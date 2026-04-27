27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία
Culture Live 27 Απριλίου 2026, 09:00

Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία

Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Έφη Αλεβίζου
Αυτή η φωτογραφία είναι μία από τις λίγες εικόνες στις οποίες ο Μασέο και ο Τζότζου Κλίβερ εμφανίζονται μαζί ως αδέλφια αλλά μόνοι τους, χωρίς τον έναν ή και τους δύο γονείς τους, τους ηγέτες του Κόμματος των Μαύρων Πανθήρων (BPP) Έλντριτζ Κλίβερ και Κάθλιν Νιλ Κλίβερ.

«Είναι καθισμένοι δίπλα-δίπλα σε μια καρέκλα, με τα χέρια τους να αγγίζονται. Παρόλα αυτά, υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος, γεγονός που επιτρέπει μια καλύτερη θέαση της καρέκλας» γράφει η Λι Ρέιφορντ στο νέο της βιβλίο «When Home Is a Photograph: Blackness and Belonging in the World» και συνεχίζει:

«Θα αναφερθώ στους πολύ χαριτωμένους επιβάτες της καρέκλας σε λίγο. Πρώτα, ας μιλήσουμε για την ίδια την καρέκλα. Ένα σχετικά απλό έπιπλο, αυτή η καρέκλα τύπου carver (ένα πρώιμο αμερικανικό σχέδιο) διαθέτει κάθισμα και πλάτη επενδυμένα με ύφασμα με μοτίβο ζέβρας».

«Σύμφωνα με την Κάθλιν, αυτή η καρέκλα ήταν μια από τις αγαπημένες της και κατείχε περίοπτη θέση στο σπίτι τους στο Σαν Φρανσίσκο, όπου ζούσε με τον Έλντριτζ από το 1967 μέχρι που έφυγε για να τον συναντήσει στο Αλγέρι» – Λι Ρέιφορντ

Κλίβερ

«Τζότζου και Μασέο Κλίβερ, Ύδρα, Αλγέρι, 1970» από το οικογενειακό άλμπουμ φωτογραφιών της Κάθλιν Κλίβερ (© Αρχείο Kathleen Neal Cleaver· Φωτογραφία άλμπουμ: John Stephens

Αφρικανική θεματολογία

«Σύμφωνα με την Κάθλιν, αυτή η καρέκλα ήταν μια από τις αγαπημένες της και κατείχε περίοπτη θέση στο σπίτι τους στο Σαν Φρανσίσκο, όπου ζούσε με τον Έλντριτζ από το 1967 μέχρι που έφυγε για να τον συναντήσει στο Αλγέρι.

»Ήταν ένα από τα πολλά αντικείμενα με αφρικανική θεματολογία στο σπίτι τους: ζωγραφιές ζώων, σκαλιστές μάσκες, ασπίδες και δόρατα. Το μοτίβο ζέβρας θυμίζει φυσικά την εμβληματική εικόνα του Υπουργού Άμυνας του BPP, Χιούι Π. Νιούτον, μια φωτογραφία που σκηνοθέτησε ο Έλντριτζ Κλίβερ τον Μάιο του 1967».

Κλίβερ

Blair Stapp, «Χιούι Νιούτον, Υπουργός Άμυνας των Μαύρων Πανθήρων» (1968), λιθογραφικό μελάνι σε χαρτί με υπόστρωμα από λινό (Συλλογή του Εθνικού Μουσείου Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού του Smithsonian)

Black Power

Έχοντας πλήρη επίγνωση της δύναμης της εικόνας και της προσωπικότητας, ο Κλίβερ θεώρησε απαραίτητο να σκηνοθετήσει μια διαφημιστική φωτογραφία του Νιούτον, καθώς το Κόμμα κέρδιζε εθνική και διεθνή προσοχή μετά την κατάληψη του Καπιτωλίου της Καλιφόρνιας, μόλις λίγες ημέρες πριν τραβηχτεί αυτή η φωτογραφία.

