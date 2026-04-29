Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε για 3η φορά κατά του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν
Εφιάλτης 29 Απριλίου 2026, 18:30

Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε για 3η φορά κατά του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Ο εφιάλτης για την ηθοποιό Τζέσικα Μαν συνεχίζεται, καθώς για μια ακόμα φορά χρειάστηκε να μιλήσει στο δικαστήριο για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Ήταν Μάιος του 2018 όταν έπεφτε στα χέρια των Αρχών στη Νέα Υόρκη με την κατηγορία του βιασμού. Η σύλληψη του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν «έσκασε» σαν βόμβα στον χώρο του θεάματος, καθώς το «χρυσό παιδί» του Χόλιγουντ βρισκόταν αντιμέτωπος με ουκ ολίγες κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης.

Κατά την διάρκεια της έρευνας, αυτό που φάνηκε είναι ότι δεν ήταν λίγοι αυτοί που γνώριζαν τη σκοτεινή πλευρά του πάλαι ποτέ ισχυρού άνδρα του κινηματογράφου – ωστόσο κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε η αστυνομία να τον… αγγίξει.

Το 2020 ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν θα καταδικαστεί στη Νέα Υόρκη σε 23 χρόνια, καθώς βρέθηκε ένοχος σε δύο κακουργήματα. Περίπου 24 μήνες αργότερα θα καταδικαστεί σε επιπλέον 16 χρόνια από δικαστήριο της Καλιφόρνιας, για τρία ακόμα κακουργήματα, με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται στις διαβόητες φυλακές του Ράικερς Άιλαντ.

Ωστόσο αν κάποιος περίμενε ότι η υπόθεση έκλεισε επειδή ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν βρίσκεται πίσω από τα σίδερα της φυλακής, είναι γελασμένος. Η καταδίκη από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης ανατράπηκε από το Εφετείο, με αποτέλεσμα η δίκη του να επαναλαμβάνεται αυτή την περίοδο στο «Μεγάλο Μήλο».

Και η Τζέσικα Μαν, ένα από τα θύματα του 74χρονου, ζει έναν επαναλαμβανόμενο εφιάλτη, καθώς κλήθηκε να καταθέση για 3η φορά για τον βιασμό της από τον Γουαϊνστάιν.

Όπως είπε, το 2013 είχε κανονίσει ραντεβού για πρωινό σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης μαζί με φίλους της και τον παραγωγό. Εκείνος έφτασε νωρίτερα και έκλεισε ένα δωμάτιο, όπου τη βίασε.

«Του είπα ‘όχι’ ξανά και ξανά. Προσπάθησα να φύγω από το δωμάτιο αλλά δεν με άφησε» είπε με λυγμούς η 40χρονη ηθοποιός. «Μου φερόταν σαν να του ανήκω».

Η Τζέσικα Μαν είπε ότι την έριξε στο κρεβάτι, κρατώντας της τα χέρια και βίασε, αφού πρώτα είχε πάρει μια ουσία για στύση.

Από την πλευρά του ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό, με τη νομική του ομάδα να επιμένει ότι η σχέση ανάμεσά τους ήταν συναινετική και αμφισβητεί την αξιοπιστία της Τζέσικα Μαν.

* Κεντρική φωτογραφία: Ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν στο δικαστήριο στη Νέα Υόρκη (SARAH YENESEL / REUTERS)

