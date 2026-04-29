Μπαρτζώκας: «Να αφήσουμε τους μεγαλεπήβολους στόχους και τις δηλώσεις»

O Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το Game 2 απέναντι στη Μονακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας προειδοποιεί για ένα πολύ δύσκολο ματς το οποίο κάθε άλλο παρά διαδικαστικό είναι.

Ο Έλληνας προπονητής έφερε το παράδειγμα της σειράς με τη Σιένα το 2011 όταν οι ερυθρόλευκοι είχαν νικήσει με 89-41 το πρώτο ματς και στο δεύτερο ηττήθηκε με τους Ιταλούς να κάνουν μπρέικ στο ΣΕΦ.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για την πνευματική προετοιμασία: «Ακολουθείς μία πεπατημένη, θα κάνουμε μίτινγκ με τους παίκτες θα επιστήσουμε την προσοχή. Το θέλω και στην κοινή γνώμη να μην νομίζει πως είναι διαδικαστικό παιχνίδι, θα είναι κρίσιμο και δύσκολο παιχνίδι. Η Μονακό είναι μία ομάδα που την σεβόμαστε απόλυτα, έχει ποιότητα, το έδειξε σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Ο κόσμος της ομάδας πρέπει να καταλάβει ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο και αύριο το ίδιο και ακόμη περισσότερο».

Για αλλαγές: «Μικρές λεπτομέρειες, αναλύουμε το παιχνίδι. Δεν υπάρχουν μεγάλα πράγματα, μπορεί να διαλέξουν διαφορετική άμυνα, Δεν είναι τόσο σημαντικά τα πράγματα για να κάνουμε μεγάλες αλλαγές».

Για την κατάσταση των τραυματιών: «Επειδή είναι σε διαδικασία θεραπειών, αύριο θα ξέρουμε, δεν μπορώ να σας πω για κανέναν. Ο Τζόσεφ έχει σχιστεί στο πρόσωπο, αλλά είναι οκ».

Για το πώς θα ξεχαστεί το πρώτο ματς: «Θα τους πω αυτό το παράδειγμα (σ.σ. αυτό με τη Σιένα), το χθεσινό παιχνίδι δεν ήταν εύκολο. Λάθος το βλέπουμε έτσι. Είχαμε ένα ξέσπασμα, το παιχνίδι ακροβατούσε στο 3ο δεκάλεπτο. Οι 21 πόντοι δεν είναι αντιπροσωπευτικό δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έκανε κάτι φοβερό. Ο κόσμος βοήθησε πολύ, η θέληση ήταν μεγάλη. Αύριο είναι άλλο παιχνίδι. Πάντα ομάδα που προέρχεται από ήττα είναι πιο αλέρτ. Να μην θεωρήσουμε κάτι δεδομένο».

Για τους πόντους από τον πάγκο: «Δεν νομίζω ότι στηριζόμαστε λιγότερο σε αυτούς. Έχουμε ένα ρόστερ που προφανώς με συγκεκριμένη δουλειά, υπάρχει αφομοίωση αυτού που ζητάει το σταφ, αλλά και των απαιτήσεων της ομάδας. Αυτήν την στιγμή δεν ξέρω άλλη ομάδα να έχει πίεση να πάρει την Ευρωλίγκα. Εκτός από τον μεγάλο αντίπαλό μας τον Παναθηναϊκό, που οι άνθρωποι το λένε ευθαρσώς, επειδή γίνεται και στο γήπεδό τους. Προσπάθησα να αποφύγω τις φράσεις κλισέ, ότι πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα, αλλά ο κόσμος το ζητάει επίμονα. Είτε γιατί έχουμε παίξει τέσσερα συνεχόμενα Final Four, είτε για άλλους λόγους. Αυτήν την στιγμή υπάρχει μία πίεση, που δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι μία ομάδα να την διαχειριστεί. Να έχουμε μικρούς στόχους, να κοιτάζουμε τι γίνεται στο επόμενο ματς και να αφήσουμε τις μεγαλεπήβολους στόχους και δηλώσεις. Να συγκεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε. Να κοντρολάρουμε αυτά που κοντρολάρονται και όχι πράγματα άλλα».

Για το γεμάτο ρόστερ και τη διαχείρισή του: «Για το αν είναι ετοιμοπόλεμοι, βλέπετε ότι υπάρχει ρουτίνα και δεν τους αφήνει εκτός φόρμας. Η διαχείριση είναι δύσκολη γιατί πολλές φορές, οι παίκτες που θέλουν μόνο να παίζουν, οι παίκτες που μένουν εκτός στεναχωριούνται, το λένε κιόλας. Κάνουμε ροτέισιον, εξηγούμε την κατάσταση. Είναι ένα όπλο, αν το διαχειριστείς σωστά».