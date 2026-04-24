Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία…

Το FIFA World Cup 2026 δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, αλλά ήδη καταγράφει ένα ιστορικό – και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο – ρεκόρ: θα είναι το πιο ακριβό Μουντιάλ όλων των εποχών. Η διοργάνωση που φιλοδοξεί να είναι «η καλύτερη στην ιστορία», όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, φαίνεται πως μετατρέπεται ταυτόχρονα και στην πιο απρόσιτη για τον μέσο φίλαθλο.

Η μεγάλη αλλαγή είναι η εισαγωγή της δυναμικής τιμολόγησης, ενός μοντέλου που μέχρι σήμερα εφαρμοζόταν κυρίως σε συναυλίες. Πλέον, οι τιμές των εισιτηρίων δεν είναι σταθερές, αλλά καθορίζονται από τη ζήτηση: όσο αυξάνεται το ενδιαφέρον, τόσο ανεβαίνει και η τιμή. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό – και για πολλούς, σοκαριστικό.

Για τον εναρκτήριο αγώνα στο ιστορικό Estadio Azteca, οι τιμές ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Τα πιο ακριβά εισιτήρια έχουν φτάσει τα 14.000 δολάρια, ενώ ακόμη και οι «βασικές» θέσεις ξεκινούν από πάνω από 2.000 δολάρια. Για σύγκριση, στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, ένα αντίστοιχο εισιτήριο πρώτης κατηγορίας κόστιζε περίπου 618 δολάρια.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ακραία ενόψει του τελικού, όπου οι τιμές έχουν ήδη ξεπεράσει τα 16.000 δολάρια – δεκαπλάσιες σε σχέση με το προηγούμενο τουρνουά. Ακόμη και αγώνες χαμηλότερου ενδιαφέροντος κινούνται σε υψηλά επίπεδα, με «φθηνά» εισιτήρια να ξεκινούν από περίπου 1.400 δολάρια.

Πίσω από αυτή τη στρατηγική βρίσκεται η επιδίωξη της FIFA για τεράστια έσοδα, που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν τα 11 δισ. δολάρια, έναντι δαπανών περίπου 3,6 δισ. Ωστόσο, η αγορά αρχίζει να στέλνει ανησυχητικά μηνύματα. Ξενοδοχεία στις ΗΠΑ καταγράφουν χαμηλότερες κρατήσεις από το αναμενόμενο, αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες να μειώσουν τις τιμές – μια εξέλιξη ασυνήθιστη για διοργάνωση τέτοιου μεγέθους.

Το κόστος δεν περιορίζεται μόνο στο εισιτήριο. Οι τιμές στάθμευσης φτάνουν κατά μέσο όρο τα 150 δολάρια, ενώ ακόμη και μια απλή κατανάλωση εντός γηπέδου, όπως μια μπύρα, κοστίζει περίπου 14 δολάρια. Το συνολικό κόστος παρακολούθησης ενός αγώνα μετατρέπεται έτσι σε εμπειρία πολυτελείας.

Η εικόνα αυτή ενισχύει τον φόβο ότι το Μουντιάλ του 2026 ενδέχεται να απομακρυνθεί από τον λαϊκό του χαρακτήρα. Το ποδόσφαιρο, που παραδοσιακά ενώνει κοινωνικά στρώματα και πολιτισμούς, κινδυνεύει να γίνει ένα προϊόν για λίγους, με τους απλούς φιλάθλους να μένουν εκτός.

Το μεγάλο στοίχημα για τη FIFA είναι πλέον διπλό: από τη μία, να επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους· από την άλλη, να διατηρήσει τη μαζικότητα και την αυθεντική ατμόσφαιρα που κάνουν το Μουντιάλ μοναδικό. Αν το δεύτερο χαθεί, τότε ίσως το πιο «ακριβό» Μουντιάλ αποδειχθεί και το πιο αποξενωμένο από το ίδιο του το κοινό.

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)

Ο Γιώργος Δώνης είναι ο νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, με την ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών ως το 2027 - Δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα πάρει μέρος σε Μουντιάλ.