«Περιέγραψα στο πρώτο μου βιβλίο, Imprisoned in a Luminous Glare (2013), πώς, μέσω της οπτικής της δραματουργίας, η φωτογραφία αποτύπωσε και αποσαφήνισε πολλές από τις αμφισημίες και τις ανταγωνιστικές τάσεις του Black Power που είχαν προσκολληθεί γύρω από τον λόγο» συνεχίζει η Λι Ρέιφορντ.

Τα αντικείμενα της διασποράς

Τα αφρικανικά αντικείμενα -τα δόρατα, οι ασπίδες, το χαλί από δέρμα ζέβρας- συμβόλιζαν τον πολιτισμικό εθνικισμό, μια φιλοσοφία που οριζόταν από ένα εξιδανικευμένο αφρικανικό παρελθόν και τη συνενωτική δύναμη μιας μονολιθικής μαύρης κουλτούρας.

Γνωρίζοντας, ωστόσο, ότι αυτά τα «αντικείμενα» –ή, πιο πιθανόν, τα αντίγραφά τους– προέρχονταν από το σπίτι των Κλίβερ, μας ωθεί να σκεφτούμε πιο προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο τα καθημερινά αντικείμενα μετατρέπονται σε ισχυρούς διαύλους σύνδεσης της διασποράς.

Τέσσερις φωτογραφίες της Κάθλιν και του Μασέο Κλίβερ, «Point Pescate, Νοέμβριος 1969», από το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν Κλίβερ (© Αρχείο Kathleen Neal Cleaver / Φωτογραφία άλμπουμ: John Stephens

Η γη των προγόνων

Στο δοκίμιό της «Επιστροφή στην Αφρική: Η εξέλιξη του Διεθνούς Τμήματος του Κόμματος των Μαύρων Πανθήρων (1969 – 1972)», η Κλίβερ έγραψε για τη σημασία μιας τέτοιας σύνδεσης, συγκεκριμένα στο πλαίσιο ενός ταξιδιού το 1972 στο Κονγκό-Μπραζαβίλ μιας αντιπροσωπείας των Πανθήρων, μιας ομάδας που λαχταρούσε να γίνει δεκτή ως οικογένεια από τους Αφρικανούς οικοδεσπότες της:

«Η επιθυμία να επιστρέψουν στην Αφρική ήταν πάντα ένα ισχυρό υπόγειο ρεύμα στην αφροαμερικανική εμπειρία. Η δίψα να δουν τη γη όπου οι πρόγονοί τους αιχμαλωτίστηκαν και μεταφέρθηκαν ως σκλάβοι στην Αμερική παρέμενε πάντα παρούσα μεταξύ των Μαύρων που αγωνίζονταν να εκφράσουν την ταυτότητά τους σε έναν κόσμο που κυριαρχούσαν οι Λευκοί».

Πέρα από τον χώρο και τον χρόνο

«Η κατοχή πόρων της διασποράς, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο της Τζάκλιν Νάσι Μπράουν, στον χώρο διαβίωσης κάποιου μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση κίνησης και κινητικότητας, μια έκφραση σύνδεσης πέρα από το χώρο και το χρόνο, ειδικά σε μια κατάσταση ακινησίας και στασιμότητας» συνεχίζει η Λι Ρέιφορντ στο νέο της βιβλίο «When Home Is a Photograph: Blackness and Belonging in the World».

