Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ – Η φωτογραφία από το δωμάτιο του μοτέλ του

Ο Στιβ Σαπίρο βρισκόταν εκεί για να καταγράψει πολλές ιστορικές στιγμές κατά τη διάρκεια του Κινήματος για τα Πολιτικά Δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της τρίτης πορείας στη Σέλμα της Αλαμπάμα, τον Μάρτιο του 1965, καθώς και του δωματίου του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ στο Lorraine Motel στο Μέμφις του Τενεσί, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του στο μπαλκόνι έξω από αυτό.

Σκεπτόμενος την τρίτη πορεία στη Σέλμα, η οποία οδήγησε στην υπογραφή του Νόμου για τα Εκλογικά Δικαιώματα του 1965, ο Σαπίρο αναφέρει ότι ο Άντριου Γιανγκ, ο μελλοντικός βουλευτής και δήμαρχος της Ατλάντα, ο οποίος συνεργαζόταν στενά με τον Κινγκ εκείνη την εποχή, αποφάσισε ότι όλοι όσοι βρισκόντουσαν στην πρώτη σειρά της πορείας έπρεπε να φορούν μαύρα ρούχα. Δεν ήθελε να ξεχωρίζουν μεταξύ τους, φοβούμενος ότι κάποιος «θα μπορούσε να προσπαθήσει να πυροβολήσει» τον Κινγκ.

Ο Στιβ Σαπίρο ήταν παντού

Ο Στιβ Σαπίρο πέρασε την πολυετή καριέρα του φωτογραφίζοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, αλλά οι φωτογραφίες που είχαν τη μεγαλύτερη σημασία για τον αείμνηστο φωτογράφο ήταν αυτές που τράβηξε από τους ηγέτες του Κινήματος για τα Πολιτικά Δικαιώματα.

Στο νέο ντοκιμαντέρ «Steve Schapiro: Being Everywhere», η σκηνοθέτις Μόρα Σμιθ ανατρέχει στην πολυετή καριέρα του φωτογράφου μέσω συνεντεύξεων με τον ίδιο τον Σαπίρο, ο οποίος πέθανε το 2022 σε ηλικία 87 ετών.

«Κοίταξα πιο προσεκτικά όλες τις φωτογραφίες που είχα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι πολύ συχνά τα μάτια του δεν ήταν μπροστά, αλλά στα πλάγια, και υπήρχε μια αίσθηση ελαφρού φόβου στα μάτια του»

Απειλές θανάτου

Ο Σαπίρο φωτογράφισε τον Κινγκ σε διάφορες περιστάσεις και θυμάται ότι, χρόνια μετά το θάνατό του, ξανακοίταξε μερικές από τις φωτογραφίες και παρατήρησε πράγματα που δεν είχε δει πριν.

«Κοίταξα πιο προσεκτικά όλες τις φωτογραφίες που είχα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και αυτό που με εξέπληξε ήταν ότι πολύ συχνά τα μάτια του δεν ήταν μπροστά, αλλά στα πλάγια, και υπήρχε μια αίσθηση ελαφρού φόβου στα μάτια του» λέει στην ταινία.

«Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ δεχόταν καθημερινά απειλές θανάτου και σε πολλές από αυτές τις φωτογραφίες ένιωσα ότι περπατούσε μέσα στο πλήθος ενώ αναρωτιόταν ποιος ήταν αυτός που θα τον σκότωνε.

Ο Κινγκ δολοφονήθηκε στις 4 Απριλίου 1968 στο μπαλκόνι του Lorraine Motel στο Μέμφις. Ο Σαπίρο λέει ότι έμεινε «άφωνος» όταν έμαθε τα νέα από έναν αρχισυντάκτη του περιοδικού Life, ο οποίος του ζήτησε να ταξιδέψει αμέσως στο Μέμφις.

«Έφτασα στο πανδοχείο και με εξέπληξε το γεγονός ότι δεν ήταν κανείς εκεί. Υπήρχε μόνο μια κίτρινη ταινία προειδοποίησης στην πόρτα. Σχεδόν γλίστρησα από κάτω της και μπήκα μέσα»

Ένα αποτύπωμα χεριού στον τοίχο

Μόλις έφτασε στον τόπο του εγκλήματος, ο Σαπίρο διέσχισε τον δρόμο και πήγε σε ένα πανδοχείο από όπου, όπως του είπαν, ο δολοφόνος είχε πυροβολήσει τον Κινγκ.

«Έφτασα στο πανδοχείο και με εξέπληξε το γεγονός ότι δεν ήταν κανείς εκεί. Υπήρχε μόνο μια κίτρινη ταινία προειδοποίησης στην πόρτα. Σχεδόν γλίστρησα από κάτω της και μπήκα μέσα», λέει. Ο Σαπίρο πήγε στη συνέχεια σε ένα κοινόχρηστο μπάνιο.

«Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν ένα μαύρο αποτύπωμα χεριού στον τοίχο — ένα μαύρο, βρώμικο αποτύπωμα — που θα μπορούσε να έχει αφήσει μόνο κάποιος που στεκόταν μέσα στην μπανιέρα. Τράβηξα μια φωτογραφία του αποτυπώματος και το περιοδικό Life την δημοσίευσε σε ολόκληρη σελίδα την επόμενη εβδομάδα. Προφανώς, ο δράστης είχε σταθεί μέσα στην μπανιέρα, είχε στρέψει το όπλο του προς το περβάζι του παραθύρου και είχε πυροβολήσει μία φορά», λέει. «Βγήκα από το μπάνιο. Υπάρχει μια αίσθηση κακίας σε αυτό το μέρος, έτσι ένιωσα».

«Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν πάνω σε ένα περβάζι δίπλα στην πόρτα, η χαρτοφύλακα του Δρ. Κινγκ, και μέσα της υπήρχαν δύο βιβλία»

Ένα μισοφαγωμένο σάντουιτς

Στη συνέχεια, πήγε στο Lorraine Motel, όπου ένας από τους βοηθούς του Κινγκ τον άφησε να μπει στο δωμάτιο 306, αυτό στο οποίο έμενε ο Κινγκ.

«Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν πάνω σε ένα περβάζι δίπλα στην πόρτα, η χαρτοφύλακα του Δρ. Κινγκ, και μέσα της υπήρχαν δύο βιβλία. Το εξώφυλλο του ενός από αυτά το είχα σχεδιάσει εγώ. Ακριβώς δίπλα στη βαλίτσα υπήρχαν μερικά τσαλακωμένα πουκάμισα, μερικά παλιά ποτήρια από φελιζόλ και ένα μισοφαγωμένο σάντουιτς, και πάνω από όλα αυτά υπήρχε μια τηλεόραση, στην οποία ένας εκφωνητής μιλούσε για τον Δρ. Κινγκ και στη συνέχεια η εικόνα του Δρ. Κινγκ εμφανίστηκε πίσω από τον εκφωνητή», λέει περιγράφοντας τη σκηνή.

«Φωτογράφισα όλα αυτά… Και για μένα ήταν εξαιρετικά συγκινητικό, γιατί ο άνθρωπος είχε φύγει, αλλά τα υλικά πράγματα παρέμεναν, και ήξερα ότι το πνεύμα και το μήνυμά του θα ζούσαν για πάντα» συνέχισε ο Σαπίρο.

Μάρτυρας της ιστορίας

Η ταινία είναι σε παραγωγή των Μάικλ Ρόζενμπεργκ, Σιντ Γκάνις και Ρομπ Φρίντμαν, στελεχών του Χόλιγουντ που γνώριζαν τον Σαπίρο εδώ και δεκαετίες. Σε συνέντευξή τους στο People, συμφωνούν ότι, ενώ όλο το έργο του Σαπίρο είναι εντυπωσιακό, οι φωτογραφίες από την περίοδο που πέρασε με τους ηγέτες του Κινήματος για τα Πολιτικά Δικαιώματα ξεχωρίζουν περισσότερο.

«Είναι άλλο πράγμα να βλέπεις τον Στιβ Μάρτιν να κρατάει δύο παιδιά ανάποδα για μια αφίσα της κωμικής σειράς Parenthood και άλλο να βλέπεις την ιστορία — να βλέπεις μια φωτογραφία να ορίζει μια περίοδο της χώρας μας που βρισκόταν σε τέτοια αναταραχή» λέει ο Ρόζενμπεργκ, αναφερόμενος στις εικόνες που τράβηξε ο Σαπίρο για την ταινία του Μάρτιν το 1989.

«Δεν υποτιμούμε τις ταινίες — καθόλου» προσθέτει ο Γκάνις. «Αλλά ο Στιβ Σαπίρο έκανε και πιο σημαντικά πράγματα. Και τα έκανε και τα δύο».

*Το ντοκιμαντέρ «Steve Schapiro: Being Everywhere» προβάλλεται στους κινηματογράφους της Νέας Υόρκης από τις 14 Νοεμβρίου.

*Με στοιχεία από people.com