Τσουκαλάς: Γεωργιάδης και Βούλτεψη μόνο που δεν μας είπαν ότι η Κοβέσι είναι ο Δράκουλας των Καρπαθίων

«Παρακολουθώ τις δηλώσεις στελεχών της ΝΔ όπως ο κύριος Γεωργιαδης και η κυρία Βούλτεψη. Η κυβέρνηση μόνο που δεν μας έχει πει ότι η κυρία Κοβέσι είναι ο Δράκουλας των Καρπαθίων και πίνει αίμα», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Για να προσθέσει πως «αυτό δείχνει ότι η επιλογή που έχει κάνει η κυβέρνηση είναι να εμφανίζεται ως ‘Ιανός’, από τη μια ο πρωθυπουργός να λέει ‘στηρίζω την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία’ και από την άλλη ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας – κορυφαίος υπουργός που δίνει τον τόνο – έρχεται και να επιτίθεται με αυτό τον αδιανόητο τρόπο».

Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, σημείωσε, μάλιστα, πως δεν ξέρει αν ο κ. Γεωργιάδης «έχει καταλάβει ότι είναι υπουργός σε ευρωπαϊκή χώρα και δεν είναι σε αποικία. Διαφορετικά, αυτά τα οποία λέει είναι αδιανόητα και χθες νομίζω ότι απαντήθηκαν, διότι η κυρία Κοβέσι αναφέρθηκε και στον κανονισμό, στο άρθρο 17 παρ.1, το οποίο είναι ξεκάθαρο σε ότι για την ανανέωση της θητείας αρμόδιο είναι το συλλογικό όργανο – όπως αναφέρεται – που είναι το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και ότι η εισήγηση από το κράτος μέλος αφορά μόνο τον αρχικό διορισμό από το κράτος μέλος όπου και εκεί έχει τη δυνατότητα το Κολέγιο να μην τη δεχθεί. Άρα, το Κολέγιο είναι το όργανο το αποφασιστικό», επισήμανε.

«Αφού δεν υπάρχει καμία διαφωνία από το αρμόδιο όργανο που είναι το συλλογικό όργανο, δηλαδή το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, δεν υπάρχει και καμία νομιμοποίηση για άρνηση της ανανέωσης», πρόσθεσε.

«Περιμένω ακόμα τον Γεωργιάδη…»

Αναφερόμενος στον υπουργό Υγείας, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε χαρακτηριστικά: «Εγώ πάντως περιμένω ακόμα τον κ. Γεωργιάδη να προσκομίσει την πράξη που ακυρώνει τον διορισμό – την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Τη ζητάω εδώ και 10-12 ημέρες. Την είχε γράψει στην ανάρτησή του, ακόμα την ψάχνει προφανώς».

Σε ερώτηση σχετικά με τη σύγκρουση με την κυβέρνηση αναφορικά με τη συμμετοχή των βουλευτών, των οποίων ήρθη η ασυλία, στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και την αντίδραση του Μαξίμου, που δήλωσε ότι άρσεις ασυλίας έχουν γίνει και για βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, απάντησε ότι «πρώτα απ’ όλα δεν είναι κάθε αδίκημα για το οποίο ελέγχεται [κάθε βουλευτής] το ίδιο. Αν εσείς μου κάνετε μήνυση γιατί λογομαχήσαμε, αυτό προφανώς δεν αφορά αν εγώ έχω πολιτική δραστηριότητα ή όχι. Εδώ η κυβέρνηση τι λέει; Λέει ότι ανεξάρτητα με το αν ασκηθούν ποινικές διώξεις, ανεξάρτητα με το αν καταδικαστούν, έχουν το ελευθέρας να είναι στο ψηφοδέλτιο».

«Δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό που είπα πριν, να λογομαχήσω με κάποιον, και το ίδιο ότι μπορεί πρόσωπα πολιτικά, βουλευτές να έχουν συμμετάσχει στην οργάνωση ενός σκανδάλου ως ηθικοί αυτουργοί», υπογράμμισε και συμπλήρωσε. «Αν είναι σε εκκρεμότητα, αφορά ποινικές διώξεις. Δεν είπε κανένας ότι αν είναι στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχουν καν ασκηθεί ποινικές διώξεις να μην είναι υποψήφιοι. Μας έκανε εντύπωση η βεβαιότητα, χωρίς κανέναν αστερίσκο, ότι όλοι ακόμα και αν καταδικαστούν θα μπορούν να είναι υποψήφιοι», ανάφερε.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς, «οι άνθρωποι προφανώς έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και σε περίπτωση που κάποιες υποθέσεις αρχειοθετηθούν, εκεί προφανώς δεν εγείρεται κάποιο ζήτημα».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η Κοβέσι είπε πως δεν είναι παθογένεια, είναι σκάνδαλο και απάτη»

Για τις δηλώσεις Βορίδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ενδεχόμενο νέας πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, επισήμανε ότι «ο κ. Βορίδης, επειδή και ο ίδιος είχε την εμπλοκή στην προηγούμενη προανακριτική, όπου εκεί η στάση της Νέας Δημοκρατίας ήταν να μη συσταθεί, προφανώς δεν θα μπορούσε να έχει μια άλλη άποψη, γιατί θα βρισκόταν να έχει μια αντίφαση».

