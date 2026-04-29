«Ντου» των οπαδών της Σάντος σε Αράο: «Τραγικός, δεν γίνεται να συνεχίσει να παίζει» (vid)

Η Σάντος ήρθε ισόπαλη με 1-1 στο Κόπα Σουνταμερικάνα κόντρα στη Σαν Λορέντζο και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Γουίλιαν Αράο προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους φιλάθλους, κυρίως λόγω ενός σοβαρού λάθους που οδήγησε στο γκολ των αντιπάλων.

Η ισοπαλία αυτή κράτησε τη Σάντος χωρίς νίκη στη διοργάνωση, αυξάνοντας την πίεση προς την ομάδα και τον προπονητή Κούκα, ενώ ο πρώην Βραζιλιάνος μέσος του τριφυλλιού, δέχτηκε επίθεση στα social media για την εμφάνιση του.

Τα αρνητικά σχόλια για τον Αράο από τον κόσμο της Σάντος:

Το όνομα του έμπειρου παίκτη έγινε γρήγορα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μετά τη λήξη του αγώνα. «Ο Αράο πέρασε όλο το παιχνίδι κυνηγώντας τη μπάλα και τον αντίπαλο. Τραγικός» έγραψε ένας φίλαθλος, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Ο Αράο δεν αντέχει πλέον σωματικά, δεν γίνεται να συνεχίσει ως επαγγελματίας παίκτης…».

«Το λάθος του Αράο κόστισε, δεν βρήκε ρυθμό σήμερα», «Η Σάντος δεν έπαιξε άσχημα, αλλά τα λάθη των Αράο και Μπραζάο της στέρησαν τη νίκη», «Ο Ουίλιαν Αράο χαλάει τις στημένες φάσεις της ομάδας», ήταν κάποια άλλα από τα αρνητικά σχόλια για τον έμπειρο αμυντικό μέσο.

Δείτε την επίμαχη φάση με τον Αράο: