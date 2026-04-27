Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση
Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»
Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου για το «θάψιμο» του σκανδάλου των υποκλοπών, με τον Χρήστο Κακλαμάνη, συνήγορο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη των παράνομων παρακολουθήσεων με Predator να τονίζει στο in ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν.
Όπως τόνισε ο κ. Κακλαμάνης, «η διάταξη που εξέδωσε σήμερα ο κ. Τζαβέλας χωρίς να προβεί στην παραμικρή έρευνα αγνοεί και δεν απαντά στα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, τα οποία δεν διερευνήθηκαν καν. Έτσι όμως δεν διαγράφονται οι νέες αποδείξεις που προέκυψαν από τη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών».
Σύμφωνα με τον ίδιο, ούτε έτσι μπορεί να σταματήσει η διερεύνηση της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων.
«Οι ποινικές υποθέσεις κλείνουν με αποφάσεις και βουλεύματα, όχι με διατάξεις. Το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα και η παραγραφή κάποιων εκ των πλημμελημάτων. Στο μεταξύ, η καταιγίδα των αποκαλύψεων θα συνεχίζεται, με αποτέλεσμα και αυτή η διάταξη σύντομα να έχει την τύχη της προηγούμενης του κ. Ζήση», καταλήγει ο κ. Κακλαμάνης.
«Διάβρωση της δημοκρατίας η απόφαση του Αρείου Πάγου»
Σημειώνεται ότι νωρίτερα μιλώντας στο in ο έτερος συνήγορος θυμάτων του παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, προανήγγειλε προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για «πλημμελή διεύρυνση της υπόθεσης» των υποκλοπών.
Ο κ. Κεσσές χαρακτήρισε την απόφαση του Αρείου Πάγου ως «δυστοπία» και «συγκάλυψη», όπως και «διάβρωση της Δημοκρατίας».
Όπως ανέφερε ο συνήγορος στο in, «δυστοπία. Μιλάμε για διάβρωση της δημοκρατίας. Ο εισαγγελέας αρνείται να διερευνήσει την υπόθεση σε αντίθεση με ό,τι είχε προκύψει με βάση τη δικαστική απόφαση και την πληθώρα των νέων στοιχείων. Είναι εξοργιστικό ότι δεν έκανε ούτε μια προανακριτική ενέργεια, δεν κάλεσε ούτε έναν μάρτυρα και αρνήθηκε να παραλάβει νέα έγγραφα από τους διαδίκους. Συγκάλυψη, δεν υπάρχει κάτι άλλο».
