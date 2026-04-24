Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία…

Το FIFA World Cup 2026 δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, αλλά ήδη καταγράφει ένα ιστορικό – και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο – ρεκόρ: θα είναι το πιο ακριβό Μουντιάλ όλων των εποχών. Η διοργάνωση που φιλοδοξεί να είναι «η καλύτερη στην ιστορία», όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, φαίνεται πως μετατρέπεται ταυτόχρονα και στην πιο απρόσιτη για τον μέσο φίλαθλο.

Η μεγάλη αλλαγή είναι η εισαγωγή της δυναμικής τιμολόγησης, ενός μοντέλου που μέχρι σήμερα εφαρμοζόταν κυρίως σε συναυλίες. Πλέον, οι τιμές των εισιτηρίων δεν είναι σταθερές, αλλά καθορίζονται από τη ζήτηση: όσο αυξάνεται το ενδιαφέρον, τόσο ανεβαίνει και η τιμή. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό – και για πολλούς, σοκαριστικό.

Για τον εναρκτήριο αγώνα στο ιστορικό Estadio Azteca, οι τιμές ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Τα πιο ακριβά εισιτήρια έχουν φτάσει τα 14.000 δολάρια, ενώ ακόμη και οι «βασικές» θέσεις ξεκινούν από πάνω από 2.000 δολάρια. Για σύγκριση, στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, ένα αντίστοιχο εισιτήριο πρώτης κατηγορίας κόστιζε περίπου 618 δολάρια.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ακραία ενόψει του τελικού, όπου οι τιμές έχουν ήδη ξεπεράσει τα 16.000 δολάρια – δεκαπλάσιες σε σχέση με το προηγούμενο τουρνουά. Ακόμη και αγώνες χαμηλότερου ενδιαφέροντος κινούνται σε υψηλά επίπεδα, με «φθηνά» εισιτήρια να ξεκινούν από περίπου 1.400 δολάρια.

Πίσω από αυτή τη στρατηγική βρίσκεται η επιδίωξη της FIFA για τεράστια έσοδα, που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν τα 11 δισ. δολάρια, έναντι δαπανών περίπου 3,6 δισ. Ωστόσο, η αγορά αρχίζει να στέλνει ανησυχητικά μηνύματα. Ξενοδοχεία στις ΗΠΑ καταγράφουν χαμηλότερες κρατήσεις από το αναμενόμενο, αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες να μειώσουν τις τιμές – μια εξέλιξη ασυνήθιστη για διοργάνωση τέτοιου μεγέθους.

Το κόστος δεν περιορίζεται μόνο στο εισιτήριο. Οι τιμές στάθμευσης φτάνουν κατά μέσο όρο τα 150 δολάρια, ενώ ακόμη και μια απλή κατανάλωση εντός γηπέδου, όπως μια μπύρα, κοστίζει περίπου 14 δολάρια. Το συνολικό κόστος παρακολούθησης ενός αγώνα μετατρέπεται έτσι σε εμπειρία πολυτελείας.

Η εικόνα αυτή ενισχύει τον φόβο ότι το Μουντιάλ του 2026 ενδέχεται να απομακρυνθεί από τον λαϊκό του χαρακτήρα. Το ποδόσφαιρο, που παραδοσιακά ενώνει κοινωνικά στρώματα και πολιτισμούς, κινδυνεύει να γίνει ένα προϊόν για λίγους, με τους απλούς φιλάθλους να μένουν εκτός.

Το μεγάλο στοίχημα για τη FIFA είναι πλέον διπλό: από τη μία, να επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους· από την άλλη, να διατηρήσει τη μαζικότητα και την αυθεντική ατμόσφαιρα που κάνουν το Μουντιάλ μοναδικό. Αν το δεύτερο χαθεί, τότε ίσως το πιο «ακριβό» Μουντιάλ αποδειχθεί και το πιο αποξενωμένο από το ίδιο του το κοινό.