Ασταμάτητος Κέντρικ Ναν στο ξεκίνημα με 14 πόντους! (vid)
Δείτε το βίντεο της Euroleague για τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος ήταν καταιγιστικός στο ξεκίνημα του αγώνα με τη Βαλένθια.
- Κορυφώνεται η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του στενού πυρήνα του «επιτελικού κράτους» – Κεραυνοί στο κοινό άρθρο των 5
- «Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους
- Όσα πρέπει να ξέρετε για την φετινή Eurovision - Ο (σχεδόν) σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη
- Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός - Την Πέμπτη η κηδεία της
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βαλένθια στη «Roig Arena», στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα playoffs της Euroleague, με τον Κέντρικ Ναν να είναι εντυπωσιακός στο πρώτο δεκάλεπτο και να ολοκληρώνει την περίοδο έχοντας σκοράρει 14 πόντους. Την ίδια ώρα, όλη η Βαλένθια είχε 15 πόντους.
Πιο αναλυτικά, ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού στο πρώτο δεκάλεπτο είχε 4/5 δίποντα και 2/3 τρίποντα, ενώ είχε επίσης 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον άσο του Τριφυλλιού να κάνει… πάρτι απέναντι στην άμυνα της Βαλένθια.
10 PTS in the first 4 MIN? 👀
Playoff mode activated by @nunnbetter_ 😮💨 pic.twitter.com/ALEmXzB2ar
— EuroLeague (@EuroLeague) April 28, 2026
Ο Ναν είχε τους 14 από τους 23 πόντους που πέτυχε ο Παναθηναϊκός, με τους άλλους 9 να έρχονται από τους Σορτς (2 π.), Γκραντ (2 π.), Λεσόρ (3 π.) και Χουάντσο (2 π.). Όσον αφορά στην Βαλένθια, πρώτος σκόρερ στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν ο Μοντέρο με 5.
- Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
- Μπουργκ – Μπεσίκτας 73-71: Σήκωσαν το EurοCup κι εξασφάλισαν συμμετοχή στη Euroleague οι Γάλλοι!
- Ολυμπιακός – Μονακό: Πότε θα γίνει το Game 2 της σειράς
- Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4!
- Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς
- Ασταμάτητος Κέντρικ Ναν στο ξεκίνημα με 14 πόντους! (vid)
- «Έσβησε τα φώτα» στο ΣΕΦ ο Ντόντα Χολ: Τρία κοψίματα σε πέντε λεπτά! (vid)
- LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
