Μπράιτον – Τσέλσι 3-0: Για Ευρώπη οι «Γλάροι», σε κίνδυνο οι «Μπλε»

Σημαντική νίκη στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο πέτυχε η Μπράιτον με 2-0 επί της Τσέλσι, εντός έδρας, στο πρώτο παιχνίδι της 34ης αγωνιστικής της Premier League.

Με τη νίκη αυτή η έφτασε τους 50 βαθμούς και ανέβηκε στην 6η θέση που δίνει έξοδο στη League Phase του Europa League. Αντιθέτως η Τσέλσι παρέμεινε στους 48 και την 7η θέση και αυτή τη στιγμή κατέχει «εισιτήριο» για τα προκριματικά του Conference League.

Η Μπράιτον και στο 4′ πήραε κεφάλι στο σκορ. Ο Γκρος εκτέλεσε το κόρνερ, ο Χάτο δεν απομάκρυνε σωστά και ο Καντιόγλου με σουτ από πλεονεκτική θέση νίκησε τον Σάντσες κι έγραψε το 1-0.

Τα άλλα δύο γκολ οι «Γλάροι» τα πέτυχαν στο δεύτερο μέρος. Συγκεκριμένα στο 56’ η ομάδα του Χιρτσέλερ έφυγε στην κόντρα, ο Ρούτερ πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Χίνσελγουντ και ο νεαρός μέσος με πλασέ μέσα από την περιοχή έγραψε το 2-0.

Οι γηπεδούχοι που έκαναν ότι ήθελαν στο ματς στο 90’ έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους. Ο Γουέλμπεκ εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα του Αγιάρι και με εξαιρετικό πλασέ από τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Σάντσες για το τελικό 3-0.

Να σημειώσουμε πως ο Κωστούλας ήταν στην αποστολή αλλά δεν αγωνίστηκε.

Μπράιτον: Φερμπρούγκεν, Φαν Χέκε, Μποσκάλι, Βίεφερ(46’ Φέλτμαν), Καντιόγλου, Χίνσελγουντ, Μπαλέμπα, Γκρος, Μίντε, Ρούτερ(82’ Αγιάρι), Μιτόμα(82’ Γουέλμπεκ).

Τσέλσι: Σάντσες, Γκουστό(90+2’ Ατσεαμπόνγκ), Φοφανά(46’ Γκαρνάτσο), Χάτο, Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Τσαλομπά, Λάβια(72’ Εσουγκό), Φερνάντες, Νέτο, Ντελάπ(73’ Γκουιού).

Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της Premier League:

Τρίτη (21/04)

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0

(4′ Καντιόγλου, 56′ Χίνσελγουντ, 90+1′ Γουέλμπεκ)

Τετάρτη (22/04)

Μπόρνμουθ-Λιντς (22:00)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Παρασκευή (24/04)

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)

Σάββατο (25/04)

Φούλαμ-Άστον Βίλα (14:30)

Γουλβς-Τότεναμ (17:00)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Γουέστ Χαμ-Έβερτον (17:00)

Άρσεναλ-Νιούκαστλ (19:30)

Δευτέρα (27/04)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (22:00)

Η βαθμολογία της Premier League

Το πρόγραμμα της επόμενης (35ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή 01/05

Λιντς-Μπέρνλι (22:00)

Σάββατο 02/05

Γουλβς-Σάντερλαντ (17:00)

Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Νιουκάστλ-Μπράιτον (17:00)

Άρσεναλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή 03/05

Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)

Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)

Δευτέρα 04/05

Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)