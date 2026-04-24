Ο Μάικ Τζέιμς το επιβεβαίωσε: Φεύγει από τη Μονακό το καλοκαίρι!
Ο Μάικ Τζέιμς σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι παίκτης της Μονακό την νέα σεζόν.
Ο Μάικ Τζέιμς παραχώρησε συνέντευξη στη Γαλλία εν μέσω των πολλών δημοσιευμάτων των τελευταίων εβδομάδων που μιλούν για το μέλλον του και επιβεβαίωσε ότι θα αποχωρήσει από τη Μονακό το καλοκαίρι.
Ο Αμερικάνος μίλησε στην «L’Equipe» και επιβεβαίωσε πως το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από την ομάδα του Πριγκιπάτου. Μάλιστα ο Τζέιμς, όταν ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πολυετές συμβόλαιο απάντησε: «Επίσης λένε πως ο Έλβις ζει ακόμα», και στην συνέχεια είπε ένα ξεκάθαρο «Όχι», όταν ρωτήθηκε για το αν θα είναι στην Μονακό τη σεζόν 2026-27.
Η απάντηση που έδωσε για την επόμενη ομάδα του ο Τζέιμς
Ακόμη, ξεκαθάρισε πως δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με άλλες ομάδες και υπογράμμισε ότι έχει στο μυαλό του μόνο την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν. «Δεν έχω υπογράψει πουθενά αλλού, ούτε έχω μιλήσει με κανέναν. Σκέφτομαι μόνο την ολοκλήρωση της σεζόν» ανέφερε.
Αξίζει να σημειωθεί η Μονακό αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα το βράδυ της Παρασκευής (24/4, 20:30) για την πρόκριση στα playoffs της EuroLeague και ο ίδιος ενδέχεται, σε περίπτωση ήττας, να δώσει το τελευταίο του παιχνίδι στη διοργάνωση με τους Μονεγάσκους.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις