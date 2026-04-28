Έρχεται… σκούπα στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι

Η φετινή σεζόν θεωρείται αποτυχημένη στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έμεινε εκτός Κυπέλλου Ισπανίας από την άσημη Αλμπαθέτε του Μπεντανκόρ, στο Champions League γνώρισε δύο ήττες από την Μπάγερν Μονάχου στα προημιτελικά και αποκλείστηκε, ενώ στο πρωτάθλημα ψάχνει ένα θαύμα καθώς βρίσκεται το -11 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Μάλιστα, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα οι Καταλανοί να κατακτήσουν μαθηματικά τον τίτλο στο επόμενο Clasico!

Οι Μαδριλένοι μένουν για δεύτερη σερί χρονιά χωρίς τίτλο, βλέποντας την Μπαρτσελόνα να κυριαρχεί. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ μίλησε με σκληρή γλώσσα στους παίκτες και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα επέλθουν αλλαγές στον σύλλογο το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τη Sport, έξι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου, σε μια προσπάθεια εκκαθάρισης και ανανέωσης του ρόστερ. Ασένσιο, Καμαβινγκά, Θεμπάγιος και Φραν Γκαρθία κατά πάσα πιθανότητα θα αποτελέσουν παρελθόν, ενώ Καρβαχάλ και Αλάμπα, δύσκολα θα ανανεώσουν τα συμβόλαια τους με τη Ρεάλ.

Παράλληλα, δημοσιελυματα από την Ισπανία αναφέρουν ότι αλλαγή θα υπάρξει και στον πάγκο της ομάδας, με τον Αλβάρο Αρμπελόα να αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν, μετά την αποτυχία του να οδηγήσει τη Ρεάλ σε έναν τίτλο και ήδη έχει ξεκινήσει η κουβέντα στην Ισπανία για τους πιθανούς αντικαταστάτες του.