Fed: Η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης διατηρεί το δράμα

Η απόφαση της Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Τζανίν Πίρο, να θέσει τέλος στην ποινική έρευνα κατά της Federal Reserve, ενδεχομένως να ανοίξει τον δρόμο για την προεδρία στον Κέβιν Γουόρς.

Ωστόσο η αποχώρηση του νυν προέδρου, Τζερόμ Πάουελ από τα ανώτερα κλιμάκια της κεντρικής τράπεζας παραμένει ομιχλώδης.

Οι δηλώσεις Πάουελ

Ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης στην τελευταία συνεδρίαση της Fed υπογράμμισε ότι θα παραμείνει στην κεντρική τράπεζα μέχρι να ολοκληρωθεί με διαφάνεια και οριστικό τρόπο η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης και επικυρωθεί από τη Γερουσία ο διορισμός του Γουόρς. Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει στις 15 Μαΐου αλλά η θέση του στο διοικητικό συμβούλιο λήγει το 2028.

Δεν είναι σαφές ότι η κίνηση της Πίρο, η οποία αναβάλλει την έρευνα, θα ανταποκριθεί σε αυτό το κριτήριο. Κατά την ανακοίνωση της απόφασης η Εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι «δεν θα διστάσει να επανεκκινήσει μια ποινική έρευνα εάν τα γεγονότα το δικαιολογήσουν».

Αυτό υποδηλώνει συνεχιζόμενη πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ που θα μπορούσε να παρακινήσει τον Πάουελ να παραμείνει στην Fed, ακόμη και αν ο υποψήφιος του προέδρου για την αντικατάστασή του, Κέβιν Γουόρς, επικυρωθεί από τη Γερουσία, αναφέρει ρεπορτάζ του Bloomberg.

«Δεν θα έλεγα ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή» εξηγεί ο Μπρετ Ράιαν, ανώτερος οικονομολόγος στην Deutsche Bank, σχετικά με τις πιθανότητες η ανακοίνωση της Παρασκευής να πείσει τον Πάουελ να αποσυρθεί. «Η Πίρο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει ξανά την υπόθεση και αυτό μπορεί να δώσει στον Πάουελ κάποια αναμονή όσον αφορά την αποχώρησή του από τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο».

Η ψηφοφορία στη Γερουσία

Ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία της Fed έχει την ευρεία υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων. Ωστόσο υπάρχει ένα μελανό σημείο. Ο Γερουσιαστής Τομ Τίλις έχει πει ότι θα επικυρώσει την υποψηφιότητα του Γουόρς αν τερματιστεί η έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης και δεν έχει σχολιάσει την ανακοίνωση της Πίρο. Η υποψηφιότητα του Γουόρς θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 29 Απριλίου στη Γερουσία.

Λίγο αργότερα η κεντρική τράπεζα θα ανακοινώσει την απόφαση της για τα επιτόκια, ενώ αγορές και οικονομολόγοι θα παρακολουθήσουν την τελευταία συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ, ως προέδρου της Fed. Οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τις επόμενες κινήσεις του θεωρούνται κάτι παραπάνω από βέβαιες. Ο Πάουελ στις προηγούμενες συνεντεύξεις απαντούσε μονολεκτικά «δεν έχω κάτι για σας σήμερα.»

Συνήθως, οι πρόεδροι της Fed αποχωρούν από την κεντρική τράπεζα μετά το τέλος της θητείας τους ως επικεφαλής μόνο ένας έχει παραμείνει μετά το τέλος της θητείας του ως πρόεδρος στην 112χρονη ιστορία της κεντρικής τράπεζας. Εάν ο Πάουελ παραμείνει, αυτό θα στερήσει από τον Τραμπ την ευκαιρία να ορίσει άλλο άτομο στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο, περιορίζοντας τις προσπάθειές του να αναδιαμορφώσει το ίδρυμα.

Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε ανταγωνιστικούς κύκλους επιρροής εντός της Fed σε μια κρίσιμη περίοδο για τη νομισματική πολιτική, δημιουργώντας σύγχυση στο κοινό και στις χρηματοπιστωτικές αγορές σχετικά με το ποιος είναι πραγματικά υπεύθυνος για την ισχυρότερη κεντρική τράπεζα στον κόσμο.

Ο Τραμπ έχει εξαπολύσεις δριμείες επιθέσεις εναντίον του Πάουελ επειδή δεν μείωσε τα επιτόκια ταχύτερα και έχει καταστήσει σαφές ότι αναμένει από τον επόμενο πρόεδρο της Fed να το πράξει. Αλλά ο Γουόρς, εάν επιβεβαιωθεί, θα έχει μόνο μία ψήφο στην 12μελή Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς που αποφασίζει για τα επιτόκια, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να πείσει τους συναδέλφους του να συμφωνήσουν.

Τι σημαίνει η παραμονή Πάουελ στο δ.σ. της Fed

Με τον Πάουελ ακόμα στο διοικητικό συμβούλιο, αυτό το έργο θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο δύσκολο ειδικά αν δεν συμφωνεί με τον νέο πρόεδρο.

«Αυτό για το οποίο μιλάμε ακούγεται απολύτως φυσιολογικό για το πολιτικό κομμάτι της Ουάσινγκτον, μεταβαλλόμενοι συνασπισμοί και παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις, αλλά αυτό απέχει τόσο πολύ από αυτό που έχουμε συνηθίσει από την Fed που γίνεται ανατρεπτικό» αναφέρει ο Stephen Stanley, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην Santander US Capital Markets LLC.

Στα οκτώ χρόνια που είναι πρόεδρος, ο Πάουελ ηγήθηκε της Fed με παρόμοιο τρόπο όπως και οι προκάτοχοί του, ευνοώντας μια προσέγγιση οικοδόμησης συναίνεσης. Αυτό του έχει εξασφαλίσει ευρεία υποστήριξη από τους συναδέλφους του, πολλοί από τους οποίους τον έχουν στηρίξει δημόσια τους τελευταίους μήνες από την έναρξη της έρευνας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Γουόρς, ο οποίος διετέλεσε διοικητής της Fed από το 2006 έως το 2011, ασκεί κριτική στο ίδρυμα από τότε που αποχώρησε. Στην ακρόαση επικύρωσης την Τρίτη, ζήτησε «αλλαγή καθεστώτος» στον τρόπο με τον οποίο η Fed ασκεί πολιτική. Είπε επίσης ότι οι αξιωματούχοι θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα διαφορετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, αλλά έδωσε λίγες λεπτομέρειες.

Ωστόσο κατά τη διάρκεια της ακρόασης του στην Γερουσία είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν του ζήτησε να δεσμευτεί για μείωση των επιτοκίων για να γίνει επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας. «Ο πρόεδρος ποτέ δεν μου ζήτησε να προκαθορίσω, δεσμευτώ, καθορίσω, αποφασίσω για οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τα επιτόκια, σε καμία από τις συζητήσεις μας, και ποτέ δεν θα συμφωνούσα να το κάνω»

Οι οικονομολόγοι της Evercore ISI με επικεφαλής τον Krishna Guha χαρακτήρισαν τα σχόλια «προκλητικά» και είπαν ότι θα μπορούσαν να αυξήσουν τις πιθανότητες να παραμείνει ο Πάουελ στη Fed σε μια προσπάθεια να την διαφυλάξουν.

«Η διαίσθησή μας είναι ότι ο Πάουελ θα παραμείνει ως τακτικός διοικητής της Fed για μερικούς μήνες, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε εντύπωση για μια de facto συμφωνία παραδοχής ή έξοδο υπό πίεση» έγραψε σε σημείωμα προς τους πελάτες.

Πηγή: ΟΤ