Ντόρσεϊ: «Ώρα να πετύχουμε τον μεγαλύτερο στόχο της σεζόν»
Euroleague 28 Απριλίου 2026, 14:22

Ντόρσεϊ: «Ώρα να πετύχουμε τον μεγαλύτερο στόχο της σεζόν»

Έτοιμος για τη μεγαλύτερη μάχη της σεζόν για τον Ολυμπιακό, αυτή της κατάκτησης της Ευρωλίγκας, δηλώνει ο Tάιλερ Ντόρσεϊ, λίγο πριν το τζάμπολ των πλέι-οφ κόντρα στη Μονακό.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη των Play Offs της φετινής EuroLeague και απόψε κοντράρεται με τη Μονακό στο ΣΕΦ (28/04, 21:00, Novasports 4) για το Game 1, έχοντας εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας μετά την πρωτιά του στην κανονική περίοδο.

Με εξαιρετική σεζόν στη EuroLeague και μέσο όρο 17,1 πόντους που του χάρισε θέση στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού για τη σειρά με τη Μονακό και έστειλε μήνυμα ετοιμότητας ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ:

Ερωτηθείς για την προσωπική του διάκριση, αλλά και για την ανάδειξη του Σάσα Βεζένκοφ σε MVP της διοργάνωσης, ο παίκτης του Ολυμπιακού δήλωσε: «Είναι τιμή και ευλογία για εμένα να λαμβάνω αυτό το βραβείο για τη δεύτερη καλύτερη πεντάδα. Ο Σάσα άξιζε απόλυτα το βραβείο του MVP. Ήταν ο κορυφαίος φέτος και του αξίζουν συγχαρητήρια! Τώρα όμως είναι η ώρα για όλους μας να πετύχουμε τον μεγαλύτερο στόχο της σεζόν. Πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι για να τα καταφέρουμε».

Σχετικά με την αντίπαλο του Ολυμπιακού, τη Monaco, και τα σημεία που χρήζουν προσοχής, τόνισε: «Τους ξέρουμε καλά, έχουμε παίξει τόσες φορές μαζί τους. Μας κέρδισαν δύο φορές φέτος και αυτό θα τους δώσει αυτοπεποίθηση για να το κάνουν ξανά. Πρέπει αυτό να μας δώσει έξτρα κίνητρο. Ξέρουμε τι κάνουν καλά και πώς παίζουν. Ας προετοιμαστούμε για μια physical αναμέτρηση και ας είμαστε έτοιμοι για μάχη».

Παρά τις δύο φετινές ήττες, πολλοί θεωρούν τον Ολυμπιακό φαβορί, μια άποψη που ο ίδιος δεν συμμερίζεται: «Όχι, όχι, δεν το πιστεύω. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά, ξέρουν ότι δεν είναι τίποτα εύκολο και ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ αν θέλουμε να τα καταφέρουμε».

Ανατρέχοντας στο Game 5 του 2022 και το καθοριστικό τρίποντο που «σφράγισε» την πρόκριση στο Final 4 απέναντι στην ίδια ομάδα, περιέγραψε εκείνες τις στιγμές: «Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα πολυσκεφτεί. Ήταν ένα σουτ ρουτίνας για εμένα. Φυσικά και το θυμάμαι, όπως επίσης και την ενέργεια όλου του γηπέδου εκείνη τη στιγμή. Η ατμόσφαιρα ήταν αξιομνημόνευτη και ελπίζω ότι θα ζήσουμε κάτι παρόμοιο. Το χρειαζόμαστε 100% σε κάθε παιχνίδι των Playoffs».

Κλείνοντας, και με αφορμή το άμεσο sold-out των εισιτηρίων, έστειλε το μήνυμά του στους φιλάθλους: «Είμαι απόλυτα έτοιμος. Όπως και όλη τη χρονιά τους θέλουμε στο πλευρό μας και για να φτάσουμε στον τίτλο τους έχουμε ανάγκη! Είναι ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της χρονιάς, οπότε απλώς τους περιμένουμε και μακάρι η ατμόσφαιρα να είναι ίδια με εκείνη πριν από 4 χρόνια».

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
Euroleague 28.04.26

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα

Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
Μπάσκετ 27.04.26

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)

Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Χίφι στην πρόβλεψή του για για το ποιες ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στο Final Four, αφήνει εκτός τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ.

Σύνταξη
Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς
Woman 28.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς για απόκρυψη στοιχείων

Ο Μπλανς μηνύεται για μη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων Έπσταϊν, με καταγγελίες για καθυστερήσεις, περικοπές και έλλειψη διαφάνειας. Την ίδια ώρα, αποκαλύψεις από τα δημοσιοποιημένα αρχεία σοκάρουν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας
Διεθνείς σχέσεις 28.04.26

Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας

Συζητήθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων, μεταξύ των οποίων και η προοπτική καθιέρωσης ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στις σχέσεις Κέρκυρας και Ιρλανδίας.

Σύνταξη
Λίζα Κούντροου: Τι λέει για τους σεναριογράφους στα Φιλαράκια
Όχι τόσο φιλαράκια 28.04.26

«Άντρες που συζητούσαν τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις» - Η Λίζα Κούντροου για τους σεναριογράφους στα Φιλαράκια

Η Λίζα Κούντροου, που όλοι γνωρίσαμε ως Φοίβη στα Φιλαράκια, δεν είχε πολλά καλά λόγια να πει για τους σεναριογράφους της σειράς

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εφετείο: «Υπήρχαν αίματα, αναστάτωση, πανικός» – Μαρτυρία στο in για τις πρώτες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς
Αναστάτωση 28.04.26

«Υπήρχαν αίματα, αναστάτωση, πανικός» - Μαρτυρία στο in για τις πρώτες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς στο Εφετείο

O 89χρονος εισέβαλε στο Εφετείο και άρχισε να πυροβολεί, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο in σκηνές πανικού και τρόμου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ
Icon από τα λίγα 28.04.26

Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ

Το συγκρότημα της δεκαετίας του 1980 θα ενταχθεί φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame -υπάρχει λόγος που η λιτή εμφάνιση της τραγουδίστριας Sade Adu εξακολουθεί να έχει απήχηση το 2026;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αντιρρήσεις για το Δημόσιο, μήνυση στον Κυρανάκη και ραντεβού σε έναν… μήνα στη δίκη για τα Τέμπη
Ελλάδα 28.04.26

Αντιρρήσεις για το Δημόσιο, μήνυση στον Κυρανάκη και ραντεβού σε έναν… μήνα στη δίκη για τα Τέμπη

Ολοκληρώθηκε η πέμπτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη - Ο Θέμης Σοφός γνωστοποίησε ότι ο κατηγορούμενος που εκπροσωπεί θα καταθέσει μήνυση κατά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
Πολιτική 28.04.26

Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η υπόθεση με το «γαλάζιο τρολ» «Zhukov» αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή
Πολιτική 28.04.26

Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δώσει εντολή στους νομικούς του ΠΑΣΟΚ να επεξεργαστούν την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προαναγγέλλει παράλληλα θεσμικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

