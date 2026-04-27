Σοκ σε Τότεναμ και εθνική Ολλανδίας: Ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς, χάνει το Μουντιάλ
Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν με τον Τσάβι Σίμονς, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο και θα χάσει εκτός από το υπόλοιπο της σεζόν με την Τότεναμ και το Μουντιάλ 2026 με την εθνική Ολλανδίας.
Η σεζόν για την Τότεναμ οδεύει από το κακό στο χειρότερο, καθώς πέρα από τη μάχη για να παραμείνει στην Premier League, είδε τον Τσάβι Σίμονς να τραυματίζεται σοβαρά και να χρειάζεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.
Συγκεκριμένα, η μαγνητική έδειξε ότι ο 23χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο, με συνέπεια να χάσει το υπόλοιπο των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Spurs, αλλά φυσικά και το Μουντιάλ 2026 που δεδομένα θα βρίσκονταν στην αποστολή της εθνικής Ολλανδίας.
Ο Ολλανδός έστειλε και ένα συγκινητικό μήνυμα για τον τραυματισμό.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Σίμονς:
«Λένε πως η ζωή μπορεί να είναι σκληρή και σήμερα το νιώθω. Η σεζόν μου έφτασε απότομα στο τέλος της και προσπαθώ ακόμα να το διαχειριστώ. Ειλικρινά, είμαι συντετριμμένος. Τίποτα από όλο αυτό δεν βγάζει νόημα.
Το μόνο που ήθελα ήταν να παλεύω για την ομάδα μου και τώρα η δυνατότητα να το κάνω μου έχει αφαιρεθεί, μαζί και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το να εκπροσωπήσω τη χώρα μου αυτό το καλοκαίρι χάθηκε.
Θα χρειαστεί χρόνος για να το αποδεχτώ και να βρω την ηρεμία μου, αλλά θα συνεχίσω να είμαι ο καλύτερος συμπαίκτης που μπορώ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όλοι μαζί θα βγούμε νικητές από αυτή τη μάχη.
Θα βαδίσω αυτόν τον δρόμο με οδηγό την πίστη, με δύναμη και με ανθεκτικότητα, μετρώντας αντίστροφα τις ημέρες μέχρι να επιστρέψω ξανά στο γήπεδο.
Να κάνετε υπομονή μαζί μου».
- Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν
- Νέο διπλό για τους Σπερς με τρομερό Γουεμπανιάμα (114-93) – Γλίτωσαν την «σκούπα» οι Ρόκετς (115-96)
- Παναθηναϊκός: Η Βαλένθια δεν αλλάζει αποδυτήρια για τα play offs, παρά τις διαμαρτυρίες του Άταμαν
- Τι λένε στη Ρουμανία για Λουτσέσκου – «Τον θέλουμε στη Στεάουα, ίσως να μην συνεχίσει στον ΠΑΟΚ»
- Χάος σε αγώνα μποξ στην Τουρκία: Θεατές μπήκαν στο ρινγκ και ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο (vids)
- Telesport: «Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ έχει κλείσει στον Ολυμπιακό»
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (27/4): Πού θα δείτε το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
