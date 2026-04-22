Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)

Ήταν ξημερώματα της 15η Απριλίου του 1912, όταν πέντε μέρες αφότου είχε αναχωρήσει από το λιμάνι του Σαουθάμπτον, το πιο διάσημο πλοίο στην ιστορία, ο Τιτανικός, βυθιζόταν στον Βόρειο Ειρηνικό λίγες ώρες αφότου είχε χτυπήσει σε παγόβουνο. Εκείνη τη χρονιά, δύο χρόνια πριν ξεκινήσει καν ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, είναι που καταγράφηκε η τελευταία φορά που η Τσέλσι έφτανε στο αρνητικό ρεκόρ που ισοφάρισε στο τελευταίο της παιχνίδι, την ήττα με 3-0 από τη Μπράιτον…

Ήταν το διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου της αγωνιστικής σεζόν 1912/13, όταν οι «μπλε» έχαναν πέντε σερί αγώνες αγγλικού πρωταθλήματος (σ.σ. τότε First Division) χωρίς να σκοράρουν γκολ στο διάστημα αυτό. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: Τσέλσι – Μπράντφορντ 0-3, Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι 2-0, Τσέλσι – Γουέστ Μπρόμ 0-2, Έβερτον – Τσέλσι 1-0 και Τσέλσι – Σέφιλντ Γουένσντεϊ 0-4. Σημειώνεται ότι εκείνη τη σεζόν, η Τσέλσι τερμάτισε οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, στην 18η θέση.

Έναν άλλο Απρίλη, 114 χρόνια μετά τον original Τιτανικό, η Τσέλσι είναι που τώρα βλέπει τη σεζόν να καταλήγει στα… βράχια. Για πρώτη φορά σε αυτό το διάστημα των 114 ετών… κατάφερε να μείνει χωρίς γκολ σε περίοδο που κάνει 5 σερί ήττες στο πρωτάθλημα.

🚨❌ Chelsea have lost five consecutive league games without scoring a single goal for the first time in 114 years. That’s the same time the Titanic sank 😭😭 pic.twitter.com/HdM9UOzAII — BorderRusike🇿🇼🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@BorderTino30) April 21, 2026

It’s been 114 years… 😳⬇️ Chelsea have lost five league games in a row without scoring for the first time since 1912 – the year the Titanic sank. pic.twitter.com/ZkWIoisLx5 — Match of the Day (@BBCMOTD) April 21, 2026

5 ματς, 5 ήττες, 0 γκολ και ένα μεγάλο πρόβλημα

Ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι… θεωρητικό, δεν είναι κάποιο ανούσιο αρνητικό ρεκόρ που ισοφαρίστηκε. Το μεγάλο πρόβλημα για την Τσέλσι του Λίαμ Ροσένιορ που ήρθε τον Ιανουάριο με μεγάλες προσδοκίες για να αντικαταστήσει τον Έντσο Μαρέσκα και να βγάλει την ομάδα από το προηγούμενο αγωνιστικό τέλμα, είναι ότι στο διάστημα αυτό αποχαιρέτησε δύο στόχους και εκεί που έπαιζε στο φετινό Champions League και «έπαιζε» και για την έξοδο στο επόμενο, πλέον κινδυνεύει να μείνει και συνολικά εκτός Ευρώπης!

5 – Chelsea have lost five successive league games without scoring for the first time since November 1912. Unbelievable. pic.twitter.com/oym82XQMvD — OptaJoe (@OptaJoe) April 21, 2026

Είναι τώρα στην 7η θέση της Premier League με 48 βαθμούς, 2 λιγότερους από τη Μπράιτον που την πέρασε, σε ισοβαθμία με Μπρέντφορντ και Μπόρνμουθ και τις Έβερτον (47), Σάντερλαντ (46) και Φούλαμ (45) να ακολουθούν από κοντά. Μετράει 7 ήττες στα τελευταία 8 ματς σε όλες τις διοργανώσεις και μόλις 1 νίκη στα 9 τελευταία ματς στην Premier League…

Στις 4 Μαρτίου νίκησε 4-1 την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ, τρεις μέρες μετά, στις 7 Μαρτίου, νίκησε τη Ρέξαμ στην παράταση για το FA Cup και μετά ήρθε το… παγόβουνο. Στις 11/3 -για τους 16 του Champions League- δέχθηκε πέντε γκολ από την Παρί στη Γαλλία (5-2) και τα στεγανά του μπλε πλοίου… πήραν νερά.

