«Αμετανόητος θύτης» – Η Ροζάνα Αρκέτ γράφει ανοιχτή επιστολή στον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν

«Ποτέ δεν υπερέβαλα για τη σεξουαλική επίθεση που υπέστην. Ποτέ. Η περιγραφή μου για το τι συνέβη δεν έχει αλλάξει ποτέ». Η Ροζάνα Αρκέτ ανταπαντά στα σχόλια που έκανε ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε από τη φυλακή στο The Hollywood Reporter.

Η ιστορία από την αρχή

Σε μια σκληρή συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στο Ράικερς Άιλαντ, ο αρχισυντάκτης του The Hollywood Reporter, Μαέρ Ρόσαν, πίεσε τον 73χρονο διασυρμένο μεγιστάνα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι είχε αποκλείσει επαγγελματικά γυναίκες που αντιστάθηκαν στις προτάσεις του. «Θεωρείς τον εαυτό σου τόσο σκληρό τύπο», σημείωσε ο Ρόσαν. «Αν κάποια από αυτές τις γυναίκες σε είχε απορρίψει, δεν θα προσπαθούσες να τις τιμωρήσεις;».

Ο δύο φορές καταδικασμένος βιαστής, ο οποίος αντιμετωπίζει επανεκδίκαση για μια εναπομένουσα κατηγορία επίθεσης τον επόμενο μήνα στη Νέα Υόρκη, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες. «Μπορεί να είμαι σκληρός τύπος, αλλά δεν είμαι τρελός. Η απλή απειλή του Χάρβεϊ ήταν αρκετή -ίσως και παραπάνω από αρκετή. Αλλά δεν έφτασε στο σημείο να αποκλείσω κανέναν. Αν η κάμερα είναι ανοιχτή, θα πω απλώς ότι η Ροζάνα Αρκέτ, η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Αντζελίνα Τζολί υπερβάλλουν. Ήθελαν να γίνουν μέλη του κλαμπ. Και με κατέστρεψαν».

Η ηθοποιός σχολιάζει τις εκτενείς δηλώσεις του Γουάινσταϊν

Η συνέντευξη, η πρώτη από τη σύλληψη του διασυρμένου μεγιστάνα, δημοσιεύθηκε στο τεύχος του περιοδικού για τα Όσκαρ της 11ης Μαρτίου, προκαλώντας παγκόσμια πρωτοσέλιδα.

Η Ροζάνα Αρκέτ είχε αρχικά κατηγορήσει τον μεγιστάνα για σεξουαλική επίθεση στο περιοδικό The New Yorker, τον Οκτώβριο του 2017, σε ένα από τα δύο άρθρα που συνέβαλαν στην εκκίνηση του παγκόσμιου κινήματος #MeToo. Ο ίδιος συνελήφθη επτά μήνες αργότερα, τον Μάιο του 2018. Τώρα, σε μια επιστολή που κοινοποιήθηκε στο The Hollywood Reporter, η ηθοποιός σχολιάζει τις εκτενείς δηλώσεις του Γουάινσταϊν, αρνείται κατηγορηματικά ότι υπερέβαλε ποτέ και επαναλαμβάνει ότι η περιγραφή της για τα γεγονότα δεν άλλαξε ποτέ.

Η Αρκέτ αναφέρθηκε επίσης στις συνθήκες στο Ράικερς Άιλαντ, όπου ο Γουάινσταϊν βρίσκεται φυλακισμένος εν αναμονή της επόμενης δίκης του, χαρακτηρίζοντάς τις «φρικτές» και δηλώνοντας ότι πιστεύει ότι η φυλακή αυτή πρέπει να κλείσει. Ευχήθηκε δε στον Γουάινσταϊν να πετύχει τη μεταφορά του σε μια πιο «ανθρώπινη φυλακή», καθώς θεωρεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των κρατουμένων πρέπει να γίνονται σεβαστά.

«Δεν υπήρχε/υπάρχει κανένας «κύκλος» στον οποίο να ανήκεις ως επιζών της επίθεσης του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν. Το να είσαι επιζών επίθεσης ή βιασμού δεν είναι κύκλος. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πρέπει να το πω αυτό»

Η πλήρης επιστολή της Αρκέτ όπως δημοσιεύθηκε στο The Hollywood Reporter:

Δήλωση σε απάντηση στη συνέντευξη του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν από τη φυλακή

«Όσον αφορά τα γεγονότα που οδήγησαν στις καταδίκες του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν — και μάλιστα σε πολλές — από ενόρκους ομοτίμους του, τα γεγονότα έχουν ως εξής:

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα. Οι βιασμοί έλαβαν χώρα.

Πριν από τις καταδίκες του, οι βιασμοί και οι επιθέσεις τεκμηριώθηκαν από ερευνητικούς δημοσιογράφους σε διάφορα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, περνώντας τον σχολαστικό έλεγχο ομάδων δικηγόρων και συντακτών μέσω μιας αυστηρής διαδικασίας πριν από τη δημοσίευση.

Οι ποινικές έρευνες διεξήχθησαν από τις αρχές επιβολής του νόμου στο Μανχάταν και στο Λος Άντζελες. Τα γεγονότα και τα αποδεικτικά στοιχεία αυτών των εγκλημάτων παρουσιάστηκαν στα δικαστήρια, όπου ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν απολάμβανε όλα τα δικαιώματα της δίκαιης δίκης και εκπροσωπήθηκε από τους καλύτερους δικηγόρους που μπορούσε να προσφέρει η τεράστια περιουσία του. Δικάστηκε και καταδικάστηκε για αυτά τα εγκλήματα. Ενώ η καταδίκη του στη Νέα Υόρκη ακυρώθηκε για διαδικαστικούς λόγους, η κριτική επιτροπή τον έκρινε ένοχο· σε επανεκδίκαση κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης. Η καταδίκη του στην Καλιφόρνια ισχύει, και παραμένει στη φυλακή.

Υπάρχουν καταγγελίες για βιασμό και σεξουαλική επίθεση από θύματα που ήταν ανήλικα εκείνη την εποχή».

Ας είμαστε ρεαλιστές

«Αυτά είναι τα γεγονότα. Είναι σημαντικό να τα θυμόμαστε και να τα θέτουμε σε πρώτη προτεραιότητα, ειδικά όταν ένας εξαιρετικά ταλαντούχος αφηγητής, όπως ο Γουάινσταϊν, προσπαθεί να τα ανατρέψει (με έναν υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων στο πλευρό του, ενώ βρίσκεται στη φυλακή, μάλιστα!). Γιατί ας είμαστε και ρεαλιστές:

Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν ήταν ένας γίγαντας στον κλάδο μας. Το γούστο του σε θέματα υλικού ήταν εξαιρετικό, και η ικανότητά του να φέρνει σε πέρας καλλιτεχνικά σημαντικές ταινίες είναι απαράμιλλη. Είχε ένα οξυδερκές μάτι για να εντοπίζει σπουδαίους σκηνοθέτες, και εμείς, ως καλλιτέχνες του κλάδου, επωφεληθήκαμε από τα χαρίσματά του.

Επιπλέον, το συγκρότημα φυλακών του Ράικερς Άιλαντ είναι ένα φρικτό μέρος. Η ύπαρξή του αποτελεί καταδίκη του δικαστικού μας συστήματος, και πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να κλείσει. Εύχομαι στον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν να πετύχει τη μεταφορά του σε μια πιο ανθρώπινη φυλακή. Τα ανθρώπινα δικαιώματά του, και τα δικαιώματα κάθε κρατουμένου, είναι εξίσου σημαντικά με αυτά κάθε άλλου ανθρώπου και αξίζουν να γίνουν σεβαστά.

Νιώθω συμπόνια για τα παιδιά του και τις πρώην συζύγους του για τον πόνο που τους προκαλεί αυτό».

Σχετικά με τους ισχυρισμούς του Χάρβεϊ από τη φυλακή για μένα

«Θα πω απλώς ότι η Ροζάνα Αρκέτ, η Γκουίνεθ Πάλτροου, η Αντζελίνα Τζολί — απλώς υπερβάλλουν. Ήθελαν να γίνουν μέλη της παρέας» είπε Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στο Hollywood Reporter.

Ποτέ δεν υπερέβαλα για την επίθεση που υπέστην. Ποτέ. Η περιγραφή μου για το τι συνέβη δεν έχει αλλάξει ποτέ. Μια απλή αναζήτηση στο Google το αποδεικνύει αυτό. Αν, λέγοντας «υπερέβαλα», εννοεί την τιμωρία που υπέστην, η έρευνα του Ρόναν Φάροου σχετικά με αυτούς τους ισχυρισμούς (που έγιναν και από άλλους) επιβεβαίωσε τον «αποκλεισμό» σε σχέση με εμένα. Το έργο του Ρόναν μιλάει από μόνο του.

