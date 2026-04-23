ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»
«Αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας θέτει όλους προ των ευθυνών τους, όπως και κάθε προηγούμενο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία
- Κεφαλονιά: «Το απήγαγαν το παιδί μου και το πήγαν εκεί» – Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης
- Τραυματίστηκε τουρίστρια στο Ηράκλειο - Σκόνταψε σε σπασμένες πλάκες
- Πώς θα γλιτώσετε τους πλειστηριασμούς για χρέη – Τα «μυστικά»
- Παρολίγο τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν μέσα σε κάδο και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου
Στη γυναικοκτονία της 43χρονης στην Κρήτη αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως το νέο αυτό περιστατικό θέτει όλους προ των ευθυνών τους.
Όπως υπογραμμίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «η 43χρονη Ελευθερία δολοφονήθηκε στην Κρήτη. Μια ακόμα γυναικοκτονία. Μια ακόμα γυναίκα έχασε τη ζωή της, επειδή κάποιος θεώρησε ότι η ζωή της δεν μετράει».
«Ας είναι η Ελευθερία, το τελευταίο θύμα»
Συμπληρώνεται πως «αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας θέτει όλους προ των ευθυνών τους, όπως και κάθε προηγούμενο», και ακολούθως από την Κουμουνδούρου τίθενται τέσσερα σημεία προς:
«Την Πολιτεία, και άρα την κυβέρνηση, που οφείλει να δημιουργήσει, να ενισχύσει και να στελεχώσει κάθε δομή που θα μπορούσε να παράσχει βοήθεια στην πρόληψη φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας.
» Την κυβέρνηση, που πρέπει να σταματήσει να αρνείται να προχωρήσει στη νομική αναγνώριση του όρου ‘γυναικοκτονία’ και να της προσδώσει επιπλέον ποινική απαξία.
» Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οποιονδήποτε διαθέτει δημόσιο βήμα. Ας σταματήσουν κάποτε οι θανατηφόρες ανοησίες περί εγκλημάτων ‘πάθους’ που συγκαλύπτουν στυγνά εγκλήματα.
» Εμάς τους ίδιους, ως κοινωνικό σύνολο, ως συζύγους, και κυρίως ως γονείς: ας μεγαλώνουμε τα παιδιά μας διδάσκοντάς τους τον σεβασμό, προς όλους. Ας αναγνωρίσουμε ότι η έμφυλη βία πρέπει να ξεριζωθεί και ας εφαρμόσουμε τις απαιτούμενες πολιτικές». Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας πως «ας είναι η Ελευθερία, το τελευταίο θύμα».
- Η κόρη του Eminem μοιράζεται τις πρώτες φωτογραφίες από τη γέννηση της κόρης της
- Ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών – Επιστρέφω γιατί δεν υπάρχει κανονικότητα στη χώρα
- Άγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου» – Συγκλονίζει η ανάρτηση του ταξίαρχου για τον γιο του
- Ο Ντιαλό είναι ο κορυφαίος αμυντικός της Euroleague (pic)
- Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου
- Η γη της ελιάς: Οι αποκαλύψεις δοκιμάζουν τις σχέσεις
- Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
- ΕΛΣΤΑΤ: «Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο – Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια
