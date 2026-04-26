Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά
Φέτος η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή ενώ δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη – Τι προβλέπει η νομοθεσία για την αμοιβή της συγκεκριμένης αργίας
- «Αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης» χαρακτηρίζει την επίθεση στο Εφετείο η Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων
Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά
- Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους
- Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο
Η αργία της Πρωτομαγιάς φέτος πέφτει Παρασκευή. Συνεπώς, όσοι εργαστούν την ημέρα αυτή θα πρέπει να πληρωθούν όπως ορίζει ο νόμος.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Πρωτομαγιά μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη εργάσιμη ημέρα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, όταν συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της αργίας με απόφαση του υπουργού Εργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ημέρα δεν «χάνεται», αλλά μετατίθεται, ώστε να διατηρηθεί ο συνολικός αριθμός των αργιών.
Τα προηγούμενα χρόνια έχουν υπάρξει τέτοιες μεταθέσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περσινή χρονιά, όταν η Πρωτομαγιά μεταφέρθηκε λόγω σύμπτωσης με την πασχαλινή περίοδο. Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η αργία να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία, δίνοντας στους εργαζόμενους επιπλέον ημέρα ξεκούρασης.
Τι θα ισχύσει φέτος για την Πρωτομαγιά
Φέτος η Πρωτομαγιά όπως προαναφέραμε «πέφτει» Παρασκευή ενώ δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη.
Με αυτά τα δεδομένα δεν τίθεται ζήτημα μεταφοράς της αργίας. Η Πρωτομαγιά θα ισχύσει κανονικά στην ημερομηνία της, δηλαδή την 1η Μαΐου. Η ημέρα παραμένει υποχρεωτική αργία για το σύνολο της χώρας, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος για συγκεκριμένους κλάδους που λειτουργούν συνεχώς.
Τι σημαίνει για τους εργαζόμενους η αργία της Πρωτομαγιάς
Κατά την ημέρα της Πρωτομαγιάς απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων, εκτός από τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται ρητά από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση εργασίας, προβλέπεται υποχρεωτική προσαύξηση στις αποδοχές.
- Για εργαζόμενους με ημερομίσθιο καταβάλλεται το κανονικό ημερομίσθιο και επιπλέον προσαύξηση 75%.
- Για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό ισχύουν διαφορετικοί υπολογισμοί ανάλογα με το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά σε κάθε περίπτωση προβλέπεται προσαύξηση για την απασχόληση σε ημέρα αργίας.
Επιπλέον, δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ημέρας με ρεπό, καθώς η Πρωτομαγιά θεωρείται θεσμοθετημένη υποχρεωτική αργία και δεν αντικαθίσταται.
Πηγή: OT
- Σκόραρε ο Τζόλης, ελπίζει για το πρωτάθλημα η Κλαμπ Μπριζ
- Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα τη Δευτέρα – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη
- Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
- Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
- Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)
- Αυτοψία στο δωμάτιο που βρισκόταν η Μυρτώ – Κρίσιμα στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου αναμένει η ΕΛ.ΑΣ.
- Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-0 σετ: Εύκολα το 1-1 στη σειρά των τελικών ο «δικέφαλος» (vid)
