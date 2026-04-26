Κυριακή 26 Απριλίου 2026
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26 Απριλίου 2026, 08:00

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μέχρι πρότινος, η ανθρωπότητα μπορούσε να διαφωνεί έντονα για τις πολιτικές, τις ιδεολογίες ή τις λύσεις των προβλημάτων της, αλλά υπήρχε μια αδιαπραγμάτευτη βάση: η κοινή συμφωνία για το τι αποτελεί γεγονός.

Μια φωτογραφία, ένα βίντεο ή ένα ηχητικό ντοκουμέντο αποτελούσαν αντικειμενικές αποδείξεις της πραγματικότητας.

Οι διεθνείς μελέτες αποδεικνύουν πως οι σύγχρονοι αλγόριθμοι διαλύουν οριστικά την εμπιστοσύνη των απλών πολιτών

Σήμερα, η συνθήκη αυτή έχει ανατραπεί βίαια. Η έκρηξη των παραγωγικών μοντέλων και των κατασκευασμένων ψηφιακών μέσων δεν έφερε απλώς περισσότερη παραπληροφόρηση.

Όπως επισημαίνει η διεθνής ακαδημαϊκή κοινότητα, προκάλεσε μια βαθιά «επιστημική κρίση», διαλύοντας το ίδιο το θεμέλιο της αλήθειας και βυθίζοντας τις κοινωνίες σε ένα καθεστώς απόλυτης καχυποψίας.

Η επιστημική ρήξη και η εκχώρηση της σκέψης

Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη γνώση. Σε μια εκτενή μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο ακαδημαϊκό περιοδικό Reflektif Journal, εξετάζεται αναλυτικά η «Επιστημική Κρίση της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η τεχνολογία δεν παράγει απλώς τεχνικά ή ηθικά προβλήματα, αλλά μια δομική ρήξη στην ίδια την ανθρώπινη επιστημολογία.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αρχίσει να μεταβιβάζει μαζικά το γνωστικό του φορτίο στις μηχανές, αποδεχόμενος απαντήσεις από αλγόριθμους που μιμούνται την ανθρώπινη λογική, αλλά δεν φέρουν καμία απολύτως ηθική ή κοινωνική ευθύνη για την αλήθεια.

Αυτή η σταδιακή αντικατάσταση της ανθρώπινης κριτικής ικανότητας με εργαλεία αυτοματοποιημένης παραγωγής, οδηγεί στη διάβρωση της ανεξάρτητης σκέψης.

Όταν η αλήθεια ορίζεται λιγότερο από την άμεση εμπειρία και περισσότερο από ψηφιακές αναπαραστάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να ελέγξουμε, η αντίληψή μας για τον κόσμο γίνεται εξαιρετικά ευάλωτη και καθοδηγούμενη.

Το παράδοξο των Deepfakes και το «Μέρισμα του Ψεύτη»

Ο πιο ορατός κίνδυνος αυτής της επιστημικής κατάρρευσης είναι η τεχνολογία των «βαθιών ψευδών» (deepfakes). Ωστόσο, οι σύγχρονες ψυχολογικές έρευνες αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική, πιο σκοτεινή διάσταση της απειλής.

Όπως αναλύεται σε εκτενή μελέτη της Βρετανικής Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών (Academy of Social Sciences), ο μεγαλύτερος κίνδυνος πλέον δεν είναι ότι ένα πλαστό βίντεο μπορεί να γίνει πιστευτό στο δικαστήριο ή στην κοινωνία. Ο πραγματικός εφιάλτης είναι ότι εντελώς αληθινά και γνήσια ντοκουμέντα απορρίπτονται πλέον εύκολα ως «πιθανά ψεύτικα».

Οι ερευνητές της Ακαδημίας, μέσα από σειρά πειραμάτων, απέδειξαν ότι οι άνθρωποι δεν είναι απλώς ανίκανοι να ξεχωρίσουν τα κατασκευασμένα βίντεο από τα πραγματικά, αλλά πάσχουν από ακραία, αδικαιολόγητη αυτοπεποίθηση ως προς τις ικανότητές τους να εντοπίζουν την απάτη.

Καθώς η τεχνολογία τελειοποιείται ραγδαία, η ψυχολογική άμυνα του κοινού μεταφράζεται σε απόλυτη άρνηση και αμφισβήτηση των πάντων.