«Γνωρίζοντας ότι αυτά τα «αντικείμενα» –ή, πιο πιθανόν, τα αντίγραφά τους– προέρχονταν από το σπίτι των Κλίβερ, μας ωθεί να σκεφτούμε πιο προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο τα καθημερινά αντικείμενα μετατρέπονται σε ισχυρούς διαύλους σύνδεσης της διασποράς» – Λι Ρέιφορντ

Κλίβερ

«Στο σπίτι στην Ύδρα, Νοέμβριος 1970, Αλγέρι» από το οικογενειακό άλμπουμ φωτογραφιών της Κάθλιν Κλίβερ (© Αρχείο Kathleen Neal Cleaver / Φωτογραφία άλμπουμ: John Stephens

Η καρέκλα με μοτίβο ζέμπρας

Τα δόρατα, οι ασπίδες και οι μάσκες ήταν αντικείμενα που κάποιος θαύμαζε ως τέχνη και ζούσε μαζί τους. Αλλά η καρέκλα, ένας χώρος ανάπαυσης και προσωρινής ηρεμίας, ήταν κάτι στο οποίο έπρεπε να ζει κανείς.

Η κεντρική θέση της καρέκλας έχει επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουμε τη φωτογραφία της απελευθέρωσης των Μαύρων σε γενικές γραμμές. Η Κάθλιν αγαπούσε τόσο πολύ αυτή την καρέκλα που την έστειλε από το Σαν Φρανσίσκο στο Αλγέρι.

Σύμφωνα με την Κάθλιν, αυτή η φωτογραφία του Μασέο και του Τζότζου στην καρέκλα με το μοτίβο ζέβρας τραβήχτηκε την ημέρα που έφτασε το δέμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο δεύτερο σπίτι τους στο Αλγέρι, στην προαστιακή περιοχή της Ύδρας. Ξεπακετάριζαν τα κουτιά και η Κάθλιν έβαλε τα παιδιά στην αγαπημένη της καρέκλα.

«Η καρέκλα, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι εξίσου θέμα αυτής της φωτογραφίας όσο και τα παιδιά» παρατηρεί η Λι Ρέιφορντ.

Σπίτι σε διεθνές επίπεδο

Για τον πολίτη-υποκείμενο που ζει υπό συνθήκες αβεβαιότητας και εχθρότητας, το σπίτι είναι πάντα σε κίνηση, πρέπει αναγκαστικά να βρίσκεται εδώ και αλλού· το σπίτι είναι ανάπαυλα και καταφύγιο που πρέπει αναγκαστικά να είναι κινητό.

Η Κάθλιν δεν ήταν άγνωστη στο να δημιουργεί ένα σπίτι σε διεθνές επίπεδο. Είχε δει τους γονείς της, ειδικά τη μητέρα της, να εγκαθιστούν την οικογένεια σε κατοικίες στην Ινδία, τις Φιλιππίνες, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε.

«Αυτή η ανατροφή ως πρεσβευτές (πράκτορες;) των Ηνωμένων Πολιτειών του Ψυχρού Πολέμου ήταν φυσικά πολύ διαφορετική από το να ζει κανείς στην εξορία ως εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ένα κοινό στοιχείο για την Κάθλιν ήταν η ανάγκη να δημιουργήσει ένα οικείο περιβάλλον μέσα σε μια επίμονη καινοτομία» συνεχίζει η Λι Ρέιφορντ.

«Ήρθαμε με τα φουντωτά μαλλιά μας, τα μεγάλα σκουλαρίκια μας και τις κοντές φούστες μας, στυλ βαθιά εμβληματικά και λατρεμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σε μεγάλο βαθμό αντίθετα με τις προσδοκίες για σεμνή γυναικεία ενδυμασία στην ισλαμική Αλγερία» – Κάθλιν Κλίβερ

Κλίβερ

«Φίλη» (αριστερά) και «Κάθλιν» (δεξιά) από το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν Κλίβερ, με δύο εικόνες που λείπουν: «Hotel Aletti, Ιούλιος 1969» και «Παν-αφρικανικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ» (© Αρχείο Kathleen Neal Cleaver / Φωτογραφία άλμπουμ: John Stephens.

