Παρκς, Χάρης Ζαρμπαλάς προτού περάσει ως κανονικός υπάλληλος στο μισθολόγιο του ΕΛΚ.

Αν όμως μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτές οι συμπτώσεις σταματούν με το πάγωμα των σχέσεων του Μάνφρεντ Βέμπερ με τον Θανάση Μπακόλα -η θητεία του οποίου έληξε το 2025, με τον πρόεδρο του ΕΛΚ να μην τον προτείνει για ανανέωση- ο δίαυλος από την Blue Skies προς τις επαγγελματικές ευκαιρίες του ΕΛΚ δεν σταματάει εκεί:

Στις αρχές του 2024, θέση στο ΕΛΚ φαίνεται να ανέλαβε και η Ορσάκη Ρουσσέτου -η κ. Ρουσσέτου αρνήθηκε να απαντήσει στα σχετικά ερωτήματα του in– η οποία παρέμενε στο μισθολόγιο της Blue Skies τουλάχιστον μέχρι και τον Απρίλιο του 2025.

Αντίστοιχα, η Αντωνία Διαμαντοπούλου εμφανίζεται να είναι υπάλληλος της Blue Skies από το 2018 μέχρι το 2024, όταν μεταπηδά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνεργάτιδα της Ελίζας Βόζενμπεργκ και από εκεί, φτάνει σήμερα να είναι communications officer στο γραφείο της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, της προερχόμενης από το ΕΛΚ επικεφαλής της Κομισιόν.

Όπως αποδεικνύεται κοιτώντας μέσα από τις χαραμάδες αυτής της ιδιότυπης ιστορίας με τους συμβούλους του ΕΛΚ, η Blue Skies τελικά ενδέχεται να αποτελεί ένα stage με λαμπρές προοπτικές στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή
Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για εγκληματικό σύστημα, που είχε ως εκτελεστικά όργανα τους αρμοδίους ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ και εντολείς – ηθικούς αυτουργούς υπουργούς, βουλευτές, πολιτευτές και στελέχη της ΝΔ.

Ανδρουλάκης: Ο Νικόλας Φαραντούρης θα μας βοηθήσει στη μάχη για πολιτική αλλαγή
«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή» υπογράμμισε ο κ. Φαραντούρης, τονίζοντας ότι χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η Νέα Αριστερά «ενάντια στην εκτροπή» – Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο προσκήνιο
Πολλά και σημαντικά ακούστηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Νέα Αριστερά με επίκεντρο το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις επιπτώσεις του στο Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία.

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το Βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος. Στο στόχαστρο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπουν κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέπτυξε την πρόταση για το τραπεζικό σύστημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βασίζεται σε τρεις πυλώνες, κατά τη συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης
«Μιας και θα κάνετε και καμπάνια να βγουν οι 'κουκούλες' από το διαδίκτυο, ξεκινήστε από τους 'κολλητούς' σας», είπε απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Κικίλιας για ναυτιλία και ενεργειακή μετάβαση: Χρειάζονται ρεαλιστικές λύσεις που να μην επιβαρύνουν τους πολίτες
Ο Βασίλης Κικίλιας ανέδειξε τη σημασία ενίσχυσης των ναυτικών επαγγελμάτων, επισημαίνοντας ότι η ευημερία των ναυτικών αποτελεί ζωτικό πυλώνα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης

Αλέξης Τσίπρας: Το πρωί καθηγητής, το βράδυ ντελιβεράς – Το αξιακό κόστος στην Ελλάδα των «γαλάζιων» ακρίδων
Άστραψε και βρόντηξε ο Αλέξης Τσίπρας για το αξιακό μάθημα που δίνουν τα «γαλάζια» κομματικά στελέχη στους νέους ανθρώπους παραθέτοντας την ιστορία που του εκμυστηρεύτηκε ένας καθηγητής.

Άγρια κόντρα και ξέσπασμα Δουδωνή κατά Κωνσταντοπούλου για τις ανεξάρτητες αρχές στη Βουλή: «Υπηρετείτε σχέδιο»
Αφορμή για την κόντρα Δουδωνή - Κωνσταντοπούλου αποτέλεσε η σύμφωνη γνώμη που εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του Νίκητα Κακλαμάνη για τοποθέτηση της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΑΣΟΚ: Ήξερε η κυβέρνηση για την ενέργεια των ισραηλινών σκαφών στο Global Sumud Flotilla;
«Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση έναντι αυτής της παράνομης ενέργειας;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, μετά τις ενέργειες του Ισραήλ κατά του διεθνή στολίσκου

