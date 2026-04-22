Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Woman 22 Απριλίου 2026, 09:00

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Έφη Αλεβίζου
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Spotlight

Στα μέσα της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα, η Βρετανία ήταν η ισχυρότερη και πλουσιότερη χώρα του κόσμου, με τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που είχε γνωρίσει ποτέ η ιστορία. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι η χώρα δεν είχε κανένα λόγο να φοβάται, και όμως φοβόταν. Πολλοί Βρετανοί της εποχής είχαν λάβει εκπαίδευση στα λατινικά και τα ελληνικά σύμφωνα με την κλασική παράδοση, οπότε γνώριζαν τι συμβαίνει στις μεγάλες αυτοκρατορίες: παρακμάζουν και καταρρέουν. Αυτή ήταν η ατμόσφαιρα που ανέδειξε το Yellow Book, το πιο καινοτόμο περιοδικό τέχνης και λογοτεχνίας της εποχής, που εκδόθηκε μεταξύ 1894 και 1897.

Οι «γυναίκες του Beardsley» –τέλεια στιλιζαρισμένες μαύρες εικονογραφήσεις που εμφανίζονταν τόσο στο εξώφυλλο όσο και σε όλο το περιοδικό– έλαβαν τη μεγαλύτερη προσοχή.

«Tα κίτρινα 90s»

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle* (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία. Η περίοδος αναφέρεται πλέον μερικές φορές ως «τα κίτρινα 90s» ως φόρο τιμής.

[*Ο όρος fin de siècle αναφέρεται στην πολιτιστική και καλλιτεχνική περίοδο του τέλους του 19ου αιώνα (δεκαετίες 1880-1890) στην Ευρώπη, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ατμόσφαιρα παρακμής, απαισιοδοξίας, ακραίας εκλέπτυνσης και μελαγχολίας. Ο όρος αυτός, που χρησιμοποιείται συχνά ως επίθετο, αντανακλά μια κοινωνική κούραση και ένα άγχος απέναντι στη νεωτερικότητα, ενώ προαναγγέλλει καλλιτεχνικές αναταραχές όπως ο συμβολισμός και το Art Nouveau).

Οι «γυναίκες του Beardsley»

Το Yellow Book δημιουργήθηκε από τον λαμπρό νεαρό καλλιτέχνη Aubrey Beardsley και τον ενεργητικό Αμερικανό συγγραφέα Henry Harland. Θεωρούσε το βικτοριανό καλλιτεχνικό ιδανικό της ηθικής ως την υψηλότερη ποιότητα στην τέχνη ως σεμνότυφο και χωρίς μέλλον.

Οι «γυναίκες του Beardsley» –τέλεια στιλιζαρισμένες μαύρες εικονογραφήσεις που εμφανίζονταν τόσο στο εξώφυλλο όσο και σε όλο το περιοδικό– έλαβαν τη μεγαλύτερη προσοχή. Ένας από τους επικριτές του Beardsley ισχυρίστηκε ότι:

«Δεν μοιάζουν με τίποτα πάνω στη γη, ούτε στον ουρανό που βρίσκεται πάνω από τη γη, ούτε στα νερά κάτω από τη γη -με τα χείλη τους, πιο παχιά και από αυτά των Χότεντοτ*, τα σώματά τους επίπεδα σαν σανίδες, τα απίστευτα μυτερά δάχτυλα των χεριών και των ποδιών τους, και τα μικρά μάτια τους που έχουν το σχήμα και την ομορφιά ενός σαλιγκαριού χωρίς κέλυφος».

[*Ο όρος Hottentot (Χότεντοτ) είναι ένας ιστορικός, πλέον υποτιμητικός και ρατσιστικός όρος, που χρησιμοποιούσαν οι Ευρωπαίοι άποικοι για να αναφερθούν στους Khoekhoe (Κοέκοε), τους αυτόχθονες ποιμένες της νότιας Αφρικής. Σήμερα, η χρήση του θεωρείται εξαιρετικά προσβλητική και αποφεύγεται].

Πρώιμες μοντερνίστριες

Το Yellow Book περιλάμβανε σημαντικό αριθμό γυναικών συγγραφέων. Το ένα τρίτο των συγγραφέων του ήταν γυναίκες (47 από τους 137 συγγραφείς). Μια ανάλυση της ποίησης στο Yellow Book δείχνει ακόμη περισσότερα έργα γυναικών. Από τα 116 ποιήματα στους 13 τόμους του, τα 44 ήταν γραμμένα από γυναίκες.

Ήταν πρώιμες μοντερνίστριες όπως η Chavelita Bright (η οποία έγραφε σεξουαλικά άσεμνες ιστορίες με το ψευδώνυμο George Egerton) και η ρεαλίστρια συγγραφέας Ella D’Arcy.

