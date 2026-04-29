Culture Live 29 Απριλίου 2026, 19:30

Το Αζερμπαϊτζάν κατηγορείται ότι κατέστρεψε αρμένικη εκκλησία στο Αρτσάχ

Ο Οργανισμός Τουρισμού και Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Αρτσάχ δημοσίευσε την είδηση για την καταστροφή της εκκλησίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συνεχείς απειλές κατά της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Αρμενίων σε ολόκληρο το Αρτσάχ (γνωστό και ως Ναγκόρνο-Καραμπάχ) έχουν φτάσει στο ζενίθ τους, μετά από αναφορές ότι το Αζερμπαϊτζάν κατέστρεψε μια ακόμη σημαντική εκκλησία στην περιοχή.

Δορυφορικές εικόνες που εξασφάλισε η οργάνωση Caucasus Heritage Watch (CHW) επιβεβαίωσαν ότι η Εκκλησία της Παναγίας, η οποία βρισκόταν στην πρώην πρωτεύουσα Στεπανακέρτ, κατεδαφίστηκε.

Οι δύο εικόνες

Ο Οργανισμός Τουρισμού και Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Αρτσάχ δημοσίευσε την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, 21 Απριλίου, μόλις τρεις ημέρες πριν από την 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Αν και ο οργανισμός δεν δημοσίευσε φωτογραφίες της κατεδάφισης στην ανακοίνωσή του, οι ερευνητές του CHW κατάφεραν να εντοπίσουν φωτογραφίες μέσα σε μια μέρα, αντλώντας εικόνες από τον δορυφόρο Sentinel-2 από τις 3 Μαρτίου και τις 2 Απριλίου.

«Οι εικόνες υψηλότερης ανάλυσης θα προσφέρουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε η ομάδα των ερευνητών σε δήλωσή της. «Η CHW θα συνεχίσει επίσης να συνεργάζεται με παρόχους δορυφορικών λήψεων, προκειμένου να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το χρονικό πλαίσιο της καταστροφής».

Φωτογραφία: Caucasus Heritage Watch

Αρνείται τους ισχυρισμούς το Μπακού

Σε αντίθεση με τις ιστορικές εκκλησίες και τα νεκροταφεία που έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, η Εκκλησία της Παναγίας εγκαινιάστηκε το 2019. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Πολέμου του Ναγκόρνο-Καραμπάχ (27 Σεπτεμβρίου – 10 Νοεμβρίου 2020), η εκκλησία χρησίμευσε ως καταφύγιο από τις βομβαρδιστικές επιθέσεις του Αζερμπαϊτζάν στο Στεπανακέρτ.

Ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι η στοχευμένη καταστροφή αυτών των μνημείων από το Αζερμπαϊτζάν, η οποία έχει επιταχυνθεί μετά την κατάληψη της περιοχής του Αρτσάχ το 2023, ισοδυναμεί με «πολιτιστική γενοκτονία».

Στις 23 Απριλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αρμενίας κατηγόρησε το Αζερμπαϊτζάν ότι «στοχεύει σκόπιμα αρμενικούς χριστιανικούς ιερούς τόπους, επιδιώκοντας να εξαλείψει την αρμενική παρουσία» από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ενώ υποστήριξε ότι καταστράφηκαν επίσης οι σταυροί που βρίσκονταν στους χώρους γύρω από την κατεδαφισμένη Εκκλησία του Αγίου Ιακώβου».

Από την πλευρά της, η Ελνάρε Ακιμόβα, μέλος του κοινοβουλίου του Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε στο RFE/RL στις 22 Απριλίου ότι οι ισχυρισμοί για την καταστροφή των εκκλησιών αποτελούν «προβοκάτσια από ρεβανσιστικές δυνάμεις» με σκοπό να βλάψουν την εικόνα του Μπακού.

*Με πληροφορίες από: Hyperallergic