Και διευκρίνισε πως εδώ «αυτό που κρατάμε από τη χθεσινή δήλωση της κυρίας Κοβέσι, ποιο είναι; Η κυρία Κοβέσι τι είπε; ‘Δεν είναι παθογένεια, είναι σκάνδαλο και απάτη’ αυτό που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμμετείχαν ως ηθικοί αυτουργοί αναγκαστικά οι βουλευτές. Δεν λέω αυτό. Προφανώς, δεν έχει προκύψει ακόμα κάτι τέτοιο. Ακόμα είμαστε στο στάδιο της διερεύνησης. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Η κυβέρνηση τι έλεγε ως τώρα; ‘Είναι μια παθογένεια. Αυτά συνέβαιναν πάντα’. Η κυρία Κοβέσι τι λέει; ‘Δεν είναι παθογένεια. Εδώ είχαμε παράνομες πράξεις’».

Ο Κώστας Τσουκαλάς, ερωτηθείς αν το ΠΑΣΟΚ θα εμείνει στη στάση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, υπογράμμισε ότι «υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μας, τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και πολλά άλλα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Όταν ακόμα και σήμερα – εδώ και περίπου έναν μήνα – η κυβέρνηση δεν απαντά αν πράγματι αγόρασε το predator από τον κ. Ντίλιαν, δεν λέει ένα ναι ή ένα όχι, είναι προφανές ότι υπάρχουν ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν. Και η εξεταστική είναι ένα μέσο για να γίνει αυτό».

«Τώρα το ότι ο πρωθυπουργός της χώρας κάνει πως δεν θυμάται πώς λέγεται ο Ντίλιαν και αν λέγεται Ντίλαν, αυτό νομίζω ότι δείχνει και το αδιέξοδο που υπάρχει, αλλά και την αλαζονεία που υπάρχει. Πιστεύει ένας Έλληνας ότι ο πρωθυπουργός δεν ξέρει πώς λέγεται; Σε άλλη χώρα είναι ο πρωθυπουργός;», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κριθεί»

Σχολιάζοντας τις χθεσινές δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα περί «επιστροφής του», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανάφερε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός έχει κριθεί κι έχει κριθεί και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά την πρωθυπουργία του, και κρίθηκε με ένα αποτέλεσμα το οποίο έδειξε ότι, όταν άσκησε αυτό που ο ίδιος παρουσιάζει ως ‘ισχυρή αντιπολίτευση’, από το 32% πήγε στο 17%, γεννώντας μια πολιτική ασυμμετρία πολλή μεγάλη, η οποία έδωσε αέρα στα πανιά μιας αποτυχημένης κυβέρνησης και ενός αποτυχημένου πρωθυπουργού».

«Η κεκτημένη ταχύτητα που έχει ακόμα και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης και μπορεί και συντηρεί μια επαφή με κοινωνικά στρώματα ή πολιτικά στρώματα, βασίζεται ακριβώς στην ασυμμετρία που προέκυψε το 2023», υποστήριξε και προσέθεσε πως «η ίδια η πραγματικότητα και η Ιστορία απαντάει στο ποιος μπορεί να ασκήσει ισχυρή αντιπολίτευση».

Παράλληλα, τόνισε πως «σταθερότητα προφανώς δεν είναι η σημερινή κατάσταση, όπου κάποιοι δεν μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Όπου δεν μπορούν οι νέοι άνθρωποι να βρουν να πληρώσουν ένα ενοίκιο για να έχουν μια αξιοπρεπή στέγη. Σταθερότητα, όμως, προφανώς δεν είναι και το να δείχνεις ότι δεν έχεις καταλάβει τα λάθη και να επαναλαμβάνεις αυτό το οποίο ειπώθηκε για το κλείσιμο των τραπεζών. Δε νομίζω ότι αυτό είναι μήνυμα σταθερότητας», όπως είπε.

Καταλήγοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «ο κάθε πολιτικός έχει δικαίωμα να εκτεθεί. Θεωρώ όμως ότι κάποιος, ο οποίος έχει τιμηθεί κι έχει τιμηθεί και από τους δημοκρατικούς πολίτες, πρέπει να αντιλαμβάνεται αν αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης τον βλέπει ως κίνδυνο ή ως πολιτικό σωσίβιο την ώρα που καταρρέει».