Αυτό το φαινόμενο δημιουργεί το λεγόμενο «Μέρισμα του Ψεύτη» (Liar’s Dividend): οποιοσδήποτε πολιτικός, οργανισμός ή ιδιώτης συλληφθεί να κάνει κάτι παράνομο σε κάμερα, μπορεί πλέον απλώς να ισχυριστεί ότι πρόκειται για ψηφιακή κατασκευή.

Όταν η έννοια της αδιάσειστης απόδειξης πεθαίνει, αυτοί που ωφελούνται μακροπρόθεσμα είναι αποκλειστικά εκείνοι που έχουν κάτι να κρύψουν.

Η επίσημη προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Αυτή η ψυχολογική εξουθένωση απέναντι στην αλήθεια έχει μετουσιωθεί στη μεγαλύτερη συστημική απειλή για τη διεθνή σταθερότητα.

Στην επίσημη έκθεση Global Risks Report 2026 του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), τα δυσμενή αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης και η καλπάζουσα παραπληροφόρηση αναδεικνύονται ως οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι παγκόσμιοι κίνδυνοι για την επόμενη δεκαετία.

Η έκθεση του WEF κρούει εμφατικά τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια άνευ προηγουμένου κοινωνική πόλωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από χιλιάδες ηγέτες και αναλυτές σε περισσότερες από εκατό χώρες, η αδυναμία διαχωρισμού του πραγματικού γεγονότος από το ψέμα επιταχύνει τη βίαιη διάσπαση των κοινωνιών.

Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται πλέον τα μέσα ενημέρωσης, τους κρατικούς θεσμούς, τις επιστημονικές αυθεντίες, αλλά ούτε και τους ίδιους τους συμπολίτες τους.

Το Φόρουμ προειδοποιεί ξεκάθαρα πως όταν η παραπληροφόρηση γιγαντώνεται σε βιομηχανική κλίμακα μέσα από αλγόριθμους, η εμπιστοσύνη —το απολύτως απαραίτητο συστατικό για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας και της οικονομίας— εξαφανίζεται ραγδαία.

Η νέα μορφή κοινωνικής απομόνωσης

Τι απομένει λοιπόν για τον μέσο άνθρωπο σε αυτό το περιβάλλον; Οι μελέτες πάνω στις κοινωνικές επιπτώσεις της ψηφιακής εξαπάτησης (όπως η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο διεθνές δίκτυο ResearchGate με τίτλο Unraveling Reality) κάνουν λόγο για μια εντελώς νέα μορφή κοινωνικής απομόνωσης.

Οι άνθρωποι, γνωρίζοντας ενστικτωδώς ότι το περιβάλλον πληροφόρησής τους είναι δυνητικά εχθρικό και χειραγωγημένο, υψώνουν τεράστια ψυχολογικά τείχη άμυνας.

Η συνεχής καχυποψία δημιουργεί εξάντληση. Αν δεν μπορείς να πιστέψεις ούτε αυτό που βλέπεις στην οθόνη σου, και αν κάθε αφήγημα ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί από μηχανές για να εκμεταλλευτεί τις γνωστικές σου αδυναμίες, η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι η συναισθηματική και πνευματική απόσυρση.

Η ψηφιακή εξαπάτηση γκρεμίζει τα θεμέλια της πραγματικότητας και εγκλωβίζει τους ανθρώπους στην κοινωνική απομόνωση

Η τεχνολογία που κάποτε υποσχέθηκε ότι θα ενώσει τον κόσμο, δείχνει πλέον ικανή να τον διασπάσει σε δισεκατομμύρια μοναχικά άτομα, εγκλωβισμένα σε εντελώς εξατομικευμένες «φούσκες» πραγματικότητας.

Η υπέρβαση αυτής της επιστημικής κρίσης δεν πρόκειται να έρθει μέσα από νέους, ακόμα πιο εξελιγμένους αλγόριθμους ανίχνευσης της απάτης.

Θα απαιτήσει αναγκαστικά την επανεφεύρεση της ανθρώπινης εμπιστοσύνης και την επίμονη αναζήτηση της αλήθειας σε πεδία που οι μηχανές δεν μπορούν ακόμα να ελέγξουν: στον φυσικό, χειροπιαστό κόσμο, στις κοινές μας εμπειρίες και στην άμεση επικοινωνία.

