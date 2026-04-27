Οι αθλητικές μεταδόσεις (27/4): Πού θα δείτε το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Γεμάτο είναι και σήμερα (27/4) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με αναμετρήσεις στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Μπρέντφορντ (22:00), αλλά και το ντέρμπι Δικεφάλων, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, για την Greek Handball Premier.
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier
16:30 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Αταλάντα Serie A
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
21:30 Novasports Start Κάδιθ – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Ουντινέζε Serie A
22:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ Premier League
22:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Λεβάντε La Liga