Δύσκολη εμπειρία

Κάτι που αποδείχθηκε καθόλου εύκολο. Αν και η Κάθλιν γράφει ότι οι Μαύροι Πάνθηρες ήταν ενθουσιασμένοι που βρισκόντουσαν στην Αφρική, λόγω της θέσης που κατείχε η ήπειρος αυτή στο πολιτικό και πολιτισμικό τους φαντασιακό, η πραγματικότητα της ζωής στην εξορία και οι ιδιαιτερότητες της Αλγερίας, ειδικότερα, έκαναν την εμπειρία τους δύσκολη.

Από τους 30 Πάνθηρες που ζούσαν στο Αλγέρι στην ακμή της Διεθνούς Τμήματος, μόνο η Κάθλιν μιλούσε γαλλικά, ενώ κανείς δεν μιλούσε αραβικά. Κανείς δεν ήταν σε θέση να κατανοήσει την περίπλοκη πολιτική κατάσταση ή τις ιστορίες που ένωναν και χώριζαν τις διάφορες εθνοτικές, φυλετικές και θρησκευτικές ομάδες της Αλγερίας.

Η θέση της γυναίκας στην Αλγερία

«Και για τις γυναίκες, όπως θυμήθηκε η Κάθλιν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που μου έδωσε το 2018, “ήρθαμε με τα φουντωτά μαλλιά μας, τα μεγάλα σκουλαρίκια μας και τις κοντές φούστες μας”, στυλ βαθιά εμβληματικά και λατρεμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σε μεγάλο βαθμό αντίθετα με τις προσδοκίες για σεμνή γυναικεία ενδυμασία στην ισλαμική Αλγερία. Ο ενθουσιασμός για την απελευθέρωση των Μαύρων που έφερε την αποστολή των Πανθήρων στην Αφρική μετριάστηκε από την άγνοιά τους για την Αλγερία» γράφει η Λι Ρέιφορντ.

Βαβυλώνα

Επιστρέφοντας στη φωτογραφία, διαπιστώνουμε μια περίπλοκη χρωματική σύνθεση, στην οποία το μοτίβο ζέβρας ανταγωνίζεται το τυπικό ισλαμικό σχέδιο των πλακιδίων του δαπέδου.

Στο σπίτι που αγαπούσε και προστάτευε στο Σαν Φρανσίσκο, η καρέκλα είχε σκοπό να επικαλεστεί μια «αφρικανικότητα», έναν πόρο της διασποράς που φανταζόταν και έτσι δημιουργούσε μια (μονομερή) σύνδεση με έναν άλλο τόπο πέρα από τη Βαβυλώνα, μια επιθυμία της διασποράς που εκφραζόταν μέσω ενός υλικού αντικειμένου.

Σύμβολο σπιτιού

Τώρα, στην πραγματική Αφρική -την πραγματική, περίπλοκη Αφρική- η καρέκλα ήταν ένα σύμβολο του σπιτιού και όσων είχαν μείνει πίσω.

«Οι προοπτικές της φωτογραφίας απεικονίζουν μια φανταστική Αφρική που κάθεται πάνω σε μια πραγματική, μια ιδέα που αιωρείται πάνω από στέρεο έδαφος. Οι ιδέες του σπιτιού είναι εδώ ενσωματωμένες η μία μέσα στην άλλη. Και η καθεμία στηρίζει τα παιδιά της» καταλήγει η Λι Ρέιφορντ.

«When Home Is a Photograph: Blackness and Belonging in the World» της Λι Ρέιφορντ

*Το παραπάτω κείμενο δημοσιεύθηκε στο hyperallergic.com κι αποτελεί απόσπασμα που έχει προσαρμοστεί με την άδεια της συγγραφέως Λι Ρέιφορντ από το βιβλίο «When Home Is a Photograph: Blackness and Belonging in the World», το οποίο εκδόθηκε από τον οίκο Duke University Press στις 14 Απριλίου και διατίθεται στο διαδίκτυο και στα βιβλιοπωλεία / Πνευματικά δικαιώματα κειμένου: Duke University Press, 2026.