Δεν υπήρχε/υπάρχει κανένας «κύκλος» στον οποίο να ανήκεις ως επιζών της επίθεσης του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν. Το να είσαι επιζών επίθεσης ή βιασμού δεν είναι κύκλος. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πρέπει να το πω αυτό».

Σχετικά με τον ισχυρισμό του Χάρβεϊ ότι οι επιζώντες διηγήθηκαν τις ιστορίες τους για οικονομικό όφελος

«Θα ήθελα να είμαι σαφής: ποτέ δεν αποκόμισα κέρδος, ούτε αποζημιώθηκα με οποιονδήποτε τρόπο, μέσω αγωγής ή συμβιβασμού, από τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν ή τη Disney ή οποιονδήποτε άλλο σχετικά με την επίθεση που υπέστην.

Η μόνη ταινία που παρήγαγε ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν και στην οποία συμμετείχα είναι το «Pulp Fiction». Παρά το ύψος της αμοιβής μου, πληρώθηκα σύμφωνα με τον βασικό μισθό και δεν έλαβα μερίδιο από τα κέρδη. Μου είπαν τότε ότι ο βασικός μισθός ήταν το μόνο που μπορούσε να αντέξει οικονομικά η παραγωγή, καθώς ήταν μια ανεξάρτητη ταινία με έναν σχετικά άγνωστο αλλά «καυτό και ανερχόμενο» σκηνοθέτη.

Έχω κάνει συχνά αυτή την παραχώρηση για να δουλέψω σε ανεξάρτητες ταινίες, όπου το έργο είναι συναρπαστικό και ο ρόλος μου ταιριάζει (όσο μεγάλος ή μικρός κι αν είναι). Χρόνια αργότερα, έμαθα ότι σε άλλα μέλη του καστ προσφέρθηκε συμμετοχή στα κέρδη σε αντάλλαγμα για τη μείωση της αμοιβής τους ή για να δουλέψουν με τον βασικό μισθό. Ήταν μια εξαιρετική συμφωνία για αυτούς.

Το Pulp Fiction απέφερε κέρδη άνω των 213 εκατομμυρίων δολαρίων, έναντι προϋπολογισμού περίπου 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ως παραγωγός/χρηματοδότης, ο Weinstein γνωρίζει πλήρως σε ποιον δόθηκε αυτή η συμφωνία και σε ποιον όχι.

Η απόφαση ήταν της εταιρείας του — όπως και η απόφαση να χρησιμοποιήσει ένα μέσο της βιομηχανίας του θεάματος για να διαδώσει ψεύδη και αρνήσεις ήταν δική του. Δεν ξέρω τι ώθησε τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν να με κατηγορήσει ότι υπερβάλλω σχετικά με τη σεξουαλική επίθεση για κάποιο φανταστικό προσωπικό όφελος. Αλλά ξέρω αυτό:

Όταν η παραποίηση (ή η κατηγορηματική άρνηση) των γεγονότων που αφορούν βιασμό και σεξουαλική επίθεση προέρχεται από έναν αμετανόητο θύτη, οι επιζώντες θυματοποιούνται ξανά κατά την επανάληψη της ιστορίας.

Είναι ένα τραύμα που επιβάλλεται εκ νέου. Επομένως, ελπίζω ότι εμείς -τα μέλη της βιομηχανίας μας και της ευρύτερης κοινωνίας- θα κρατήσουμε τους επιζώντες στην πρώτη γραμμή των καρδιών και των μυαλών μας, καθώς συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες των εγκλημάτων που έχουν κριθεί από δικαστήριο και έχουν διαπραχθεί από τους πιο ισχυρούς ανάμεσά μας.

Πιστεύω στη συγχώρεση και συγχώρεσα τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν πριν από πολύ καιρό. Όχι επειδή το ζήτησε (ένα απαραίτητο πρώτο βήμα για τη λύτρωση, το οποίο δεν κατάφερε να κάνει), αλλά επειδή δεν ήθελα να κουβαλάω το μίσος. Δεν ήθελα, και ακόμα δεν θέλω, η ζωή μου να καθορίζεται από την επίθεση ή την εκδίκηση. Μακάρι να μην χρειαζόταν να γράψω αυτό, αλλά η συνέντευξη έγινε. Και ένιωσα ότι τόσο οι ψευδείς κατηγορίες εναντίον μου, όσο και η ομίχλη που προσπαθεί να δημιουργήσει αρνούμενος τα γεγονότα, απαιτούσαν μια απάντηση.

Ροζάνα Αρκέτ»

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com / Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons και Spencer Platt/Pool via REUTERS