Ακολούθησαν τα εξής:

14/3: Τσέλσι – Νιούκαστλ 0-1 (Premier League)

17/3: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3 (Champions League)

21/3: Έβερτον – Τσέλσι 3-0 (Premier League)

4/4: Τσέλσι – Πορτ Βέιλ 7-0 (FA Cup)

12/4: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-3 (Premier League)

18/4: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1 (Premier League)

21/4: Μπράιτον – Τσέλσι 3-0

Και αν το ματς Κυπέλλου με την Πορτ Βέιλ, ομάδα 3ης κατηγορίας (σ.σ. League 1) δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν επί της ουσία, οι ήττες από Νιούκαστλ, Έβερτον, Σίτι, Γιουνάιτεντ και Μπράιτον δεν αποκλείεται να κοστίσουν ολόκληρη τη χρονιά. Καθότι πέρα από το ότι την έχουν περάσει ή «πιάσει» αρκετές ομάδες που μάχονται για τους ίδιους στόχους, τα ματς που ακολουθούν για την Τσέλσι ως το φινάλε, δεν είναι ακριβώς… βόλτα στο πάρκο. Φιλοξενεί δύο ομάδες που δίνουν αγώνες για τη ζωή τους (Νότιγχαμ και Τότεναμ) και πηγαίνει να παίξει σε δύο ακόμη έδρες ομάδες που επίσης παίζουν για τους ίδιους με αυτή στόχους (Λίβερπουλ, Σάντερλαντ).

Το πρόγραμμα της Τσέλσι ως το φινάλε της σεζόν

26/4: Τσέλσι – Λιντς (FA Cup)

4/5: Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ

9/5: Λίβερπουλ – Τσέλσι

17/5: Τσέλσι – Τότεναμ

24/5: Σάντερλαντ – Τσέλσι

Καρικατούρα μιας ομαδάρας

Πέρα από όλα τα… άλλα, στο πρώτο ημίχρονο του ματς κόντρα στη Μπράιτον, η Τσέλσι είχε το θλιβερό 0,04 στα expected goals, το χειρότερο νούμερο των προβλεπόμενων από την στατιστική τερμάτων σε ένα 45λεπτο, από τα 114 ημίχρονα της εποχής Μαρέσκα στον πάγκο της.

0.04 – Chelsea’s xG in the first half against Brighton was lower than they had in any of Enzo Maresca’s 114 halves of Premier League football as Chelsea boss. Scarce. pic.twitter.com/6tr6TpFBrT — OptaJoe (@OptaJoe) April 21, 2026

Επίσης, για πρώτη φορά φέτος δεν κατάφερε να κάνει καν τελική προσπάθεια στα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα. Όταν αυτό συνέβη τελικά με ένα σουτ του Τσαλόμπα στο 40′, οι οπαδοί της ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες: «Θέλουμε πίσω την Τσέλσι μας» ήταν αυτό που ακούστηκε ξανά από την εξέδρα των φιλοξενούμενων και η αλήθεια είναι πως η Τσέλσι αυτή τη στιγμή θυμίζει… καρικατούρα της ομαδάρας που έχει συνηθίσει να βλέπει η μπλε κερκίδα τα τελευταία χρόνια…

Υπενθυμίζεται πως η Τσέλσι…

Είναι εν ενεργεία κάτοχος του Conference League .

. Είναι εν ενεργεία Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Συλλόγων .

. Είναι η πρώτη ομάδα στην Ιστορία που έχει κατακτήσει και τα 5 τρόπαια της UEFA, δηλαδή Champions League (2012, 2021), Europa League / Κύπελλο UEFA (2013, 2019), Κύπελλο Κυπελλούχων (1971, 1998), Conference League (2025) και Σούπερ Καπ (1998, 2021).