Άλαν Κάμινγκ: Ο Nightcrawler επιστρέφει για τους Avengers
Άλλος με τη βάρκα μας; 27.04.26

«Είναι θεραπευτικό» - Ο Άλαν Κάμινγκ επιστρέφει ως Nightcrawler για τη Marvel και τους Avengers μετά από 23 χρόνια

Ο επιτυχημένος Σκωτσέζος ηθοποιός Άλαν Κάμινγκ, επιστρέφει στον κόσμο των υπερηρώων μετά από 23 χρόνια. Αυτή τη φορά για το Avengers: Doomsday

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μετά το Baby Reindeer – Αδυσώπητο, ωμό και βίαιο, το Half Man είναι το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς
Πολύ καλή tv 25.04.26

Μετά το Baby Reindeer - Είναι το Half Man το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς; - «Ωμή ανατομία μιας αρρενωπότητας σε κρίση»

Ο πολυβραβευμένος Ρίτσαρντ Γκαντ του Baby Reindeer, επιστρέφει στην τηλεόραση με το Half Man, ένα αφόρητα σκληρό δράμα για τη βία του να είσαι άνδρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί
Πιπίλες και OnlyFans; 25.04.26

Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται το Euphoria, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι αμφιλεγόμενες σκηνές ενδέχεται να κανονικοποιούν επικίνδυνες πρακτικές και να θολώνουν κρίσιμα όρια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μάγια: Mια αίθουσα συμβουλίου αποκαλύπτει πώς άλλαξε η εξουσία πριν από 1.000 χρόνια
Νέα Έρευνα 25.04.26

Μάγια: Mια αίθουσα συμβουλίου αποκαλύπτει πώς άλλαξε η εξουσία πριν από 1.000 χρόνια

Ανασκαφή στη Γουατεμάλα φέρνει στο φως χώρο όπου οι Μάγια φαίνεται να έπαιρναν συλλογικές αποφάσεις, σηματοδοτώντας στροφή από τη θεϊκή βασιλεία σε πιο συμμετοχική διακυβέρνηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη ως «ζωντανή χρονοκάψουλα»
750 χρόνια γνώσης 25.04.26

Από τον Μεσαίωνα στο σήμερα - Μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη ως «ζωντανή χρονοκάψουλα»

Από ένα σεντούκι του 13ου αιώνα μέχρι μια από τις παλαιότερες εν λειτουργία βιβλιοθήκες της Ευρώπης, μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη διανύει 750 χρόνια αδιάλειπτης ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
World Press Photo 2024: Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας
World Press Photo 2024 25.04.26

Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας

Μια οικογένεια μεταναστών στις ΗΠΑ που χωρίζεται από πράκτορες της ICE, το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι - Από τη Γάζα και τη Γουατεμάλα οι δύο φιναλίστ του διαγωνισμού

Διονυσία Μαρίνου
«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden»: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον & 50 χρόνια μπάντα
Burning Ambition 24.04.26

«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden»: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον & 50 χρόνια μπάντα

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ Burning Ambition και τις μεγάλες συναυλίες που ετοιμάζουν οι Iron Maiden σχολιάζουν τις καλές και τις κακές στιγμές της θρυλικής μπάντας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
To φετινό βραβείο του World Press Photo ανήκει σε μια οικογένεια που διέλυσε η ICE
Κατεστραμμένες ζωές 24.04.26

To φετινό βραβείο του World Press Photo ανήκει σε μια οικογένεια που διέλυσε η ICE

Το Ίδρυμα World Press Photo απένειμε το κορυφαίο βραβείο του στη φωτογραφία «Separated by ICE», μια λήψη που απεικονίζει δύο μικρά παιδιά να προσπαθήσουν να κρατήσουν τον πατέρα τους κοντά τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών
Αντίο! 24.04.26

Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρης, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές – Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου
Πυρά στην κυβέρνηση 27.04.26

Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές - Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου

«Η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για την απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο

Σύνταξη
«Βιολάντα»: Δύο διευθυντικά στελέχη καλούνται ενώπιον του ανακριτή – Ποιες είναι οι κατηγορίες
Ελλάδα 27.04.26

«Βιολάντα»: Δύο διευθυντικά στελέχη καλούνται ενώπιον του ανακριτή – Ποιες είναι οι κατηγορίες

Οι διώξεις που αντιμετωπίζουν ασκήθηκαν, μετά και το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δείχνει ότι υπάρχουν σαφείς παραλείψεις στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα»

Σύνταξη
Σοκ σε Τότεναμ και εθνική Ολλανδίας: Ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς, χάνει το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Σοκ σε Τότεναμ και εθνική Ολλανδίας: Ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς, χάνει το Μουντιάλ

Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν με τον Τσάβι Σίμονς, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο και θα χάσει εκτός από το υπόλοιπο της σεζόν με την Τότεναμ και το Μουντιάλ 2026 με την εθνική Ολλανδίας.

Σύνταξη
Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας και βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Σύνταξη
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Ελλάδα 27.04.26

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο καταγράφεται 13χλμ νότια του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 5,1 χιλιόμετρα

Σύνταξη
Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson από τον ΟΦΗ δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την Ελλάδα, αρκεί οι ομάδες μας να το εκμεταλλευτούν – Η μεγάλη ευκαιρία για ένα ιστορικό 5/5 και ο… αστερίσκος του Παναθηναϊκού

Σύνταξη
Τουκαλάς: Ευχαριστίες για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ευχαριστίες Τσουκαλά για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του ως πρώτου στο Πολιτικό Συμβούλιο, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»
«Νοσηρά φαινόμενα» 27.04.26

Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»

Ο Αντόνιο Γκράμσι, που έφυγε σαν σήμερα το 1937, δεν μίλησε για «εποχή τεράτων», ωστόσο η συγκεκριμένη σημείωσή του διατηρεί εξαιρετική επικαιρότητα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ιράν: Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ – Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τα πυρηνικά
Axios 27.04.26

Στρίβειν διά των Στενών του Ορμούζ - Η πρόταση Αραγτσί για να ξεπεραστεί το εμπόδιο των πυρηνικών στις συνομιλίες

Σύμφωνα με το Axios το Ιράν κατέθεσε στους πακιστανούς μεσολαβητές μία πρόταση όπου περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τη μετάθεση της συζήτησης για τα πυρηνικά σε επόμενη φάση

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΠΑΣΟΚ: Ψήφισαν Βαρδακαστάνη και Πολιτικό Συμβούλιο χωρίς να… αρχίσουν τα όργανα – Το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και ο στόχος της ενότητας
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ψήφισαν Βαρδακαστάνη και Πολιτικό Συμβούλιο χωρίς να… αρχίσουν τα όργανα – Το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και ο στόχος της ενότητας

Την έναρξη της προεκλογικής περιόδου κήρυξε επίσημα κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ο Νίκος Ανδρουλάκη, με τα μέλη του οργάνου να υπερψηφίζουν τον Γιάννη Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του κόμματος και να εκλέγουν το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ
Κόσμος 27.04.26

«Δεν περιμένω συγχώρεση»: Τα σημειώματα του δασκάλου που είναι ύποπτος για την επίθεση στο δείπνο του Τραμπ

Ο ύποπτος για την επίθεση θα κατηγορηθεί για οπλοκατοχή και επίθεση, μετά από ένα περιστατικό που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τραυματικό»

Σύνταξη
Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το μόνο οικονομικό έγκλημα που συντελείται στη χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ο βασικός μέτοχος, η CVC, «για τον οποίο δουλεύει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι ο βέβαιος κερδισμένος, τονίζει, μιλώντας για το «μεγάλο κόλπο σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

