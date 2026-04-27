Μαρτίνεθ: «Ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι αυτός που έρχεται μετά τα play offs…»

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για μια άκρως ανταγωνιστική σειρά play off της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια, με τα πρώτα δύο παιχνίδια να διεξάγονται στη «Roig Arena» (28/04, 21:45). Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε για της δυσκολίες της σειράς απέναντι σε μία τόσο ποιοτική ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, τονίζοντας ότι δεν έχει σκοπό να να κερδίσει τη σειρά, αλλά να κατακτήσει το Final 4.

Ο προπονητής των «νυχτερίδων» αναφέρθηκε και στο πλεονέκτημα έδρας που έχει η ομάδα του και ξεκαθάρισε ότι δεν νιώθει ανίκητη.

Οι δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ

Μιλώντας για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό τόνισε: «Θα χαρούν πολύ αν μας νικήσουν, αλλά ο στόχος τους δεν είναι να κερδίσουν τη Βαλένθια σε μια σειρά playoff. Είναι ένας άλλος που έρχεται μετά, αν καταφέρουν να μας νικήσουν. Εμείς δεν σκεφτόμαστε το παραπέρα. Προσπαθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε».

Παράλληλα, αναφερόμενος στο πλεονέκτημα έδρας είπε: «Δεν νιώθουμε ανίκητοι όταν παίζουμε εντός έδρας, με τον ίδιο τρόπο που δεν νιώθουμε ηττημένοι όταν παίζουμε εκτός έδρας. Και αυτό ισχύει για όλους».