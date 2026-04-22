Μπράιτον – Τσέλσι 3-0: Για Ευρώπη οι «Γλάροι», σε κίνδυνο οι «Μπλε»
Η Μπράιτον ήταν εντυπωσιακή απέναντι στην Τσέλσι, τη συνέτριψε με σκορ 3-0 και πλέον κάνει όνειρα Ευρώπης, βάζοντας τους «μπλε» σε σοβαρό κίνδυνο να μην τα καταφέρουν.
Σημαντική νίκη στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο πέτυχε η Μπράιτον με 2-0 επί της Τσέλσι, εντός έδρας, στο πρώτο παιχνίδι της 34ης αγωνιστικής της Premier League.
Με τη νίκη αυτή η έφτασε τους 50 βαθμούς και ανέβηκε στην 6η θέση που δίνει έξοδο στη League Phase του Europa League. Αντιθέτως η Τσέλσι παρέμεινε στους 48 και την 7η θέση και αυτή τη στιγμή κατέχει «εισιτήριο» για τα προκριματικά του Conference League.
Η Μπράιτον και στο 4′ πήραε κεφάλι στο σκορ. Ο Γκρος εκτέλεσε το κόρνερ, ο Χάτο δεν απομάκρυνε σωστά και ο Καντιόγλου με σουτ από πλεονεκτική θέση νίκησε τον Σάντσες κι έγραψε το 1-0.
Τα άλλα δύο γκολ οι «Γλάροι» τα πέτυχαν στο δεύτερο μέρος. Συγκεκριμένα στο 56’ η ομάδα του Χιρτσέλερ έφυγε στην κόντρα, ο Ρούτερ πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Χίνσελγουντ και ο νεαρός μέσος με πλασέ μέσα από την περιοχή έγραψε το 2-0.
Οι γηπεδούχοι που έκαναν ότι ήθελαν στο ματς στο 90’ έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους. Ο Γουέλμπεκ εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα του Αγιάρι και με εξαιρετικό πλασέ από τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Σάντσες για το τελικό 3-0.
Να σημειώσουμε πως ο Κωστούλας ήταν στην αποστολή αλλά δεν αγωνίστηκε.
Μπράιτον: Φερμπρούγκεν, Φαν Χέκε, Μποσκάλι, Βίεφερ(46’ Φέλτμαν), Καντιόγλου, Χίνσελγουντ, Μπαλέμπα, Γκρος, Μίντε, Ρούτερ(82’ Αγιάρι), Μιτόμα(82’ Γουέλμπεκ).
Τσέλσι: Σάντσες, Γκουστό(90+2’ Ατσεαμπόνγκ), Φοφανά(46’ Γκαρνάτσο), Χάτο, Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Τσαλομπά, Λάβια(72’ Εσουγκό), Φερνάντες, Νέτο, Ντελάπ(73’ Γκουιού).
Το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής της Premier League:
Τρίτη (21/04)
Μπράιτον-Τσέλσι 3-0
(4′ Καντιόγλου, 56′ Χίνσελγουντ, 90+1′ Γουέλμπεκ)
Τετάρτη (22/04)
Μπόρνμουθ-Λιντς (22:00)
Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
Παρασκευή (24/04)
Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)
Σάββατο (25/04)
Φούλαμ-Άστον Βίλα (14:30)
Γουλβς-Τότεναμ (17:00)
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Γουέστ Χαμ-Έβερτον (17:00)
Άρσεναλ-Νιούκαστλ (19:30)
Δευτέρα (27/04)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (22:00)
Η βαθμολογία της Premier League
Το πρόγραμμα της επόμενης (35ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή 01/05
Λιντς-Μπέρνλι (22:00)
Σάββατο 02/05
Γουλβς-Σάντερλαντ (17:00)
Μπρέντφορντ-Γουέστ Χαμ (17:00)
Νιουκάστλ-Μπράιτον (17:00)
Άρσεναλ-Φούλαμ (19:30)
Κυριακή 03/05
Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ (17:30)
Άστον Βίλα-Τότεναμ (21:00)
Δευτέρα 04/05
Τσέλσι-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)
Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
- Τα δεδομένα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς ενόψει playoffs της Euroleague
- «Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
- Σίγουρος ο Βενγκέρ: «Η Άρσεναλ θα πάρει το πρωτάθλημα»
- Ξεκάθαρος ο Λουίς Ενρίκε: «Οι τελευταίοι πέντε ή δέκα αγώνες ήταν οι χειρότεροι…»
- Η δύσκολη εξίσωση με τους ξένους διαιτητές των πλέι οφ τίτλου
- Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές 2-1: Επιστροφή στις νίκες με Εμπαπέ και Βινίσιους
- Ίντερ – Κόμο 3-2: Οι «νερατζούρι» προκρίθηκαν στον τελικό του Κυπέλλου με επική ανατροπή
- Μπράιτον – Τσέλσι 3-0: Για Ευρώπη οι «Γλάροι», σε κίνδυνο οι «Μπλε»
