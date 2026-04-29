«Ντου» των οπαδών της Σάντος σε Αράο: «Τραγικός, δεν γίνεται να συνεχίσει να παίζει» (vid)
Ο Γουίλιαν Αράο δεν περνάει εύκολες στιγμές στη Σάντος, με τους οπαδούς της ομάδας να εξαπολύουν… πυρά στα σχόλια εναντίον του.
- Αυξάνονται τα φέσια στην εφορία - Σε 2,1 δισ. ανήλθαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη το πρώτο δίμηνο του έτους
- Ένας παππούς έφτιαξε σε 4 χρόνια παζλ 60.000 κομματιών με το εγγονάκι του – Του έλειπε ένα κομμάτι
- Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με I.X. αυτοκίνητο - Στο νοσοκομείο μια γυναίκα
- Νέα μελέτη: Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών
Η Σάντος ήρθε ισόπαλη με 1-1 στο Κόπα Σουνταμερικάνα κόντρα στη Σαν Λορέντζο και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Γουίλιαν Αράο προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους φιλάθλους, κυρίως λόγω ενός σοβαρού λάθους που οδήγησε στο γκολ των αντιπάλων.
Η ισοπαλία αυτή κράτησε τη Σάντος χωρίς νίκη στη διοργάνωση, αυξάνοντας την πίεση προς την ομάδα και τον προπονητή Κούκα, ενώ ο πρώην Βραζιλιάνος μέσος του τριφυλλιού, δέχτηκε επίθεση στα social media για την εμφάνιση του.
Τα αρνητικά σχόλια για τον Αράο από τον κόσμο της Σάντος:
Το όνομα του έμπειρου παίκτη έγινε γρήγορα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μετά τη λήξη του αγώνα. «Ο Αράο πέρασε όλο το παιχνίδι κυνηγώντας τη μπάλα και τον αντίπαλο. Τραγικός» έγραψε ένας φίλαθλος, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Ο Αράο δεν αντέχει πλέον σωματικά, δεν γίνεται να συνεχίσει ως επαγγελματίας παίκτης…».
«Το λάθος του Αράο κόστισε, δεν βρήκε ρυθμό σήμερα», «Η Σάντος δεν έπαιξε άσχημα, αλλά τα λάθη των Αράο και Μπραζάο της στέρησαν τη νίκη», «Ο Ουίλιαν Αράο χαλάει τις στημένες φάσεις της ομάδας», ήταν κάποια άλλα από τα αρνητικά σχόλια για τον έμπειρο αμυντικό μέσο.
Δείτε την επίμαχη φάση με τον Αράο:
Gol do San Lorenzo. Falha do Arão e do Brazão. pic.twitter.com/poqk5M6npY
— Central Santos Futebol Clube (@sfcmemeclube) April 28, 2026
- «Τα κεφάλια κάτω»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του μετά το 1-0 επί της Μονακό (vid)
- Ο Κέντρικ Ναν απάντησε στη Euroleague για την… τάπα του Μπαντιό
- Συμβαίνει και στους καλύτερους: Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ του Νόιερ στο Παρί – Μπάγερν (vid)
- «Ντου» των οπαδών της Σάντος σε Αράο: «Τραγικός, δεν γίνεται να συνεχίσει να παίζει» (vid)
- Γιομίφ Κετζέλτσα, ο άνθρωπος των 2 ωρών που δεν θα μείνει στην ιστορία
- Serie A: Πόσο κοστίζουν οι διαιτητές στην Ιταλία και ποιος πληρώνει τον λογαριασμό
- Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ: Να γράψει Ιστορία θέλει ο Δικέφαλος του Βορρά
- NBA: Πέρασαν οι Σπερς, έμειναν «ζωντανοί» οι Σίξερς (vids)
