28.04.2026 | 09:23
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ’)
Language 28 Απριλίου 2026, 09:13

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΕ’)

Ήδη από τη γέννηση του ανθρώπου και τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, ενόσω η ψυχή του είναι άγραφος πίνακας, σχηματίζονται «έννοιες» που ονομάζονται «προλήψεις»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Κατά τους Στωικούς, αληθές είναι «το υπάρχον και αντικείμενόν τινι» και ψεύδος «το μη υπάρχον και [μη] αντικείμενόν τινι». Εκκινώντας από την παραδοχή ότι «κοινώς εν λεκτώ το αληθές είναι και το ψεύδος», διαχωρίζουν τα λεκτά σε αυτοτελή (πλήρεις εκφράσεις, ολοκληρωμένα νοήματα) και ελλιπή (μη πλήρεις εκφράσεις, ανολοκλήρωτα νοήματα). Στα αυτοτελή συγκαταλέγονται οι λογικές προτάσεις, τα λεγόμενα αξιώματα, «άπερ λέγοντες ήτοι αληθεύομεν ή ψευδόμεθα».

Οι Στωικοί χρησιμοποιούν διαφορετικούς ρηματικούς τύπους για να δηλώσουν τη διαφορά ανάμεσα στα σώματα (όσα έχουν πραγματική ύπαρξη) και τα ασώματα (ως τέτοια, ανύπαρκτα δηλαδή, θεωρούνται το λεκτόν, ο τόπος, ο χρόνος και το κενόν): το υπάρχειν (υπάρχω) αναφέρεται στα πρώτα, το υφεστάναι (υφίσταμαι) στα δεύτερα. Από το ρήμα υφίσταμαι παράγεται το ουσιαστικό υπόστασις (λατινιστί substantia), φιλοσοφικός όρος πρωταρχικής σημασίας κατά την ύστερη αρχαιότητα. Η χρήση της λέξης αυτής, προκειμένου να δηλωθούν τα σταθερά και διαρκή (σε αντιδιαστολή προς τα ευμετάβλητα και παροδικά) χαρακτηριστικά ενός όντος, συνδέεται προφανώς –από απόψεως μεταφορικής λειτουργίας– με μια από τις πολλές σημασίες που είχε η υπόστασις στο κοινό αρχαιοελληνικό λεξιλόγιο, εκείνη του κατασταλάγματος ή ιζήματος.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της γνώσης, οι Στωικοί εντοπίζουν την αφετηρία της στην επίδραση που ασκούν τα εξωτερικά αντικείμενα στα αισθητήρια όργανα. Πιο αναλυτικά, η φαντασία (παράγωγο του ρήματος φαίνομαι), η νοητική παράσταση που αποτυπώνεται (τύπωσις) στο ηγεμονικόν (το ανώτατο μέρος της ψυχής, το ποιούν τας φαντασίας και συγκαταθέσεις και αισθήσεις και ορμάς), γίνεται κατ’ αρχήν αποδεκτή από το υποκείμενο της αντίληψης. Η αποδοχή αυτή, η συγκατάθεσις, έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει η φαντασία στην ψυχή ως ανάμνηση ακόμα και όταν δεν είναι πλέον παρόν το εξωτερικό αντικείμενο-αίτιο της φαντασίας. Από ένα πλήθος ομοειδών παραστάσεων-αναμνήσεων δημιουργείται η έννοια, μια γενική και αφηρημένη παράσταση του αντικειμένου.

Ως αποτέλεσμα συνειδητής διανοητικής προσπάθειας, ήτοι διδασκαλίας και επιμέλειας, η έννοια αρχίζει να σχηματίζεται μόνο όταν υφίσταται μια κατάσταση λογικής ωρίμανσης. Όμως, και πριν ακόμα ωριμάσει ο λόγος, ήδη από τη γέννηση του ανθρώπου και τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, ενόσω η ψυχή του είναι άγραφος πίνακας, σχηματίζονται –ασυνειδήτως και απροσχεδίαστα, με τρόπο φυσικό– έννοιες που ονομάζονται προλήψεις (προέννοιες).

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, ξενόγλωσση έκδοση αφιερωμένη στη στωική φιλοσοφία (J. M. Rist, Cambridge University Press, 1969).

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο comeback στην ελίτ των διεθνών αγορών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το μεγάλο comeback στην ελίτ των διεθνών αγορών

Language
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΔ’)
Language 21.04.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΔ’)

Θεμέλιο της φιλοσοφικής σκέψης του Ζήνωνος και, κατ’ επέκταση, του στωικισμού είναι ο «λόγος», με τη διττή σημασία της λογικής σκέψης και της λεκτικής έκφρασης, της ικανότητας του λόγου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΒ’)
Language 07.04.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΒ’)

Ο «συλλογισμός», η συναγωγή συμπερασμάτων διαμέσου διανοητικής εργασίας, είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς όρους στο τεχνικό λεξιλόγιο του Αριστοτέλη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα

Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί
Δουλειά της δικαιοσύνης δεν είναι να συγκαλύπτει την παρανομία και να προσφέρει ατιμωρησία σε μια κυβέρνηση που εγκληματεί

Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών αποτελεί σοβαρή θεσμική εκτροπή και βαρύ πλήγμα στο κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ισόβια στον ηθοποιό Nathan Chases His Horse του «Χορεύοντας με τους λύκους» για σεξουαλικές επιθέσεις
Ισόβια στον ηθοποιό Nathan Chases His Horse του «Χορεύοντας με τους λύκους» για σεξουαλικές επιθέσεις

Ο Νέιθαν Λι, γνωστός ως Nathan Chasing His Horse, καταδικάστηκε σε ισόβια για κακοποίηση γυναικών και ανήλικων, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως «πνευματικός ηγέτης»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;
Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;

To in προδημοσιεύει την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ για το πιο σημαντικό παγκόσμιο καιρικό φαινόμενο - Θα ξεπεράσει το επεισόδιο του 2015;- 6 ερωταπαντήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου El Niño το 2026 – Μιλά στο in ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού
Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

Οταν οι οικείοι της διαπίστωσαν πως η 74χρονη δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό τμήμα για την εξαφάνιση της. Μετά από ολονύχτιες έρευνες, βρέθηκε νεκρή στις τουαλέτες του Πολιτικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού

«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο
«Δυσαρεστημένος ο Τραμπ» με την πρόταση του Ιράν αλλά την εξετάζει – Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

Ο Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα ωστόσο την εξετάζει - Ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Πούτιν και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Απριλίου 2026