«Η D’Arcy παρουσίαζε μια πικρή άποψη για τις γυναίκες, η οποία ήταν αρκετά πιο περίπλοκη από εκείνη που πρότειναν φεμινίστριες όπως η Sarah Grand και η Mona Caird, οι οποίες αγωνίζονταν ενάντια στην ανδρική κυριαρχία στο γάμο» σχολιάζει ο Jad Adams στο The Conversation.

Στον κόσμο της D’Arcy, ο ευρύτερος διάλογος μεταξύ ανδρών και γυναικών που επιτρεπόταν τη δεκαετία του 1890 οδήγησε μόνο σε βαθύτερη σύγχυση και περισσότερη απογοήτευση και από τις δύο πλευρές, σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες.

Οι «οικιακές συγκεντρώσεις» του Yellow Book

Κεντρικό ρόλο στη συμμετοχή των γυναικών στο Yellow Book διαδραμάτιζαν οι «οικιακές συγκεντρώσεις» που διοργάνωναν ο Harland και η σύζυγός του Aline στο διαμέρισμά τους στο Λονδίνο.

Οι γυναίκες μπορούσαν να παρευρίσκονται σε αυτές, σε αντίθεση με τις συναντήσεις που γίνονταν σε παμπ ή σε ανδρικούς συλλόγους.

Όπως το περιέγραψε η D’Arcy:

«Τον βλέπω τον Harland να στέκεται πάνω στο χαλί μπροστά από το τζάκι ή να κάθεται στο πάτωμα, κουνώντας τα γυαλιά του από το κορδόνι τους ή ξανατοποθετώντας τα στα μυωπικά του μάτια, ενώ διαβεβαιώνει κάποια “αγαπητή όμορφη κυρία!” ή κάποια άλλη, πόσο θαυμάζει τα γραπτά της, ή τους πίνακές της, ή το φόρεμά της, ή το χρώμα των μαλλιών της. Θα μετονόμαζε μια χρυσοκούκλα με κόκκινα μαλλιά σε “Ελένη της Τροίας”, θα έλεγε σε μια άλλη ότι τα μάτια της του θύμιζαν το “φεγγάρι που ανατέλλει πάνω από τη ζούγκλα” -και έτσι έβαζε την καθεμία σε ευχάριστα εγκάρδιες σχέσεις με τον εαυτό της».

Μια εικονογράφηση γυναίκας του «Beardsley» από το Yellow Book.

Η απόλυση και ο Όσκαρ Ουάιλντ

Το Yellow Book δέχτηκε ένα πλήγμα το 1895, όταν ο συγγραφέας Όσκαρ Ουάιλντ συνελήφθη και φυλακίστηκε για αδικήματα ομοφυλοφιλίας. Ξεκίνησε ένα κύμα εναντίον οτιδήποτε συνδεόταν με τη decadence, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και το Yellow Book, παρόλο που ο Ουάιλντ δεν είχε γράψει ποτέ για αυτό.

Μερικοί από τους πιο πουριτανικούς συγγραφείς του εκδότη του Yellow Book, John Lane, επέμειναν στην απομάκρυνση του Aubrey Beardsley από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή και αυτός απολύθηκε.

Η αποχώρηση του Beardsley σίγουρα στέρησε το περιοδικό από το ταλέντο του, αλλά ήταν ένα δώρο για τις γυναίκες εικονογράφους, οι οποίες μπορούσαν πλέον να καλύψουν το κενό που άφησε ο ίδιος και η σχεδόν αποκλειστικά ανδρική διαδικασία ανάθεσης έργων τέχνης. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν η Mabel Dearmer, η οποία σχεδίασε το πρώτο εξώφυλλο μετά τον Beardsley, καθώς και οι Nell and Mabel Syrett, δύο αδελφές που σχεδίαζαν εξώφυλλα.

Η παρακμή

Παρ’ όλα αυτά, το «Yellow Book» άρχισε να παρακμάζει. Δεν είχε πλέον τόσα στοιχεία που να το ξεχωρίζουν και, αν και είχε υπάρξει πρωτοποριακό, τώρα είχε μιμητές. Σύντομα δεν ήταν πια πρωτοπόρο στον χώρο –ήταν απλώς ένα από τα πολλά περιοδικά.

Επιπλέον, το κόστος λειτουργίας του ήταν υπερβολικά υψηλό, καθώς οι πωλήσεις μειώνονταν. Το τελευταίο τεύχος εκδόθηκε τον Απρίλιο του 1897.

Υπήρχε, ωστόσο, μια επίμονη αίσθηση ότι κάτι σημαντικό είχε συμβεί με την έκδοση του Yellow Book και ανατυπώθηκε συχνά στις επόμενες δεκαετίες.

Είχε ενώσει νέους και ηλικιωμένους, γυναίκες και άνδρες, αψηφώντας ένα σκληρό λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό κατεστημένο και, με αυτόν τον τρόπο, αποτέλεσε έναν φάρο για τις μελλοντικές γενιές.