Καραλής: «Η μητέρα μου είδε όνειρο ότι θα προκριθώ στο Παγκόσμιο κι έκλεισε εισιτήρια από πριν» (vids)
Άλλα Αθλήματα 23.04.26

Καραλής: «Η μητέρα μου είχε δει όνειρο ότι θα προκριθώ στο Παγκόσμιο και είχε κλείσει εισιτήρια από πριν»

Μιλώντας στο Delphi Economic Forum, ο Εμμανουήλ Καραλής αποκάλυψε προσωπική ιστορία η οποία αφορά την τεράστια πίστη που είχε η μητέρα του σε αυτόν, όταν εκείνος ακόμη δεν πίστευε στον εαυτό του.

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
On Field 23.04.26

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»

Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης
Κοινή δήλωση 24.04.26

Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συζητήθηκαν «οι πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015»

Κρήτη: Αυτοκτόνησε 30χρονη νοσηλεύτρια του ΠΑΓΝΗ – «Θα την θυμόμαστε για το ήθος και τη ζεστασιά της»
Ανακοίνωση ΠΑΓΝΗ 24.04.26

Αυτοκτόνησε 30χρονη νοσηλεύτρια στην Κρήτη - «Θα την θυμόμαστε για το ήθος και τη ζεστασιά της»

Η νεαρή νοσηλεύτρια πήρε μεγάλη ποσότητα χαπιών - Επί τέσσερις ώρες οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, προσπαθούσαν μάταια να την ανατάξουν - «Αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο»

ΗΠΑ: Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο
Ιράν 24.04.26

Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο

Εν μέσω πολέμου στο Ιράν ο Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει επιλογές για να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους - Ισπανία και Βρετανία στο κάδρο των ΗΠΑ

Τσερνόμπιλ, 40 χρόνια μετά: Πόσο τελικά επηρέασε την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος
Ελλάδα 24.04.26

Τσερνόμπιλ, 40 χρόνια μετά: Πόσο τελικά επηρέασε την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος - Μολύνθηκαν 1.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα

Τι δείχνουν τα αρχεία του ΕΜΠ για το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ - Καρδίτσα, Νάουσα και Αθήνα ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ
Πολωνός πρωθυπουργός 24.04.26

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας»

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία

Ενα ζωντανό σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ένας χώρος όπου η γνώση για το φαγητό γίνεται βίωμα.

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη και ποια όχι
Συγκριτική έρευνα 24.04.26

Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη — και ποια όχι

Τα επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι οι εισαγωγικές δουλειές ρουτίνας, αλλά υψηλόμισθες θέσεις διανοητικής εργασίας. Τι δείχνει νέα έρευνα.

Σήμερα η κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία – Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα Πρότυπα
Καλή επιτυχία! 24.04.26

Σήμερα η κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία - Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα Πρότυπα

Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά για το σχολικό έτος 2026 - 2027 διεκδικούν συνολικά 7.374 θέσεις, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 30.000

Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος στο διαμέρισμα ο 55χρονος που είχε χτυπήσει τη μητέρα του
Ώρες αγωνίας 24.04.26

Παραμένει ταμπουρωμένος στο διαμέρισμα του Νέου Κόσμου ο 55χρονος που είχε χτυπήσει τη μητέρα του

Έξω από την πολυκατοικία στον Νέο Κόσμο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθούν να τον πείσουν να παραδοθεί

Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη

Σε εξίσωση για δυνατούς «λύτες» εξελίσσεται η επιλογή του προσώπου για τη θέση του γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη τις επόμενες ώρες.

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου
Προειδοποίηση 24.04.26

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου

Τα κρούσματα ιλαράς που καταγράφονται στην ήπειρο βρίσκονται σε καθαρή άνοδο από το 2025, κυρίως στις χώρες της βόρειας Αμερικής, όπου ουδέποτε εξαλείφθηκε η εξαιρετικά μολυσματική και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης
Tεράστιος όγκο δεδομένων 24.04.26

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης

Νέα στοιχεία σε βάρος του τραγουδιστή D4vd, με τις αρχές να εξετάζουν τεράστιο όγκο δεδομένων, ενώ παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες

