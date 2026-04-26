Ατρόμητος-Αστέρας 2-1: Ήττα-πισωγύρισμα των φιλοξενούμενων

Επελαύνει ο Ατρόμητος στα πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Μετά τον Πανσερραϊκό (εκτός έδρας), νίκησε και τον Αστέρα Τρίπολης στο Περιστέρι, με σκορ 2-1 και μάλιστα με ανατροπή για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League (σ.σ τέλος πρώτου γύρου). Μεγάλη απόκρουση από τον Χουτεσιώτη στις καθυστερήσεις του αγώνα (96′), καθώς κράτησε τη νίκη της ομάδας του.

Ο Ατρόμητος (που απέδειξε ότι δεν χαρίζεται) ήταν ανώτερος και ουσιαστικός, ενώ είχε και δυο δοκάρια. Τα γκολ πέτυχαν οι δυο κεντρικοί αμυντικοί του, οι Σταυρόπουλος και Τσακμάκης. Ο δεύτερος μπήκε αλλαγή.

Ο Αστέρας προέρχονταν από εντός έδρας νίκη με τον Παναιτωλικό. Όμως, δεν συνέχισε τις καλές εμφανίσεις.

Οι Περιστεριώτες είναι πρώτοι στα πλέι άουτ με 40 βαθμούς και είχαν ήδη εξασφαλίσει την παραμονή τους, ακολουθούν Παναιτωλικός και Κηφισιά με 31, ο Αστέρας παρέμεινε στους 25 και περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός που έχουν από 24 βαθμούς.

Ισοφάριση στο 45+2’

Οι δυο ομάδες προσπάθησαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες, με σίγουρες μπαλιές, ενώ πρόσεχαν και τις άμυνες. Ο Ατρόμητος πλησίασε πιο κοντά στο γκολ καθώς στο 11’ είχε δοκάρι με σέντρα-σουτ του Γιουμπιτάνα που βρήκε στη συμβολή των δοκών. Κάποιες άλλες προσπάθειες των γηπεδούχων δεν δημιούργησαν πρόβλημα στον Παπαδόπουλο, ενώ πρώτη καλή στιγμή για τον Αστέρα Τρίπολης πήγε να γίνει στο 19’, αλλά ο Μακέντα, άθελά του, χάλασε την φάση στον Μπαρτόλο.

Όπως και να’ χει, ο Αστέρας ανέβηκε. Στο 27’ ο Μακέντα βρέθηκε σε καλή θέση και σούταρε άουτ.

Ο Μακέντα βρήκε τον στόχο στο 35’ καθώς έκανε το 1-0 για τον Αστέρα. Ο Κετού έκλεψε την μπάλα από τον Μουντέ έδωσε στο Ιταλό που την έστειλε στα δίχτυα του Ατρομήτου.

Ο Ατρόμητος απάντησε. Αρχικά, έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 41’, όταν σουτ του Μουντέ χτύπησε σε σώματα και η μπάλα βγήκε κόρνερ. To 1-1 έγινε στο 45+2’ με κεφαλιά του Σταυρόπουλου, μετά από εκτέλεση πλαγίου άουτ, καθώς ο σκόρερ «κέρδισε» τον Τριανταφυλλόπουλο στον αέρα.

Ανατροπή δεδομένων

Περισσότερο ψαχνόταν ο Αστέρας με την έναρξη του β’ μέρους. Όμως, δεν έκανε κάτι αξιόλογο, με εξαίρεση ένα σουτ του Κετού που έφυγε άουτ.

Δεύτερο δοκάρι για τον Ατρόμητο στο 64’. Ο Μπάκου ξεπετάχθηκε μπροστά και έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι. Όμως, από το κόρνερ ήρθε το 2-1 του Ατρομήτου στο 66’, εκτέλεσε ο Πνευμονίδης και ο Τσακμάκης με κεφαλιά έκανε το 2-1.

Στο 75’ ο Ματουσαμί πρόλαβε τον Αλμύρα και μπλόκαρε ο Χουτεσιώτης.

Ο Ατρόμητος έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 85’: Ο Παπαδόπουλος πρόλαβε τον Μπάκου και μετά την απόκρουση ο Καραμάνης πλάσαρε άουτ.

Στο 86’ ο Οκό του Αστέρα από καλή θέση δεν μπόρεσε να πιάσει κεφαλιά.

Στο 96’ ο Χουτεσιώτης κράτησε τη νίκη του Ατρομήτου, με τρομερή απόκρουση σε κεφαλιά του Οκό, πάνω στη γραμμή. Ηταν η τελευταία φάση του αγώνα, καθώς είχε προωθηθεί μέχρι και ο Παπαδόπουλος. Μοιραίος παίκτης ο Οκό!

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος, Σταυρόπουλος, Μήτογλου (46’ Τσακμάκης), Μουντές (76’ Τσιλούλης), Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης (83’ Καραμάνης), Μίχορλ (60’ Τσούμπερ), Γιουμπιτάνα (76’ Ουκάκι), Μπάκου.

Asteras AKTOR: Παπαδόπουλος, Σίπσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (71’ Σιμόνι), Άλχο, Γκονζάλες, Αλμύρας (78’ Τζανδάρης), Δεληγιαννίδης (78’ Τερεζίου), Μπαρτόλο, Κετού (59’ Καλτσάς), Μακέντα (78’ Οκό).