Έχω παιδιά: Δύσκολες οι ξένες γλώσσες

Το πιο διασκεδαστικό ραντεβού της εβδομάδας επιστρέφει! Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», έρχεται με νέο επεισόδιο απόψε στις 20:50.

Η Σάρα και ο Μιχάλης τρομάζουν επειδή ο κανακάρης τους δεν ξέρει ακόμα καλά Αγγλικά και στο σπίτι σημαίνει αμέσως συναγερμός! Στο γραφείο, τα βιωματικά άρθρα του Τόνι φέρνουν και πάλι πονοκέφαλο στον Μιχάλη που ζητά τη βοήθεια του Σταύρου.

Επεισόδιο 25 – «Ξένες Γλώσσες»

Οι ενοχές του Μιχάλη και της Σάρας «χτυπούν κόκκινο» όταν συνειδητοποιούν πως ο Τάσος υστερεί σε σχέση με τους συνομηλίκους του στις ξένες γλώσσες και αποφασίζουν πως πρέπει να ξεκινήσει μαθήματα Αγγλικών. Την ίδια ώρα στο Urbanic, ο Τόνι ζητά περισσότερα βιωματικά άρθρα με clickbait τίτλους και ο Μιχάλης με τη βοήθεια του Σταύρου προσπαθεί να ανταποκριθεί στην αποστολή. Τέλος, η Ιωάννα κάνει την έκπληξη και ζητά για πρώτη φορά τη βοήθεια της Σάρας.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

