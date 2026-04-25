Σημαντική είδηση:
25.04.2026 | 22:59
Νέος σεισμός στην Κρήτη
Ποια ευρωπαϊκά ομόλογα χάνουν την αίγλη τους
Διεθνής Οικονομία 25 Απριλίου 2026, 23:15

Ποια ευρωπαϊκά ομόλογα χάνουν την αίγλη τους

Τα ομόλογα που χάνουν το καθεστώς του ασφαλούς καταφυγίου – Ποια χώρα θα είναι πιο χρεωμένη στο τέλος του 2026

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
Ανακατατάξεις συντελούνται στα ευρωπαϊκά ομόλογα με την Ελλάδα να οδεύει να χάσει τον τίτλο  της πιο χρεωμένης χώρας από την Ιταλία και το Βέλγιο να υποβαθμίζεται κλονίζοντας την ασφάλεια των ομόλογων του.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα μειωθεί σε περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος από 145,9% το 2025.  Το χρέος της Ελλάδας,  το υψηλότερο στην ευρωζώνη τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μειώθηκε κατά περισσότερο από 60%, φτάνοντας το 145,9% του ΑΕΠ πέρυσι, από το υψηλότερο επίπεδο του 209,4% που είχε καταγράψει το 2020.

Η Ιταλία αναμένει ότι το χρέος της θα κορυφωθεί στο 138,6% του ΑΕΠ το 2026, αυξημένο κατά 1,5% από 137,1% το 2025, στο πλαίσιο του πολυετούς σχεδίου προϋπολογισμού του ταμείου που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα.

Η υποβάθμιση του Βελγίου

Στην καρδιά της ευρωζώνης το Βέλγιο δέχτηκε την δεύτερη ψυχρολουσία αυτή τη φορά από την S&P Global Ratings που υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του κατά μία βαθμίδα σε AA- με σταθερές προοπτικές καθώς η χώρα παρουσιάζει τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελλείμματα της ευρωζώνης. Είχε προηγηθεί η Moody’s που μείωσε κατά μια βαθμίδα το Βέλγιο.

Η πιστοληπτική ικανότητα αξιολογείται πλέον στο A1, έξι βαθμίδες πάνω από την αξιολόγηση «junk», με σταθερή προοπτική, ανακοίνωσε ο οίκος αξιολόγησης. Αυτή είναι μια ισοδύναμη βαθμολογία με αυτήν της Fitch Ratings, η οποία ήδη υποβάθμισε το Βέλγιο πέρυσι.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων της Candriam και της Mediolanum λένε ότι η κατάσταση δείχνει γιατί προτιμούν να κατέχουν τίτλους αλλού στην Ευρώπη, όπως η Ισπανία.

Η διάκριση μεταξύ των ασφαλέστερων και των πιο επικίνδυνων ομολόγων της Ευρώπης, που σφυρηλατήθηκε στην κρίση χρέους πριν από μια δεκαετία, όταν χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία χρειάζονταν όλες διάσωση, τώρα εξασθενεί. Το κόστος δανεισμού για το Βέλγιο, έδρα των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ξεπεράσει το αντίστοιχο των χωρών της περιφέρειας.

«Έχουμε παραμελήσει εντελώς τα δημόσια οικονομικά και είμαστε οι χειρότεροι σε όλη την Ευρώπη» υπογράμμισε ο Bart De Wever, πρωθυπουργός του Βελγίου, στη  συνάντηση ηγετών της ΕΕ στην Κύπρο. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία».

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων του Βελγίου είναι επί του παρόντος ελαφρώς χαμηλότερες από αυτές της Γαλλίας, η οποία θα πρέπει να τιθασεύσει το έλλειμμα της ενώ έχει ταλανιστεί πολιτικά με καταρρεύσεις κυβερνήσεων. Οι βετεράνοι της αγοράς ομολόγων θεωρούσαν τη Γαλλία και το Βέλγιο ως το πυρήνα των ευρωπαϊκών ομολόγων. Τώρα μόνο τα γερμανικά ομόλογα διατηρούν το καθεστώς του ασφαλούς καταφυγίου.

Ποια ομόλογα προτιμούν οι διαχειριστές

«Το Βέλγιο συνήθως συγκρίνεται και διαπραγματεύεται έναντι της Γαλλίας» εξηγεί στο Bloomberg ο Άλες Κουτνί, επικεφαλής διεθνών επιτοκίων στην Vanguard. «Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η δημοσιονομική θέση του Βελγίου επιδεινώνεται ταχύτερα από τη Γαλλία».

Ο Νίκολας Φόρεστ, επικεφαλής επενδύσεων στην Candriam με έδρα τις Βρυξέλλες, αναμένει ότι το χάσμα μεταξύ του κόστους δανεισμού του Βελγίου και της Γαλλίας θα κλείσει και προτιμά να κατέχει ισπανικά και πορτογαλικά ομόλογα.

«Η κατάσταση στο Βέλγιο παραμένει εύθραυστη» τονίζει. «Πιστεύουμε ότι μια περαιτέρω υποβάθμιση θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω πίεση».

Τα οικονομικά του Βελγίου πλήττονται από την αύξηση του κόστους δανεισμού, τη γήρανση του πληθυσμού και τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες. Το χρέος του αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό δεύτερο μόνο μετά τις ΗΠΑ μεταξύ των προηγμένων οικονομιών, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τον λόγο προς το ΑΕΠ να αναμένεται να φτάσει το 122% μέσα σε πέντε χρόνια. Ο μεγαλύτερος λόγος προς στην Ευρώπη μετά την Ιταλία.

«Συνεχίζουμε να ευνοούμε τα κράτη της ευρωζώνης με μια πιο σαφή πορεία προς δημοσιονομική βελτίωση, όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία», τονίζει ο Niall Scanlon, διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στη Mediolanum.

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street

Τα σχόλια και οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες του S&P 500

Τζούλη Καλημέρη
Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic
Τεχνητή Νοημοσύνη 25.04.26

Επένδυση 40 δισ. δολαρίων της Google στην Anthropic

Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.

Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης
Διεθνής Οικονομία 24.04.26

«Κλιματοπληθωρισμός»: Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει το κόστος διαβίωσης

Οι οικονομολόγοι και οι εκπρόσωποι των κεντρικών τραπεζών γίνονται όλο και πιο ικανοί στο να υπολογίζουν την σχέση της κλιματικής αλλαγής με τις αυξήσεις των τιμών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo στους παίκτες του ΠΑΟΚ, όταν οι χαμένοι του τελικού πήγαν για να παραλάβουν τα μετάλλιά τους – Την ίδια στιγμή οι οπαδοί του «Δικεφάλου» γιούχαραν τους παίκτες της ομάδας του

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2: Με τη σκέψη στην ‘Αρσεναλ, οι γηπεδούχοι έκαναν ανατροπή σε 5’
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2: Με τη σκέψη στην ‘Αρσεναλ, οι γηπεδούχοι έκαναν ανατροπή σε 5’

Η Μπιλμπάο προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, όμως στην επανάληψη οι Μαδριλένοι μπήκαν δυνατά και το 0-1 έγινε 2-1 και στο τέλος 3-1 και 3-2. Η Ατλέτικο επέστρεψε στις νίκες μετά από τέσσερις ήττες

Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street

Τα σχόλια και οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες του S&P 500

Τζούλη Καλημέρη
Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιερεμέγιεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και στέλνει τον τελικό στην παράταση – Δείτε όλα τα γκολ vid)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιερεμέγιεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και στέλνει τον τελικό στην παράταση – Δείτε όλα τα γκολ vid)

Στις καθυστερήσεις του τελικού ο Μαντί Καμαρά έστρωσε την μπάλα στον Γιερεμέγιεφ ο οποίος εξ επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ σε 2-2. Δείτε το γκολ και τα υπόλοιπα τρία.

Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη
Ελλάδα 25.04.26

Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη

Η νέα ισχυρή σεισμική δόνηση έχει το ίδιο επίκεντρο με τον μεγάλο σεισμό 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής

Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;

Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της
Κόσμος 25.04.26

Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία
Κόσμος 25.04.26

Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία

Ακονίζουν τα μαχαίρια τους ΗΠΑ και Ιράν, ευτυχώς στα κοινωνικά δίκτυα, με δηκτικές δηλώσεις Τραμπ και Αραγκτσί, προς την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον αντίστοιχα.

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη
Ελλάδα 25.04.26

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη

Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης στην Κρήτη παραμένει ανοικτή σε πολλά επίπεδα - Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το πολύωρο βιντεοληπτικό υλικό, αναλύοντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη και αυτόχειρα.

Μετά το Baby Reindeer – Αδυσώπητο, ωμό και βίαιο, το Half Man είναι το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς
Πολύ καλή tv 25.04.26

Μετά το Baby Reindeer - Είναι το Half Man το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς; - «Ωμή ανατομία μιας αρρενωπότητας σε κρίση»

Ο πολυβραβευμένος Ρίτσαρντ Γκαντ του Baby Reindeer, επιστρέφει στην τηλεόραση με το Half Man, ένα αφόρητα σκληρό δράμα για τη βία του να είσαι άνδρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»

Μετά από τις σερί ήττες από Μπόρνμουθ και Σίτι, η Άρσεναλ, επέστρεψε στις νίκες και επικρατώντας με 1-0 της Νιούκαστλ, έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League, αλλά με ματς περισσότερο.

ΗΠΑ: Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο – Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;
ΗΠΑ 25.04.26

Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο - Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;

Οι ισχυρισμοί για μια δόλια συνωμοσία τραβούν την προσοχή των βουλευτών και του προέδρου των ΗΠΑ – αλλά συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις με τους θανάτους;

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

