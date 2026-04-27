Μεθυσμένος ξανά ο Γκρίλις: «Πιάστηκε» να κοιμάται σε… καρέκλα μπαρ μετά από πάρτι (pics)

Ο Τζακ Γκρίλις συνηθίζει να… παρτάρει με κάθε ευκαιρία και να είναι μπροστάρης στους εορτασμούς της Μάντσεστερ Σίτι όταν κατακτούσε τρόπαια τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτή τη φορά δεν είχε αφορμή κάποια κούπα για να το ρίξει έξω, ωστόσο ο φακός τον «έπιασε» μεθυσμένο να κοιμάται σε… καρέκλα ενός μπαρ με θέα όλο το Μάντσεστερ και να έχει στο τραπέζι του μπουκάλια από κρασί και κοκτέιλ.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους για τον μέσο της Έβερτον, που συνεχίζει να διασκεδάζει σε ακραίους ρυθμούς.

Δείτε τον Τζακ Γκρίλις μεθυσμένο να κοιμάται σε μια καρέκλα

🚨 𝗡𝗘𝗪: Jack Grealish was spotted completely asleep at a table in a rooftop bar in Manchester, surrounded by glasses and bottles of cocktails after an afternoon of drinks with his friends. — @TheSun pic.twitter.com/Rs20qQQNjo — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 27, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γκρίλις έχει αποκτήσει τη φήμη του «πάρτι-άνιμαλ» όλα αυτά τα χρόνια και είναι συνεχώς στην επικαιρότητα για τους… λάθος λόγους.

Τον περασμένο Δεκέμβριο κέρασε τους φίλους του ένα εορταστικό πάρτι αξίας 20.000 λιρών στο Λονδίνο, το οποίο κατέληξε σε στριπτιζάδικο, ενώ έχει κι άλλες δεκάδες περιπτώσεις, όπου έχει βρεθεί μεθυσμένος.