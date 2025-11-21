magazin
21.11.2025 | 08:30
Παράσυρση πεζού από μηχανή στους Αμπελόκηπους
Σημαντική είδηση:
21.11.2025 | 07:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων – Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας
Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του
Καταγραφή της ιστορίας 21 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του

Ο αείμνηστος Αμερικανός φωτογράφος Στιβ Σαπίρο αφηγείται τις ιστορίες πίσω από πολλές από τις εμβληματικές του φωτογραφίες στο νέο ντοκιμαντέρ «Steve Schapiro: Being Everywhere» -τι είδε όταν έφτασε στο Μέμφις αμέσως μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Spotlight

Ο Στιβ Σαπίρο βρισκόταν εκεί για να καταγράψει πολλές ιστορικές στιγμές κατά τη διάρκεια του Κινήματος για τα Πολιτικά Δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της τρίτης πορείας στη Σέλμα της Αλαμπάμα, τον Μάρτιο του 1965, καθώς και του δωματίου του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ στο Lorraine Motel στο Μέμφις του Τενεσί, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του στο μπαλκόνι έξω από αυτό.

Σκεπτόμενος την τρίτη πορεία στη Σέλμα, η οποία οδήγησε στην υπογραφή του Νόμου για τα Εκλογικά Δικαιώματα του 1965, ο Σαπίρο αναφέρει ότι ο Άντριου Γιανγκ, ο μελλοντικός βουλευτής και δήμαρχος της Ατλάντα, ο οποίος συνεργαζόταν στενά με τον Κινγκ εκείνη την εποχή, αποφάσισε ότι όλοι όσοι βρισκόντουσαν στην πρώτη σειρά της πορείας έπρεπε να φορούν μαύρα ρούχα. Δεν ήθελε να ξεχωρίζουν μεταξύ τους, φοβούμενος ότι κάποιος «θα μπορούσε να προσπαθήσει να πυροβολήσει» τον Κινγκ.

YouTube thumbnail

Ο Στιβ Σαπίρο ήταν παντού

Ο Στιβ Σαπίρο πέρασε την πολυετή καριέρα του φωτογραφίζοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, αλλά οι φωτογραφίες που είχαν τη μεγαλύτερη σημασία για τον αείμνηστο φωτογράφο ήταν αυτές που τράβηξε από τους ηγέτες του Κινήματος για τα Πολιτικά Δικαιώματα.

Στο νέο ντοκιμαντέρ «Steve Schapiro: Being Everywhere», η σκηνοθέτις Μόρα Σμιθ ανατρέχει στην πολυετή καριέρα του φωτογράφου μέσω συνεντεύξεων με τον ίδιο τον Σαπίρο, ο οποίος πέθανε το 2022 σε ηλικία 87 ετών.

«Κοίταξα πιο προσεκτικά όλες τις φωτογραφίες που είχα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι πολύ συχνά τα μάτια του δεν ήταν μπροστά, αλλά στα πλάγια, και υπήρχε μια αίσθηση ελαφρού φόβου στα μάτια του»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kaisha Huguley | NYC Influencer (@kaishacreates)

Απειλές θανάτου

Ο Σαπίρο φωτογράφισε τον Κινγκ σε διάφορες περιστάσεις και θυμάται ότι, χρόνια μετά το θάνατό του, ξανακοίταξε μερικές από τις φωτογραφίες και παρατήρησε πράγματα που δεν είχε δει πριν.

«Κοίταξα πιο προσεκτικά όλες τις φωτογραφίες που είχα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι πολύ συχνά τα μάτια του δεν ήταν μπροστά, αλλά στα πλάγια, και υπήρχε μια αίσθηση ελαφρού φόβου στα μάτια του» λέει στην ταινία.

«Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ δεχόταν καθημερινά απειλές θανάτου και σε πολλές από αυτές τις φωτογραφίες ένιωσα ότι περπατούσε μέσα στο πλήθος ενώ αναρωτιόταν ποιος ήταν αυτός που θα τον σκότωνε.

Ο Κινγκ δολοφονήθηκε στις 4 Απριλίου 1968 στο μπαλκόνι του Lorraine Motel στο Μέμφις. Ο Σαπίρο λέει ότι έμεινε «άφωνος» όταν έμαθε τα νέα από έναν αρχισυντάκτη του περιοδικού Life, ο οποίος του ζήτησε να ταξιδέψει αμέσως στο Μέμφις.

«Έφτασα στο πανδοχείο και με εξέπληξε το γεγονός ότι δεν ήταν κανείς εκεί. Υπήρχε μόνο μια κίτρινη ταινία προειδοποίησης στην πόρτα. Σχεδόν γλίστρησα από κάτω της και μπήκα μέσα»

Photo: Rawpixel

Ένα αποτύπωμα χεριού στον τοίχο

Μόλις έφτασε στον τόπο του εγκλήματος, ο Σαπίρο διέσχισε τον δρόμο και πήγε σε ένα πανδοχείο από όπου, όπως του είπαν, ο δολοφόνος είχε πυροβολήσει τον Κινγκ.

«Έφτασα στο πανδοχείο και με εξέπληξε το γεγονός ότι δεν ήταν κανείς εκεί. Υπήρχε μόνο μια κίτρινη ταινία προειδοποίησης στην πόρτα. Σχεδόν γλίστρησα από κάτω της και μπήκα μέσα», λέει. Ο Σαπίρο πήγε στη συνέχεια σε ένα κοινόχρηστο μπάνιο.

«Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν ένα μαύρο αποτύπωμα χεριού στον τοίχο — ένα μαύρο, βρώμικο αποτύπωμα — που θα μπορούσε να έχει αφήσει μόνο κάποιος που στεκόταν μέσα στην μπανιέρα. Τράβηξα μια φωτογραφία του αποτυπώματος και το περιοδικό Life την δημοσίευσε σε ολόκληρη σελίδα την επόμενη εβδομάδα. Προφανώς, ο δράστης είχε σταθεί μέσα στην μπανιέρα, είχε στρέψει το όπλο του προς το περβάζι του παραθύρου και είχε πυροβολήσει μία φορά», λέει. «Βγήκα από το μπάνιο. Υπάρχει μια αίσθηση κακίας σε αυτό το μέρος, έτσι ένιωσα».

«Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν πάνω σε ένα περβάζι δίπλα στην πόρτα, η χαρτοφύλακα του Δρ. Κινγκ, και μέσα της υπήρχαν δύο βιβλία»

Φωτογραφία του Στιβ Σαπίρο από το δωμάτιο του μοτέλ του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του. Photo: Steve Schapiro

Ένα μισοφαγωμένο σάντουιτς

Στη συνέχεια, πήγε στο Lorraine Motel, όπου ένας από τους βοηθούς του Κινγκ τον άφησε να μπει στο δωμάτιο 306, αυτό στο οποίο έμενε ο Κινγκ.

«Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν πάνω σε ένα περβάζι δίπλα στην πόρτα, η χαρτοφύλακα του Δρ. Κινγκ, και μέσα της υπήρχαν δύο βιβλία. Το εξώφυλλο του ενός από αυτά το είχα σχεδιάσει εγώ. Ακριβώς δίπλα στη βαλίτσα υπήρχαν μερικά τσαλακωμένα πουκάμισα, μερικά παλιά ποτήρια από φελιζόλ και ένα μισοφαγωμένο σάντουιτς, και πάνω από όλα αυτά υπήρχε μια τηλεόραση, στην οποία ένας εκφωνητής μιλούσε για τον Δρ. Κινγκ και στη συνέχεια η εικόνα του Δρ. Κινγκ εμφανίστηκε πίσω από τον εκφωνητή», λέει περιγράφοντας τη σκηνή.

«Φωτογράφισα όλα αυτά… Και για μένα ήταν εξαιρετικά συγκινητικό, γιατί ο άνθρωπος είχε φύγει, αλλά τα υλικά πράγματα παρέμεναν, και ήξερα ότι το πνεύμα και το μήνυμά του θα ζούσαν για πάντα» συνέχισε ο Σαπίρο.

Μάρτυρας της ιστορίας

Η ταινία είναι σε παραγωγή των Μάικλ Ρόζενμπεργκ, Σιντ Γκάνις και Ρομπ Φρίντμαν, στελεχών του Χόλιγουντ που γνώριζαν τον Σαπίρο εδώ και δεκαετίες. Σε συνέντευξή τους στο People, συμφωνούν ότι, ενώ όλο το έργο του Σαπίρο είναι εντυπωσιακό, οι φωτογραφίες από την περίοδο που πέρασε με τους ηγέτες του Κινήματος για τα Πολιτικά Δικαιώματα ξεχωρίζουν περισσότερο.

«Είναι άλλο πράγμα να βλέπεις τον Στιβ Μάρτιν να κρατάει δύο παιδιά ανάποδα για μια αφίσα της κωμικής σειράς Parenthood και άλλο να βλέπεις την ιστορία — να βλέπεις μια φωτογραφία να ορίζει μια περίοδο της χώρας μας που βρισκόταν σε τέτοια αναταραχή» λέει ο Ρόζενμπεργκ, αναφερόμενος στις εικόνες που τράβηξε ο Σαπίρο για την ταινία του Μάρτιν το 1989.

«Δεν υποτιμούμε τις ταινίες — καθόλου» προσθέτει ο Γκάνις. «Αλλά ο Στιβ Σαπίρο έκανε και πιο σημαντικά πράγματα. Και τα έκανε και τα δύο».

*Το ντοκιμαντέρ «Steve Schapiro: Being Everywhere» προβάλλεται στους κινηματογράφους της Νέας Υόρκης από τις 14 Νοεμβρίου.

*Με στοιχεία από people.com

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 2,8 δισ. τα έσοδα στα 463,9 εκατ. τα EBITDA

Vita.gr
Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

Μακροζωία και νεότητα: Κρύβονται στο ανοσοποιητικό μας;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Bloomberg: Η Metlen στους βασικούς διεκδικητές για την Aluminium Dunkerque

Bloomberg: Η Metlen στους βασικούς διεκδικητές για την Aluminium Dunkerque

inWellness
inTown
Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο
Panorama 21.11.25

Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο

Το νέο βιβλίο με τίτλο «Dianarama» αποκαλύπτει ότι η συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα βασίστηκε σε πλαστογραφημένα έγγραφα που υπονοούσαν εμπλοκή της MI5, με το BBC να κατηγορείται για λανθασμένο χειρισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν
Culture Live 21.11.25

Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν

Ο Τραμπ ζητά από το ABC να «κόψει» τον Τζίμι Κίμελ μετά τον καυστικό μονόλογο για τον Έπσταϊν, ενώ το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου εξαπολύει νέα επίθεση στο δίκτυο με σειρά κατηγοριών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα
Επιτέλους 21.11.25

Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ μίλησε στο Associated Press για την επιστροφή του στον κόσμο της Μούμιας και τον ρόλο του Ρικ Ο' Κόνελ, που τον έκανε σταρ στο Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Γκλεν Κλόουζ για το δυστοπικό «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»
Όσα θα δούμε 20.11.25

Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Γκλεν Κλόουζ για το δυστοπικό «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»

Σε ότι αφορά την συμμετοχή της στην ταινία, η Γκλεν Κλόουζ δήλωσε πρόσφατα στο Entertainment Tonight ότι πρόκειται για «μια καταπληκτική συνεργασία» που (παραδόξως θα πούμε εμείς) την «χαροποιεί ιδιαιτέρως».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θρήνος στη brit rock σκηνή: Πέθανε ο Μάνι των Stone Roses σε ηλικία 63 ετών – Συντετριμμένοι οι Oasis
RIP 20.11.25

Θρήνος στη brit rock σκηνή: Πέθανε ο Μάνι των Stone Roses σε ηλικία 63 ετών – Συντετριμμένοι οι Oasis

Η brit rock σκηνή θρηνεί από το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς ο Γκάρι 'Μάνι Μούνφιλντ των Stone Roses «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Τα αδέρφια Γκάλαχερ των Oasis ήταν από τους πρώτους που έμαθαν την είδηση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στο προσκήνιο ξανά το Βρετανικό Μουσείο και όχι για τα εκθέματά του: Η αμφιλεγόμενη χορηγία των 15 ετών
«Κανόνες» 20.11.25

Στο προσκήνιο ξανά το Βρετανικό Μουσείο και όχι για τα εκθέματά του: Η αμφιλεγόμενη χορηγία των 15 ετών

Σύμφωνα με το Βρετανικό Μουσείο, η απόφαση να μην ανανεωθεί η σύμβαση με την καπνοβιομηχανία ελήφθη ανεξάρτητα από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» – H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο
Έπος 20.11.25

«Δε θα μας τρελάνουν αυτοί, θα τους τρελάνουμε εμείς» - H «Φωλιά του Κούκου» 50 χρόνια μετά δείχνει τον δρόμο

Το δράμα του 1975, «Στη Φωλιά του Κούκου», μία από τις λίγες ταινίες που έχουν κερδίσει τα πέντε μεγάλα Όσκαρ, παραμένει ένα ορόσημο του αμερικανικού κινηματογράφου με ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης στην ομοιομορφία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«The Moment»: Η Charli xcx ξεκινά μια brat περιοδεία στην νέα της ταινία – Η επίπονη φήμη και η βάναυση βιομηχανία
2026 20.11.25

«The Moment»: Η Charli xcx ξεκινά μια brat περιοδεία στην νέα της ταινία – Η επίπονη φήμη και η βάναυση βιομηχανία

Βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα της Charli xcx, το «The Moment» ακολουθεί μια ανερχόμενη ποπ σταρ που έρχεται αντιμέτωπη με «τις δύσκολες καταστάσεις που συνεπάγεται η φήμη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αφιέρωμα στον Φίλιππο Φιλίππου: Ο πρωτεργάτης της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας στο «Φίλιον»
Culture Live 20.11.25

Αφιέρωμα στον Φίλιππο Φιλίππου: Ο πρωτεργάτης της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας στο «Φίλιον»

Στα 15 χρόνια της ΕΛΣΑΛ, η Λέσχη τιμά τον Φίλιππο Φιλίππου με μια βραδιά μνήμης και συζήτησης στο «Φίλιον», φωτίζοντας το πολυσχιδές έργο και την καθοριστική συμβολή του στο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα

Σύνταξη
H Κρίστεν Στιούαρτ δεν ήθελε να γίνει ποτέ το it girl που ονειρευόταν το Χόλιγουντ για εκείνη
Icon 20.11.25

H Κρίστεν Στιούαρτ δεν ήθελε να γίνει ποτέ το it girl που ονειρευόταν το Χόλιγουντ για εκείνη

Στα 35 της χρόνια, η Κρίστεν Στιούαρτ έχει καταφέρει να παραμείνει στην ελίτ της βιομηχανίας του θεάματος, πηγαίνοντας κόντρα σε όλους τους «κανόνες» του Χόλιγουντ. Και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το The Chronology of Water είναι η καλύτερη απόδειξη για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους
Φράνκενσταϊν 20.11.25

Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους

Σύμφωνα με ερευνητές στην Ελβετία, οι βιολογικοί υπολογιστές που κατασκευάζονται από ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέλλον της ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας – και ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης
Culture Live 20.11.25

Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης

Από τα sold-out της Σουίφτ και των Oasis μέχρι τις πλατφόρμες τύπου Viagogo, η νέα ρύθμιση απαγορεύει κάθε μεταπώληση πάνω από την ονομαστική αξία και βάζει πλαφόν στις προμήθειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ECDC: Ασυνήθιστα υψηλή πρώιμη κυκλοφορία της γρίπης στην Ευρώπη – Απαιτείται εμβολιασμός χωρίς καθυστέρηση
Υγεία 21.11.25

«Εμβολιαστείτε χωρίς καθυστέρηση» - To ECDC προειδοποιεί για βαρύ κύμα γρίπης

Σύσταση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τονίζοντας ότι έχει αναδυθεί ένα νέο στέλεχος του ιού της γρίπης Α το οποίο είναι εφέτος το κυρίαρχο στην Ευρώπη.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά επέλεξε να εξωραΐσει την πραγματικότητα πανηγυρίζοντας για τα υπερπλεονάσματα και υποβαθμίζοντας τα κρίσιμα προβλήματα. «Προβληματικά κάποια σημεία» του σχεδίου για ειρήνη στην Ουκρανία

Σύνταξη
Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο
Panorama 21.11.25

Πλαστά έγγραφα και MI5: Nέο βιβλίο επανεξετάζει τη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο BBC που σόκαρε τον κόσμο

Το νέο βιβλίο με τίτλο «Dianarama» αποκαλύπτει ότι η συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊάνα βασίστηκε σε πλαστογραφημένα έγγραφα που υπονοούσαν εμπλοκή της MI5, με το BBC να κατηγορείται για λανθασμένο χειρισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει παρά την εκεχειρία – Οι IDF σκότωσαν δύο εφήβους στη Δυτική Όχθη
Νέες παραβιάσεις 21.11.25

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει παρά την εκεχειρία στη Γάζα - Οι IDF σκότωσαν δύο εφήβους στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ παραβιάζει διαρκώς την εκεχειρία στη Γάζα, ενώ συνεχίζει τις επιδρομές του στη Δυτική Όχθη - Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε μαχητές στη Ράφα

Σύνταξη
Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία – Τουλάχιστον έξι νεκροί
Τρόμος 21.11.25 Upd: 10:01

Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε το Μπανγκλαντές και έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία - Τουλάχιστον έξι νεκροί

Τρομαγμένοι κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας από τα σπίτια τους στην Ντάκα του Μπανγκλαντές, όπου βρίσκονται αυτοσχέδιες δομές που κατέρρευσαν όταν εκδηλώθηκε ο ισχυρός σεισμός

Σύνταξη
Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν
Culture Live 21.11.25

Τραμπ εναντίον Κίμελ: Νέα επίθεση στον παρουσιαστή και στο ABC για την υπόθεση Έπσταϊν

Ο Τραμπ ζητά από το ABC να «κόψει» τον Τζίμι Κίμελ μετά τον καυστικό μονόλογο για τον Έπσταϊν, ενώ το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου εξαπολύει νέα επίθεση στο δίκτυο με σειρά κατηγοριών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένοπλες Δυνάμεις: Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές – Άξονες και στόχοι
Χάρτης Μετάβασης 21.11.25

Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Άξονες και στόχοι

Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις αφορούν μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο, αλλαγές στη θητεία, ενώ στις προθέσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, είναι να μπει φρένο στις αναίτιες απαλλαγές

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα 28 σημεία του σχεδίου Τραμπ και η ξεχωριστή πρόταση – δόλωμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Αποκάλυψη εγγράφων 21.11.25

Τα 28 σημεία του σχεδίου Τραμπ και η ξεχωριστή πρόταση - δόλωμα για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Το σχέδιο των ΗΠΑ για την εκεχειρία στην Ουκρανία διέρρευσε σε ΜΜΕ - Αποκάλυψη εγγράφου για τις εγγυήσεις ασφαλείας - Πώς αντιδρούν Κίεβο και Μόσχα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η πόλωση με τη ΝΔ – Ατζέντα καθημερινότητας για να «κουνηθεί η βελόνα»
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η πόλωση με τη ΝΔ – Ατζέντα καθημερινότητας για να «κουνηθεί η βελόνα»

Η «μετωπική» σύγκρουση με τη ΝΔ ως μονόδρομος και η «ατζέντα καθημερινότητα» προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την πολιτική αλλαγή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σύλληψη 39χρονου κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος για υπόθεση με κοντέινερ 500 κιλών κοκαΐνης στην Αμβέρσα
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθη 39χρονος κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος για υπόθεση με κοντέινερ 500 κιλών κοκαΐνης στην Αμβέρσα

Η εγκληματική οργάνωση για συμμετοχή στην οποία κατηγορείται ο 39χρονος φέρεται να εισάγει μεγάλες ποσοτήτες κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς χώρες της Ευρώπης

Σύνταξη
Βορίζια: Απολογείται ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων – Τι θα υποστηρίξει
Στα δικαστήρια Ηρακλείου 21.11.25

Απολογείται ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων για το μακελειό στα Βορίζια - Τι θα υποστηρίξει

Στις 10:15 το πρωί της 1ης Νοεμβρίου ο 58χρονος βρισκόταν στο Α.Τ. Φαιστού και έδινε κατάθεση για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι του γιου του στα Βορίζια – Οι καταθέσεις που προκάλεσαν τη σύλληψή του

Σύνταξη
Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα
Oops lalala 21.11.25

Ο Pras των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής καμπάνιας Ομπάμα

Ο Pras Michel καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης για τη διοχέτευση εκατομμυρίων από τον Μαλαισιανό Jho Low στην προεκλογική εκστρατεία Ομπάμα, καθώς και για προσπάθεια παρεμπόδισης έρευνας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) – Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)
Μπάσκετ 21.11.25

Οι Γκρίζλις «ισοπέδωσαν» τους Κινγκς (137-96) - Ήττες για Κλίπερς και Μάτζικ (129-101)

Οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν εύκολη νίκη απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς με 129-101. Οι Μέμφις Γκρίζλις σταμάτησαν το σερί ηττών επικρατώντας των Κίνγκς με 137-96. Ματσάρα στο Σαν Αντόνιο, με τους Σπερς να επικρατούν 135-126 επί των Χοκς.

Σύνταξη
Ινδονησία: Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα
Τραγωδία 21.11.25

Τουλάχιστον 30 νεκροί εξαιτίας των κατολισθήσεων στην Ιάβα της Ινδονησίας

Η πρώτη κατολίσθηση, την περασμένη Πέμπτη, έπληξε τρία χωριά στην παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ στην Ιάβα - Άλλες δυο κατολισθήσεις έπληξαν χωριό στην περιοχή Μπαντζαρνεγκαρά

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

