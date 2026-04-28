Τρίτη 28 Απριλίου 2026
Ο Ολυμπιακός πρέπει να στείλει μήνυμα κυριαρχίας
On Field 28 Απριλίου 2026, 17:00

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται απόψε να «κόψουν τον βήχα» της Μονακό και να κάνουν «δήλωση» απόλυτης υπεροχής

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Η ώρα της… κρίσης έφτασε στην Ευρωλίγκα και η αποψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μονακό στο ΣΕΦ, είναι η πρώτη «μάχη» της σειράς των δύο ομάδων στα πλέι οφ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και τα λάθη… απαγορεύονται, ειδικά τώρα που κρίνεται η πρόκριση στο final 4 της Αθήνας κι αυτό το ξέρουν πολύ καλά στο μεγάλο λιμάνι.

Είναι προφανές ότι για τους πειραιώτες η πρόκριση είναι «μονόδρομος» και αυτό που πρέπει να κάνουν σήμερα οι πρωταθλητές Ελλάδος, είναι να πάρουν τη νίκη και παράλληλα να στείλουν ένα μήνυμα κυριαρχίας.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει μια εμφάνιση που θα είναι μήνυμα απόλυτης υπεροχής κι αυτό το μήνυμα θα πρέπει να το καταλάβουν καλά από το πρώτο παιχνίδι οι Μονεγάσκοι.

Η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης θα υποδεχθεί την ομάδα του Πριγκιπάτου κι αυτό που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι πρωταθλητές Ελλάδος είναι, ότι η Μονακό δεν ήρθε για… τουρισμό στην Αθήνα.

Γι’ αυτό και το ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» στην αποψινή αναμέτρηση δεν είναι να πάρουν την πρώτη νίκη και απλά να περιμένουν το δεύτερο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να δείξει απόψε με την απόδοσή του τον βαθμό ετοιμότητας και αποφασιστικότητας για πρόκριση στο final 4 της Αθήνας.

Τα πράγματα είναι πολύ απλά και δεν χρειάζονται πολλές αναλύσεις στο «ζευγάρι» του Ολυμπιακού με την Μονακό. Η συγκέντρωση των πειραιωτών πρέπει να είναι στο 100% και οι παίκτες της ελληνικής ομάδας να μπουν στο παρκέ έτοιμοι για να δώσουν μια «μάχη» σα να πρόκειται για τον τελικό της διοργάνωσης.

Επαναλαμβάνουμε, με τα λόγια και την ταμπέλα του φαβορί δεν έκανε ποτέ κανένας καλή δουλειά. Τα είπε άλλωστε χθες, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας για τον βαθμό δυσκολίας της αποψινής κόντρας αλλά και της σειράς με τους Μονεγάσκους.

Το πρώτο λοιπόν βήμα από τους παίκτες του Ολυμπιακού είναι να μπουν στο ματς με τη νοοτροπία που πρέπει για να δώσουν στους φιλοξενούμενους να καταλάβουν, ότι η υπεροχή των «ερυθρόλευων» δεν αμφισβητείται.

Θα είναι μεγάλη υπόθεση να δείξει ο Ολυμπιακός με την εμφάνισή του, πόσο αποφασισμένος είναι να πετύχει τον μεγάλο του στόχο, έχοντας όμως πρώτα απ’ όλα στο μυαλό τους, ότι κανείς δεν πρόκειται να τους χαριστεί.

Κι όσο για την ατμόσφαιρα ένα είναι το σίγουρο. Το ΣΕΦ θα είναι «καμίνι» για να δώσει τεράστια ώθηση στον Ολυμπιακό αλλά και να «λυγίσει» την Μονακό.

Η νίκη είναι «μονόδρομος» και για να κάνει το 1-0 η ομάδα του Πειραιά θα χρειαστεί η βοήθεια όλων των παικτών.

Πετρέλαιο
ΟΠΕΚ: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν μετά από παρουσία 50 ετών

Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν την πολιτική τους σε άλλες χώρες – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο

Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Χίφι στην πρόβλεψή του για για το ποιες ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στο Final Four, αφήνει εκτός τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ.

Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους
Η Μέλανι Γκρίφιθ και ο Αντόνιο Μπαντέρας απόλαυσαν πρόσφατα μια σπάνια βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας ότι είναι από τους πιο αγαπημένους «πρώην» στο Χόλιγουντ.

Έκθεση Liberties: Σε κίνδυνο παραμένει η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα
Την ελάχιστη δυνατή συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας της ενημέρωσης διαπιστώνει η τελευταία πανευρωπαϊκή αναφορά της οργάνωσης Liberties για την ελευθερία του Τύπου.

Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
Η διπλή επίθεση του 89χρονου σε δύο πολύ κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας (στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Αθηνών) φέρνει στην επιφάνεια τεράστια κενά ασφαλείας με τους εργαζομένους να καταγγέλλουν απουσία κατάλληλων μέτρων.

Δήμος Λαρισαίων: Εκτός αστικού ιστού το Τελωνείο
Τις επόμενες ημέρες κλιμάκιο στελεχών της ΑΑΔΕ αναμένεται να μεταβεί στη Λάρισα, προκειμένου, επί του πεδίου, πια, να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες μεταφοράς του Τελωνείο εκτός αστικού ιστού.

Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς
Ο Μπλανς μηνύεται για μη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων Έπσταϊν, με καταγγελίες για καθυστερήσεις, περικοπές και έλλειψη διαφάνειας. Την ίδια ώρα, αποκαλύψεις από τα δημοσιοποιημένα αρχεία σοκάρουν

Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας
Συζητήθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων, μεταξύ των οποίων και η προοπτική καθιέρωσης ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στις σχέσεις Κέρκυρας και Ιρλανδίας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

