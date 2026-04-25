Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street

Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Ιανουάριο τα σχόλια του Τραμπ σε δημοσιογράφους καθώς και οι αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις πέντε καλύτερες και χειρότερες ημέρες του δείκτη αναφοράς της Wall Street, S&P 500, σύμφωνα με ανάλυση της Fundstrat Research.

Είναι μια κατάσταση που δεν έχει καμία σχέση με κανέναν σύγχρονο Αμερικανό ηγέτη. Κανένας άλλος πρόεδρος δεν έχει ενορχηστρώσει τόσες πολλές καλύτερες και χειρότερες ημέρες σε δώδεκα κυβερνήσεις, από την εποχή του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 1981, αναφέρει το Bloomberg.

Τραμπ: Εμπρηστής και πυροσβέστης της αγοράς

«Έχει την αγορά σε ασφυκτική λαβή» τονίζει η Χαρντίκα Σινγκ, οικονομική στρατηγός στην Fundstrat. «Ο πρόεδρος υποτίθεται ότι δεν έχει τόσο εξαιρετικό έλεγχο στην τύχη της χρηματιστηριακής αγοράς. Είναι εντελώς πρωτοφανές».

Ο πόλεμος στο Ιράν παρέχει το τέλειο σκηνικό για να γίνει κατανοητό πως επηρεάζει ο Τραμπ τις αμερικανικές μετοχές. Ο δείκτης S&P 500 μόλις κατέγραψε την ταχύτερη πτώση και ανάκαμψη σε σχήμα V από το 2020, καταγράφοντας πτώση 9% από το υψηλό της 27ης Ιανουαρίου έως το όριο μιας τεχνικής διόρθωσης στις 30 Μαρτίου, προτού ανακάμψει και φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μέσα σε 11 ημέρες διαπραγμάτευσης.

Ο αντίκτυπος των δηλώσεων του προέδρου γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν εξεταστεί ανά συνεδρίαση. Για παράδειγμα, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 1,5% στις 20 Μαρτίου, όταν ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο ότι δεν επιθυμούσε κατάπαυση του πυρός με το Ιράν.

Στη συνέχεια, στις 31 Μαρτίου, ο δείκτης σημείωσε άνοδο 2,9%, καταγράφοντας την καλύτερη ημέρα του από τον Μάιο και συνέχισε την ανοδική του πορεία για το υπόλοιπο της εβδομάδας, αφού ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούσαν καλά και ότι ο πόλεμος πλησίαζε στο τέλος του. Υπάρχουν πολλά παρόμοια παραδείγματα από πριν και μετά από τότε.

Η επιρροή του Τραμπ περνά τα σύνορα της Wall Street και φθάνει και τις αγορές εμπορευμάτων, με το πετρέλαιο να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Στην ουσία, οι αμφιταλαντευόμενες θέσεις του Τραμπ για τον πόλεμο τον έχουν καταστήσει τον «εμπρηστή και πυροσβέστη» της αγοράς, εξηγεί ο Alexander Altmann, επικεφαλής των παγκόσμιων τακτικών στρατηγικών μετοχών στην Barclays.

Η επιρροή του προέδρου στις μετοχές δεν είναι εντελώς καινούργια. Συνήθως, οι μεγαλύτερες ημέρες ανόδου και καθόδου του S&P 500 καθοδηγούνται από έναν συνδυασμό μικρο- και μακρο-καταλυτών, με την πολιτική της Ουάσιγκτον να είναι ένας από αυτούς. Αυτό που διαφέρει στη δεύτερη θητεία του Τραμπ είναι ότι οι διακυμάνσεις της αγοράς παρακολουθούν στενά τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις δημόσιες ομιλίες του.

«Δεν έχω ξαναδεί αγορά που να έχει επηρεαστεί τόσο πολύ από τη φλυαρία που βγαίνει από τον Λευκό Οίκο σε καθημερινή βάση» τονίζει ο βετεράνος στρατηγικός αναλυτής αγοράς Εντ Γιαρντένι της Yardeni Research. «Ο Τραμπ μιλάει κάθε μέρα και κάθε μέρα λέει κάτι που φαίνεται να έχει αντίκτυπο στην αγορά».

Τα επίσημα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του Λευκού Οίκου χρησιμοποιούν πλέον τις πλατφόρμες τους για να αντιμετωπίσουν τις κινήσεις της αγοράς, δημοσιεύοντας κινούμενα γραφικά για να διαφημίσουν τα στοιχεία του S&P 500 ή λέγοντας στη Wall Street να μην «πανικοβάλλεται» όταν τα λόγια ή οι πολιτικές του Τραμπ πυροδοτούν φόβους.

Έχει μάλιστα προτρέψει ρητά τους επενδυτές να αγοράσουν μετοχές. «Αν κοιτάξουμε ξανά πίσω στα δεδομένα, αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ πριν» τονίζει ο Singh του Fundstrat. «Αυτό για μένα είναι απλώς τρελό».

Οι καλύτερες και χειρότερες μέρες του S&P 500

Μεταξύ των καλύτερων ημερών του S&P 500 κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας του Τραμπ είναι η άνοδος του 9,5% στις 9 Απριλίου 2025, όταν σταμάτησε τους δασμούς του, και η άνοδος του 3,3% στις 12 Μαΐου 2025, όταν οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν σε μια εμπορική εκεχειρία 90 ημερών.

Από την άλλη πλευρά, οι χειρότερες ημέρες περιλαμβάνουν την πτώση κατά 6% στις 4 Απριλίου 2025, μετά τα αντίποινα της Κίνας με δασμούς στις ΗΠΑ, και την πτώση κατά 4,8% στις 3 Απριλίου 2025, μετά την ανακοίνωση των αμοιβαίων δασμών από τον πρόεδρο.

Φυσικά, ορισμένοι επαγγελματίες της Wall Street υποστηρίζουν ότι η συσχέτιση μεταξύ των δηλώσεων του προέδρου και της συμπεριφοράς της αγοράς είναι καθαρά περιστασιακή και εξαρτάται από τη συχνότητα των δηλώσεων του προέδρου.

Για παράδειγμα, μια ματιά στις μετρήσεις μεταβλητότητας έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα ότι η αγορά ήταν πιο ταραγμένη υπό τον Τραμπ από ό,τι κατά τη διάρκεια προηγούμενων κυβερνήσεων, υποστηρίζει ο Άλτμαν της Barclays. Η μέση τιμή του Δείκτη Μεταβλητότητας Cboe, ή VIX, σε ολόκληρη τη θητεία κάθε προέδρου από την έναρξη του δείκτη το 1990 είναι 19,3, ακριβώς σύμφωνα με τη δεύτερη θητεία του Τραμπ και με τη θητεία του Προέδρου Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με την ανάλυσή του.

«Ενώ ο κόσμος μπορεί να προσκολλάται στις ανορθόδοξες μεθόδους επικοινωνίας του προέδρου και να αναμένει μια περίοδο μεταβλητότητας της αγοράς στο πέρασμά της, η πραγματικότητα είναι ότι οι αγορές συμπεριφέρονται με συνεπή τρόπο με τα ιστορικά πρότυπα» εξηγεί ο Άλτμαν. «Είναι το μέσο – υψηλής ταχύτητας μέσα κοινωνικής δικτύωσης – με το οποίο αντιδρά στη ροή ειδήσεων που έχει αλλάξει και όχι το μέγεθος της αντίδρασης».

Πηγή: ot.gr