*Με στοιχεία από theconversation.com | Αρχική Φωτό: «Νεαρή γυναίκα σε κατάσταση απολαυστικής χαλάρωσης μετά τον χορό» του Ραμόν Κασάς (1899). Μουσείο του Μοντσεράτ

Κόσμος
Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ για τους Ιρανούς η παράταση της εκεχειρίας

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ για τους Ιρανούς η παράταση της εκεχειρίας

Stream magazin
Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
The Good Life 21.04.26

Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το Βατικανό φιλοξενεί την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Πάπα Φραγκίσκο, τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του εμβληματικού Ποντίφικα

Σύνταξη
Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων
Περί αριστείας 21.04.26

Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων

Έγγραφα αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν διατήρησε στενούς δεσμούς με κορυφαίους ακαδημαϊκούς του Χάρβαρντ, ακόμη και μετά τη φυλάκισή του, εκθέτοντας τα κενά στην έρευνα του πανεπιστημίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ
Νέα βιβλίο 20.04.26

Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ

Ήταν ο εμβληματικός μετρ του σασπένς Άλφρεντ Χίτσκοκ πραγματικά κακοποιητικός ή η «τυραννική» φήμη του ήταν αποτέλεσμα μνησικακίας από συνεργάτες και βιογράφους του;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;
«Προπαγάνδα» 20.04.26

Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είναι μια σύνθετη και πολυδάπανη επιχείρηση διαχείρισης της δημόσιας εικόνας του, που εγείρει ερωτήματα για τα όρια μεταξύ τέχνης και προπαγάνδας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Πόρτα 20.04.26

Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Culture Live 19.04.26

Τα σκάνδαλα, ο μύθος, η πικρή αλήθεια: Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
Συνέντευξη 19.04.26

O Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» – O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του
Βιβλίο 19.04.26

«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» - O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του

Ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τις ζωές του Γουίλι Oυάιλντ, της Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ και του Χάουαρντ Στάργκις -των λιγότερο γνωστών αδελφών τριών διάσημων προσωπικοτήτων της βικτοριανής εποχής, στο βιβλίο «Relative Failures».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις
Ευρωπαία εισαγγελέας 22.04.26

Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις

Η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι βρίσκεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Προανήγγειλε ότι αύριο, Πέμπτη, θα μπορεί να πει περισσότερα κατά την παρουσία της στο Φόρουμ των Δελφών

Σύνταξη
Τραμπ: Πλήγμα από Βιρτζίνια εν όψει midterms – Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς
Δημοψήφισμα 22.04.26

Πλήγμα στον Τραμπ εν όψει midterms - Η Βιρτζίνια αλλάζει τον εκλογικό χάρτη δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς

«Συγχαρητήρια, Βιρτζίνια!» πανηγύρισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, που είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην εκστρατεία υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων
Δημόσιο 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων

«Περισσότεροι μετακλητοί υπάλληλοι σημαίνει λιγότερη εμπιστοσύνη στους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την κατακόρυφη αύξησή τους

Σύνταξη
Χαϊδάρι: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια – Τι έδειξε η αξονική τομογραφία
Στο Χαϊδάρι 22.04.26

Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό - Τι έδειξε η αξονική τομογραφία

Η μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου στο Χαϊδάρι «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας» λέει ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων

Σύνταξη
«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
NBA 22.04.26

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς

Οι Σίξερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς με 111-97 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, ενώ σε παρόμοιο σκορ βρίσκονται πλέον και οι Σπερς με τους Μπλέιζερς, την ώρα που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέστη διάσειση.

Σύνταξη
Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Κόσμος 22.04.26

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης

Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Λευκός Οίκος vs Βατικανού 22.04.26

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»
Fizz 22.04.26

Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»

Ο Ζαφείρης Μελάς σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη».

Σύνταξη
Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις
Κίνηση 22.04.26

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό - Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου - Από την κίνηση επιβαρύνεται και ο περιφερειακός Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή

Σύνταξη
Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες

Σε κρίσιμη φάση εσωκομματικής αναδιάταξης εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στο Κάραβελ και επίκεντρο τις νέες ισορροπίες στο Πολιτικό Συμβούλιο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου

Στο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός καθώς από την πρώτη στιγμή στόχος της κυβέρνησης ήταν να αποφευχθεί ένα γαλάζιο αντάρτικο στην ψηφοφορία καθώς η κυβερνητική γραμμή είναι υπέρ της υπερψήφισης της άρσης ασυλίας

Σύνταξη
Ιρανικά πυρά κατά πλοίου κοντά στο Ομάν – Τραμπ: Καταρρέουν οικονομικά λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ορμούζ
Σε τεντωμένο σκοινί 22.04.26 Upd: 09:44

Ιρανικά πυρά κατά πλοίου κοντά στο Ομάν – Τραμπ: Καταρρέουν οικονομικά λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ορμούζ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας κάτι που οι Ιρανοί θεωρούν τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο - «Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου», λέει η Τεχεράνη προσθέτοντας πως θα αντισταθεί «στον εκφοβισμό» - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

