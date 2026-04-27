Γεροβασίλη για υποκλοπές: Δεν είναι δικαιοσύνη αυτή που δεν σέβεται του δικαστές της

Σφοδρή επίθεση κατά του Αρείου Πάγου που αποφάσισε να θάψει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών κάνοντας λόγο για πραξικοπηματική υπέρβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εξαπέλυσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ολγα Γεροβασίλη.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η Ολγα Γεροβασίλη «ο Νίξον της Ελλάδας έχει περισσότερα εργαλεία από τον πραγματικό Νίξον. Η διάκριση των εξουσιών στο Σύνταγμά μας είναι θεμελιώδης. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να αξιώνει να μένει στο απυρόβλητο, λόγω, δήθεν, της διάκρισης των εξουσιών».

Η πραξικοπηματική υπέρβαση της δικαστικής απόφασης των υποκλοπών από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είχε διατελέσει αν. επόπτης της ΕΥΠ την περίοδο των υποκλοπών έχει ερμηνεία:

Με δηκτικό τρόπο η κ. Γεροβασίλη σχολιάζει πως οι 1930 σελίδες της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης δεν ήταν αρκετές για τον κο Τζαβέλλα καθώς όπως τονίζει «δεν βρήκε σε αυτές κανένα νέο στοιχείο για κατασκοπεία, αφού, δήθεν, ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο Αρχηγός της Αστυνομίας δεν έχουν κρατικά απόρρητα στα κινητά τους και πάντως δεν εμφανίστηκαν αλλά ούτε καν κλήθηκαν να καταθέσουν».

Αναρωτιέται δε υπογραμμίζοντας πως «τι να πει κανείς για την προσέγγιση ότι όταν σταματά κανείς να είναι Υπουργός, τα κρατικά απόρρητα που υπήρχαν στο κινητό του, ότι σταματούν να είναι κρατικά απόρρητα».

Καταλήγει δε τονίζοντας πως η εισαγγελία του ΑΠ με τη σημερινή της διάταξη απλά κατήργησε την κατασκοπεία από τον Ποινικό Κώδικα και προσθέτει πως «δεν είναι Κράτος Δικαίου ένα κράτος που η ίδια η Δικαιοσύνη δεν σέβεται τους Δικαστές της».

Υπενθυμίζεται ότι η Ολγα Γεροβασίλη και ο Χρήστος Σπίρτζης είχαν καταθέσει μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών και την παραβίαση του τηλεφωνικού τους απορρήτου.