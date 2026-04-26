ΠΑΣΟΚ: Η ακτινογραφία της πρότασης Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο

Δεν επιφύλαξε ιδιαίτερες εκπλήξεις ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πρόταση που κατέθεσε για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Όπως σημείωναν κομματικές πηγές πρόκειται για μία πρόταση συμπεριληπτική. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, οι διαβουλεύσεις συνεχίζονταν μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Ο επικεφαλής του Κινήματος βρισκόταν σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τους συνεργάτες του και κεντρικά στελέχη του κόμματος, καθώς το πρόσωπο που θα αναλάμβανε τη θέση του γραμματέα- το οποίο τελικά θα είναι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης- θα δημιουργούσε «καραμπόλες» στην τελική σύνθεση του οργάνου.

Οι «προεδρικοί»

Η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών του οργάνου εκλέχθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή με τη στήριξη της ηγετικής ομάδας. Στον στενό πυρήνα των «Ανδρουλακικών» ανήκουν ο Θανάσης Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, η Μαρία Δαφέρμου, που ήταν υποψήφια ευρωβουλεύτρια και ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος Λευτέρης Καρχιμάκης, που είχε εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή πρώτος σε σταυρούς. Στο ίδιο «μπλοκ» ανήκουν, επίσης, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου Όλγα Μαρκογιαννάκη, η Πειραιώτισσα Μάρα Κουκουδάκη και η Κατερίνα Σολωμού από την Πάτρα.

Το «παζλ» των «προεδρικών» συμπληρώνουν ο Νίκος Μήλης από το Τεχνικό Επιμελητήριο και ο Κώστας Παπαδημητρίου από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Στο νέο όργανο θα συμμετέχουν ακόμη οι στενοί συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, που θα διατηρήσει τη θέση του εκπροσώπου τύπου και ο τέως γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες στους «προεδρικούς» συγκαταλέγεται και ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης, που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσω της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Σασμός». Ο ίδιος ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της Παράταξης με έντονη κοινωνική προσφορά.

Οι «έμπειροι»

Μέλος του οργάνου θα είναι το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης, που έχει αναλάβει επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης. Επιπλέον, στην πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη συμπεριλήφθηκε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου και η πολύπειρη, με δυναμική παρουσία στη Βουλή, Μιλένα Αποστολάκη. Επιπρόσθετα, στο Πολιτικό Συμβούλιο θα συμμετάσχει ο βουλευτής Νότιου Τομέα, Παύλος Χρηστίδης.

Εσωκομματική αντιπολίτευση

Στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο συγκαταλέγεται και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος εκπροσωπεί τον δεύτερο «πόλο» στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Στο «μπλοκ» του βουλευτή Ανατολικής Αττικής, ανήκουν η πρώην βουλεύτρια Νοτίου Τομέα, Τόνια Αντωνίου, καθώς και ο πρώην υπουργός Οικονομικών και στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου, Φίλιππος Σαχινίδης. Στους «Χριστοδουλακικούς» συγκαταλέγεται και ο Μιχάλης Τζελέπης, πρώην βουλευτής Σερρών.

Στο νέο όργανο θα εκπροσωπείται και ο Παύλος Γερουλάνος. Επίσης, θα συμμετάσχει και η πολύπειρη Έφη Χαλάτση, πρόσωπο από το περιβάλλον του βουλευτή Α’ Αθήνας. Μέλη του ΠΣ θα είναι επιπλέον ο Μιχάλης Κατρίνης και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Τα «Ex officio» μέλη

Όπως προβλέπει το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, ex officio συμμετέχουν στο κομματικό όργανο, πέρα από τον Δήμαρχο της πρωτεύουσας, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης και ο γραμματέας αυτοοργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.

Με δικαίωμα λόγου μετέχουν ο Θόδωρος Μαργαρίτης, προερχόμενος από την Ανανεωτική Αριστερά, ο προερχόμενος από την ΕΔΕΜ Απόστολος Πόντας, ο διευθυντής του κόμματος Νίκος Σαλαγιάννης, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος, ο Γραμματέας Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας και ο Γιώργος Τσούμας, αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.