Ντόρσεϊ: «Ώρα να πετύχουμε τον μεγαλύτερο στόχο της σεζόν»

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη των Play Offs της φετινής EuroLeague και απόψε κοντράρεται με τη Μονακό στο ΣΕΦ (28/04, 21:00, Novasports 4) για το Game 1, έχοντας εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας μετά την πρωτιά του στην κανονική περίοδο.

Με εξαιρετική σεζόν στη EuroLeague και μέσο όρο 17,1 πόντους που του χάρισε θέση στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού για τη σειρά με τη Μονακό και έστειλε μήνυμα ετοιμότητας ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ:

Ερωτηθείς για την προσωπική του διάκριση, αλλά και για την ανάδειξη του Σάσα Βεζένκοφ σε MVP της διοργάνωσης, ο παίκτης του Ολυμπιακού δήλωσε: «Είναι τιμή και ευλογία για εμένα να λαμβάνω αυτό το βραβείο για τη δεύτερη καλύτερη πεντάδα. Ο Σάσα άξιζε απόλυτα το βραβείο του MVP. Ήταν ο κορυφαίος φέτος και του αξίζουν συγχαρητήρια! Τώρα όμως είναι η ώρα για όλους μας να πετύχουμε τον μεγαλύτερο στόχο της σεζόν. Πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι για να τα καταφέρουμε».

Σχετικά με την αντίπαλο του Ολυμπιακού, τη Monaco, και τα σημεία που χρήζουν προσοχής, τόνισε: «Τους ξέρουμε καλά, έχουμε παίξει τόσες φορές μαζί τους. Μας κέρδισαν δύο φορές φέτος και αυτό θα τους δώσει αυτοπεποίθηση για να το κάνουν ξανά. Πρέπει αυτό να μας δώσει έξτρα κίνητρο. Ξέρουμε τι κάνουν καλά και πώς παίζουν. Ας προετοιμαστούμε για μια physical αναμέτρηση και ας είμαστε έτοιμοι για μάχη».

Παρά τις δύο φετινές ήττες, πολλοί θεωρούν τον Ολυμπιακό φαβορί, μια άποψη που ο ίδιος δεν συμμερίζεται: «Όχι, όχι, δεν το πιστεύω. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά, ξέρουν ότι δεν είναι τίποτα εύκολο και ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ αν θέλουμε να τα καταφέρουμε».

Ανατρέχοντας στο Game 5 του 2022 και το καθοριστικό τρίποντο που «σφράγισε» την πρόκριση στο Final 4 απέναντι στην ίδια ομάδα, περιέγραψε εκείνες τις στιγμές: «Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα πολυσκεφτεί. Ήταν ένα σουτ ρουτίνας για εμένα. Φυσικά και το θυμάμαι, όπως επίσης και την ενέργεια όλου του γηπέδου εκείνη τη στιγμή. Η ατμόσφαιρα ήταν αξιομνημόνευτη και ελπίζω ότι θα ζήσουμε κάτι παρόμοιο. Το χρειαζόμαστε 100% σε κάθε παιχνίδι των Playoffs».

Κλείνοντας, και με αφορμή το άμεσο sold-out των εισιτηρίων, έστειλε το μήνυμά του στους φιλάθλους: «Είμαι απόλυτα έτοιμος. Όπως και όλη τη χρονιά τους θέλουμε στο πλευρό μας και για να φτάσουμε στον τίτλο τους έχουμε ανάγκη! Είναι ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της χρονιάς, οπότε απλώς τους περιμένουμε και μακάρι η ατμόσφαιρα να είναι ίδια με εκείνη πριν από 4 χρόνια».