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
«Ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ
Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης θα συναντηθούν στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, στις 17:30, για να επικυρώσουν τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Φαραντούρης: Ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ
Λίγους μήνες μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας για την απόφασή του να μεταβεί στο ΠΑΣΟΚ, είπε: «Είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική»

Οι Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ – Η «επιστροφή» της παλιάς φρουράς, οι εντός και οι εκτός
«Παρόντες» με δικαίωμα ψήφου θα είναι στις διαδικασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ οι πρώην γραμματείς του κόμματος, που παραμένουν μέλη του Κινήματος

Δημοσκόπηση: Οι κόκκινες κάρτες των πολιτών στην κυβέρνηση – Σε ελεύθερη πτώση η ΝΔ
Στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το τέρας της ακρίβειας, για το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα με τα μέτρα που έχει πάρει. Χωρίς φρένο η πτώση στα ποσοστά της ΝΔ

Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Ουρές, καθυστερήσεις και χαμένες πτήσεις από το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου
Απροετοίμαστα τα αεροδρόμια για το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου της ΕΕ - Καθυστερήσεις έως και τριών ωρών καταγράφονται σε ελέγχους εξαιτίας της εφαρμογής του EES

Ισραήλ: Ελεύθερος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος – Καταγγέλλει φριχτές συνθήκες κράτησης
«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι σήμερα απελευθερώθηκα πραγματικά, αφού υπέφερα όλη αυτή την πικρή πραγματικότητα και τις τραγικές συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος

Λίβανος: Εκτοπισμένοι από τον νότο διαδηλώνουν κατά των ισραηλινών κατεδαφίσεων
Κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου διαμαρτύρονται στη Βηρυτό για τις συνεχιζόμενες ισραηλινές κατεδαφίσεις χωριών, καταγγέλλοντας παραβίαση της εκεχειρίας και αδυναμία επαναπατρισμού.

Γιατί το Ιράν δεν λυγίζει (ακόμα): Το παρασκήνιο της οικονομικής του επιβίωσης
Παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, το Ιράν επιστρατεύει την «οικονομία της αντίστασης», ισορροπώντας μεταξύ εσωτερικής αντοχής και της απειλής οικονομικής κατάρρευσης

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή
‘Εξαλλοι οι οπαδοί της Τότεναμ λόγω της συνεργασίας με την «Peppa pig» ενώ παλεύει για την… σωτηρία της
Μερίδα οπαδών σοκαρίστηκε όταν μπήκε στο διαδικτυακό κατάστημά της και διαπίστωσε ότι κυκλοφορούν προϊόντα της αγαπημένης τους ομάδας με το συγκεκριμένο σχέδιο

Ανδρουλάκης: Ο Νικόλας Φαραντούρης θα μας βοηθήσει στη μάχη για πολιτική αλλαγή
Η Νέα Αριστερά «ενάντια στην εκτροπή» – Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο προσκήνιο
Το Ισραήλ θα αποβιβάσει τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla στην Ελλάδα – Σε συντονισμό με την κυβέρνηση
Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του Global Sumud Flotilla τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης - Η αποστολή είχε στόχο να σπάσει το ισραηλινό εμπάργκο και να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα

Αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό μελών της τουρκικής μαφίας στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε χθες συντονισμένες έρευνες για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια

Η ωμή ζωή μιας ανύπαντρης μητέρας με μικρά παιδιά
Ο φωτογράφος Abdulhamid Kircher μας παρουσιάζει τη ζωή της Sierra Kiss, η οποία παλεύει να επιβιώσει στο Λος Άντζελες ως ανύπαντρη μητέρα, δίνοντας μάχη και με τους δικούς της δαίμονες.

Πάργα: Δύο ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο- Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο παιδιών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

ΕΚΤ: Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Η Κριστίν Λαγκάρντ απέρριψε τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξη ενώ πληθαίνουν οι φωνές ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.

Αρχεία Έπσταϊν: Η Πάμ Μπόντι καλείται να δώσει εξηγήσεις στο Κογκρέσο
Η πρώην Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, θα εμφανιστεί στις 29 Μαΐου ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας, για να καταθέσει σχετικά με τον χειρισμό των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν»

Σιμόνε Σότσα: Την Παρασκευή AVAR στην Ιταλία, την Κυριακή διαιτητής στην Τούμπα
Η διαχείριση του διαιτητή του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στην χώρα του πριν από το ματς των πλέι οφ της Super League. Η διαιτησία του στο ντέρμπι Μίλαν-Γιουβέντους 0-0. Το παρελθόν του VAR Παϊρέτο.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

