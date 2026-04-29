Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλο για το σκάνδαλο των υποκλοπών με αφορμή το «θάψιμο» της απόφασης από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή και χειρισμούς συγκάλυψης.

Μιλώντας σε εκδήλωση της Ενωσης Ελληνων Συνταγματολόγων και του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με θέμα «Ώρα ριζικών αλλαγών στο Κράτος και στη Δημόσια Διοίκηση» ο Προκόπης Παυλόπουλος, επεσήμανε ότι «το σκάνδαλο των υποκλοπών έχει καταφέρει καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου», τόνισε, κατηγορώντας εμμέσως πλην σαφώς τόσο την εκτελεστική εξουσία όσο και τη Δικαιοσύνη για χειρισμούς που, όπως είπε, αφήνουν κρίσιμες σκοτεινές ζώνες ανοχής ή και συγκάλυψης. Υπογράμμισε ότι ακόμη και αν πρόκειται για «σφάλμα εκτίμησης», η θεσμική ζημιά παραμένει, καθώς πλήττεται ευθέως το συνταγματικά κατοχυρωμένο απόρρητο των επικοινωνιών (άρθρο 19).

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για πρακτικές που αγγίζουν τον πυρήνα του πολιτικού συστήματος και συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρή θεσμική εκτροπή, επικαλούμενος τις αποδεδειγμένες παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων και ακόμη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεξαρτήτως του φορέα που τις πραγματοποίησε.

Στην ομιλία του, ο κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα του συγκεντρωτισμού που, όπως υποστήριξε, ενισχύεται στο πλαίσιο εφαρμογής του «Επιτελικού Κράτους» σύμφωνα με τον ν. 4622/2019. Τόνισε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο έχει οδηγήσει σε περαιτέρω αποδυνάμωση της Αποκέντρωσης, η οποία –όπως σημείωσε– είχε ήδη επιβαρυνθεί από την εφαρμογή του «Καλλικράτη» (ν. 3852/2010), καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.