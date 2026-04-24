Τσέφεριν για το VAR: «Ούτε εγώ καταλαβαίνω τις αποφάσεις»
Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν μίλησε για την έλλειψη ομοιομορφίας στις διαιτητικές αποφάσεις μετά την εισαγωγή του VAR στο ποδόσφαιρο.
Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, αναφερόμενος στην έλλειψη ομοιομορφίας στις διαιτητικές αποφάσεις μετά την εισαγωγή του συστήματος VAR. παραδέχτηκε πως «ούτε εγώ δεν καταλαβαίνω πια τίποτα».
«Μερικές φορές οι φίλαθλοι δεν μπορούν να καταλάβουν τις διαφορετικές ερμηνείες των κανόνων από παιχνίδι σε παιχνίδι, και τους καταλαβαίνω: ούτε εγώ δεν καταλαβαίνω πια τίποτα. Για τα χέρια, για παράδειγμα, κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Είναι πέναλτι ή όχι; Είναι σκόπιμο ή όχι; Πώς να το ξέρεις; Δεν είσαι ψυχίατρος!», είπε χαρακτηριστικά ο Τσέφεριν στη διάσκεψη «The Forum», που διοργανώθηκε στη Μαδρίτη από την Apollo Sports Capital, νέο βασικό μέτοχο της Ατλέτικο Μαδρίτης.
Τι είπε ο Τσέφεριν για τους διαιτητές
Ο πρόεδρος της UEFA τόνισε ότι οι διαιτητές πρέπει να έχουν τον τελικό λόγο στον αγωνιστικό χώρο. «Το VAR δεν πρέπει να παρεμβαίνει παρά μόνο σε ξεκάθαρα και προφανή λάθη. Και οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι σύντομες, όχι όπως συμβαίνει κάποιες φορές στη LaLiga ή στην Premier League, με 10-15 λεπτά διακοπής για τον έλεγχο μιας φάσης», σημείωσε.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποφεύγονται τα λάθη είναι να τηρείται όσο το δυνατόν πιο αυστηρά ο κανονισμός του IFAB, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι επικοινωνούν μαζί τους κυρίως για να «παραπονεθούν» και σχεδόν ποτέ για να αναγνωρίσουν αποφάσεις που τους ευνοούν.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις