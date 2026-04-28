Ο Ολυμπιακός πρέπει να στείλει μήνυμα κυριαρχίας

Η ώρα της… κρίσης έφτασε στην Ευρωλίγκα και η αποψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μονακό στο ΣΕΦ, είναι η πρώτη «μάχη» της σειράς των δύο ομάδων στα πλέι οφ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και τα λάθη… απαγορεύονται, ειδικά τώρα που κρίνεται η πρόκριση στο final 4 της Αθήνας κι αυτό το ξέρουν πολύ καλά στο μεγάλο λιμάνι.

Είναι προφανές ότι για τους πειραιώτες η πρόκριση είναι «μονόδρομος» και αυτό που πρέπει να κάνουν σήμερα οι πρωταθλητές Ελλάδος, είναι να πάρουν τη νίκη και παράλληλα να στείλουν ένα μήνυμα κυριαρχίας.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει μια εμφάνιση που θα είναι μήνυμα απόλυτης υπεροχής κι αυτό το μήνυμα θα πρέπει να το καταλάβουν καλά από το πρώτο παιχνίδι οι Μονεγάσκοι.

Η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης θα υποδεχθεί την ομάδα του Πριγκιπάτου κι αυτό που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι πρωταθλητές Ελλάδος είναι, ότι η Μονακό δεν ήρθε για… τουρισμό στην Αθήνα.

Γι’ αυτό και το ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» στην αποψινή αναμέτρηση δεν είναι να πάρουν την πρώτη νίκη και απλά να περιμένουν το δεύτερο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να δείξει απόψε με την απόδοσή του τον βαθμό ετοιμότητας και αποφασιστικότητας για πρόκριση στο final 4 της Αθήνας.

Τα πράγματα είναι πολύ απλά και δεν χρειάζονται πολλές αναλύσεις στο «ζευγάρι» του Ολυμπιακού με την Μονακό. Η συγκέντρωση των πειραιωτών πρέπει να είναι στο 100% και οι παίκτες της ελληνικής ομάδας να μπουν στο παρκέ έτοιμοι για να δώσουν μια «μάχη» σα να πρόκειται για τον τελικό της διοργάνωσης.

Επαναλαμβάνουμε, με τα λόγια και την ταμπέλα του φαβορί δεν έκανε ποτέ κανένας καλή δουλειά. Τα είπε άλλωστε χθες, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας για τον βαθμό δυσκολίας της αποψινής κόντρας αλλά και της σειράς με τους Μονεγάσκους.

Το πρώτο λοιπόν βήμα από τους παίκτες του Ολυμπιακού είναι να μπουν στο ματς με τη νοοτροπία που πρέπει για να δώσουν στους φιλοξενούμενους να καταλάβουν, ότι η υπεροχή των «ερυθρόλευων» δεν αμφισβητείται.

Θα είναι μεγάλη υπόθεση να δείξει ο Ολυμπιακός με την εμφάνισή του, πόσο αποφασισμένος είναι να πετύχει τον μεγάλο του στόχο, έχοντας όμως πρώτα απ’ όλα στο μυαλό τους, ότι κανείς δεν πρόκειται να τους χαριστεί.

Κι όσο για την ατμόσφαιρα ένα είναι το σίγουρο. Το ΣΕΦ θα είναι «καμίνι» για να δώσει τεράστια ώθηση στον Ολυμπιακό αλλά και να «λυγίσει» την Μονακό.

Η νίκη είναι «μονόδρομος» και για να κάνει το 1-0 η ομάδα του Πειραιά θα χρειαστεί η βοήθεια όλων των παικτών.