Είναι η μία από τις 5 μόλις ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν κατακτήσει 4 διαφορετικά τρόπαια της UEFA (Champions League, Europa League / Κύπελλο UEFA, Κύπελλο Κυπελλούχων, Σούπερ Καπ), μαζί με Μπάγερν Μονάχου, Άγιαξ, Γιουβέντους και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Είναι η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα που έχει κατακτήσει όλες τις διαθέσιμες διεθνείς διοργανώσεις (Champions League, Europa League, Conference League, Κύπελλο Κυπελλούχων, Σούπερ Καπ, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων) και τις 5 από τις 6 μάλιστα, τις έχει κατακτήσει από δύο φορές!

Έχει κατακτήσει 9 ευρωπαϊκά, 11 διεθνή και 23 εγχώρια τρόπαια.

Η «απαράδεκτη» εικόνα και η… συμφωνία της εξέδρας

Μετά την «τριάρα» από τη Μπράιτον ο Λίαμ Ροσένιορ δεν είχε τίποτα καλό να πει για την ομάδα του:

«Έχω υπερασπιστεί τους παίκτες μου κατά διαστήματα, όταν αυτό ήταν σωστό, όμως τώρα δεν μπορώ να υπερασπιστώ τέτοια εμφάνιση. Δεν αντιπροσωπεύει αυτόν τον σύλλογο, δεν αντιπροσωπεύει τίποτα από όσα ζητάω από την ομάδα και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ειλικρινά, είμαι μουδιασμένος, είμαι θυμωμένος. Πάντα λέω ότι βλέπω και αυτή η εμφάνιση ήταν απαράδεκτη. Τα γκολ που δεχθήκαμε ήταν απαράδεκτα και φταίω και εγώ. Απόψε όμως, το θέμα δεν ήταν η τακτική μας. Δεν είχαμε θέληση, κουράγιο, μαχητικό πνεύμα. Δεν είδα τίποτα από αυτά. Δεν είμαστε καν κοντά στο αποδεκτό σε αυτούς τους τομείς και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε».

Αντίστοιχη άποψη βέβαια για την ομάδα και τον ίδιο τον Ροσένιορ -ότι πρέπει να… αλλάξουν- έχουν και οι οπαδοί της. Οι οποίοι αποδοκίμασαν δις τον Άγγλο τεχνικό. Μία κατά τη διάρκεια του αγώνα ζητώντας την απομάκρυνσή του και μία στο τέλος, όταν αυτός και οι παίκτες του πήγαν στην εξέδρα για να ζητήσουν συγνώμη. Η οργή του κόσμου όμως ήταν τέτοια, που η κίνηση αυτή -κατά το ελάχιστο- δεν έγινε αποδεκτή.

Όταν σε τρολάρουν οι πιτσαρίες…

Ενδεικτικό του… κλίματος και της εικόνας της Τσέλσι αλλά και της αντιμετώπισης που τυγχάνει στα social media από φίλους και εχθρούς είναι το πώς η διάσημη Domino’s Pizza υποδέχθηκε στους… σεσημασμένους για «τρολάρισμα» προς πάσα κατεύθυνση λογαριασμούς της, τη νέα ήττα από την Μπράιτον και το σερί αγώνων χωρίς γκολ

«Έχουμε πουλήσει 28.244.736 πίτσες από όταν η Τσέλσι πέτυχε το τελευταίο της γκολ στην Premier League», ανέφερε ο λογαριασμός της πιτσαρίας που αριθμεί δεκάδες εκατομμύρια ακολούθους σε όλες τις πλατφόρμες.

we’ve sold 28,244,736 pizzas since Chelsea scored a Premier League goal — Domino’s Pizza UK (@Dominos_UK) April 21, 2026

Λίγη ώρα μετά, έκαναν και ένα ακόμη ωραίο λογοπαίγνιο με το όνομα της Μπράιτον, το οποίο στα αγγλικά ακούγεται σαν το ρήμα «brighten» που μεταφράζεται ως χαροποιώ ή φωτίζω.

why not buy a pizza for a Chelsea fan to Brighton their day — Domino’s Pizza UK (@Dominos_UK) April 21, 2026

«Γιατί δεν αγοράζεις μια πίτσα για έναν οπαδό της Τσέλσι ώστε να φωτίσεις τη μέρα του», διερωτήθηκε ο λογαριασμός της Domino’s και κάπου εκεί βρίσκεται και η απάντηση για το πόσο πιο… κάτω μπορεί να φτάσει η φετινή Τσέλσι. Όταν, σε τρολάρουν και οι πιτσαρίες…