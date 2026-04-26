Λοιπόν, το ξέρουμε ότι ανυπομονείτε για μια ακόμη δυνατή δόση μαύρης κωμωδίας, αλλά σας έχουμε κάποια δυσάρεστα νέα: η Ελένα Μπόναμ Κάρτερ αποχωρεί από το καστ της 4ης σεζόν της σειράς «The White Lotus», όπως επιβεβαίωσε το Variety.

«Με τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν του The White Lotus να έχουν μόλις ξεκινήσει, έγινε φανερό ότι ο χαρακτήρας που δημιούργησε ο Μάικ Γουάιτ για την Ελένα Μπόναμ Κάρτερ δεν ταίριαζε στο πλατό», ανέφερε το HBO σε δήλωσή της.

«Ο ρόλος έχει επανεξεταστεί, βρίσκεται σε διαδικασία αναδιαμόρφωσης και θα αναδιανεμηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Το HBO, οι παραγωγοί και ο Μάικ Γουάιτ λυπούνται που δεν θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί της, αλλά παραμένουν ένθερμοι θαυμαστές της και ελπίζουν πολύ να συνεργαστούν σύντομα με τη θρυλική ηθοποιό σε κάποιο άλλο έργο».

Η ιστορία θα παραμείνει στην Κυανή Ακτή

Η τέταρτη σεζόν της σειράς διαδραματίζεται στη Γαλλία, μεταξύ άλλων στο Παρίσι και σε διάφορες τοποθεσίες κατά μήκος της Γαλλικής Ριβιέρας. Ο δημιουργός της σειράς, Μάικ Γουάιτ, υπογράφει επίσης ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός.

Την περασμένη εβδομάδα, το HBO ανακοίνωσε ότι οι γυρίσματα είχαν ξεκινήσει επίσημα στη Γαλλική Ριβιέρα. « Η τέταρτη σεζόν θα ακολουθήσει μια νέα ομάδα επισκεπτών και υπαλλήλων του ξενοδοχείου White Lotus για μια εβδομάδα, με φόντο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Τα ξενοδοχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν το Airelles Château de la Messardière ως White Lotus du Cap και το Hôtel Martinez ως White Lotus Cannes. Εκτός από τις Κάννες, η σεζόν θα γυριστεί στο Σαιν-Τροπέ, το Μονακό και το Παρίσι, αν και η ιστορία θα παραμείνει στην Κυανή Ακτή.

Εκτός από την Ελένα Μπόναμ Κάρτερ, το πλήρες καστ της 4ης σεζόν περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Βενσάν Κασέλ, Στιβ Κούγκαν, Κέιλεμπ Τζόντε Έντουαρντς, Ντίλαν Ένις, Κορεντέν Φίλα, Άρι Γκρέινορ, Μαρίσα Λονγκ, Αλεξάντερ Λούντβιχ, Κρις Μεσίνα, Κουμάιλ Ναντζιάνι και Νάντια Τερεσκιέβιτς, Κλόε Μπένετ, Χέδερ Γκράχαμ, Μαξ Γκρίνφιλντ, Τσάρλι Χολ, Τζάραντ Πολ, Ρόζι Πέρεζ, Μπεν Σνέτζερ και Λόρα Σμετ.

*Με πληροφορίες από: Variety