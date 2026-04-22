22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Ακίνητα: Μόνο σε συμβολαιογράφο οι μεταβιβάσεις – Τι αλλάζει
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Απριλίου 2026, 11:49

Ακίνητα: Μόνο σε συμβολαιογράφο οι μεταβιβάσεις – Τι αλλάζει

Οι συμβολαιογράφοι θα αναλαμβάνουν τον πλήρη συντονισμό και την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, λειτουργώντας ως ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για κάθε είδους μεταβίβαση ακινήτου

Ανδρομάχη Παύλου
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Ριζικές αλλαγές έρχονται στα ακίνητα καθώς οι μεταβιβάσεις θα γίνονται πλέον αποκλειστικά στα γραφεία των συμβολαιογράφων.

Ο συμβολαιογράφος αναλαμβάνει «ρόλο one-stop shop»

Οι συμβολαιογράφοι θα αναλαμβάνουν τον πλήρη συντονισμό και την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, λειτουργώντας ως ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για κάθε είδους μεταβίβαση ακινήτου.

Οι μεταβιβάσεις στα ακίνητα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου 5293/2026, και όπως διευκρινίζεται από τον διοικητή Γιώργο Πιτσιλή, ο συμβολαιογράφος αναλαμβάνει ρόλο «υπηρεσίας μίας στάσης» για μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία, δωρεά, γονική παροχή ή αιτία θανάτου.

Είναι υπεύθυνος όχι μόνο για τη σύνταξη του συμβολαίου, αλλά και για τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και για την είσπραξη και απόδοση των σχετικών φόρων προς το Δημόσιο.

Ειδικότερα, ο συμβολαιογράφος:

Συντάσσει το σχέδιο του συμβολαίου σε συμφωνία με τους συμβαλλομένους,

Συλλέγει με διαλειτουργικότητα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες, και ιδίως αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου, κτηματολογικό φύλλο, κτηματολογικό διάγραμμα και πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου, περιλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε απαλλαγή από αυτόν ή μείωση αυτού, καθώς και της δήλωσης φόρου κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής, περιλαμβανομένων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε απαλλαγή από αυτόν ή μείωση αυτού,

Συμπληρώνει με βάση τα στοιχεία που του παρέχουν οι συμβαλλόμενοι και αναρτά στην εφαρμογή myPROPERTY τη δήλωση, εισπράττει μετά από τον άμεσο προσδιορισμό και αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής,

Συμπληρώνει με βάση τα στοιχεία που του παρέχουν οι συμβαλλόμενοι και αναρτά στην εφαρμογή myPROPERTY τη δήλωση, εισπράττει μετά από τον άμεσο προσδιορισμό και αποδίδει τον φόρο κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, αν δεν έχει καταβληθεί,

Παρακρατεί από το τίμημα και καταβάλλει προς τη Φορολογική Διοίκηση το ποσό που έχει προσδιοριστεί με πράξη του Διοικητή της ΑΑΔΕ προς εξόφληση των οφειλών προς το Δημόσιο και προς άρση της κατάσχεσης που τυχόν έχει επιβληθεί επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλή προς τη Φορολογική Διοίκηση,

Εισπράττει και αποδίδει τα τέλη καταχώρισης του συμβολαίου στο Κτηματολόγιο, κατόπιν υπολογισμού και βεβαίωσης του ποσού των οφειλόμενων τελών από την αρμόδια υπηρεσία του Κτηματολογίου,

Εισπράττει και να αποδίδει το τίμημα της συναλλαγής στον πωλητή, εφόσον τούτο συμφωνείται ρητά από τους συμβαλλομένους και τον συμβολαιογράφο και προβλέπεται ειδικά στη συμβολαιογραφική πράξη. Η καταβολή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος στον ακατάσχετο δεσμευμένο λογαριασμό ειδικού σκοπού (escrow account) που τηρεί ο συμβολαιογράφος συνιστά μερική ή ολική εξόφληση, ενώ η μη καταβολή ή η εκπρόθεσμη καταβολή του στον λογαριασμό αυτόν έχει τις ίδιες έννομες συνέπειες με τη μη καταβολή ή την εκπρόθεσμη καταβολή στον πωλητή. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, ο συμβολαιογράφος συντάσσει, μετά από αίτηση του αγοραστή, πράξη μερικής ή ολικής εξόφλησης, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη του πωλητή, βεβαιώνοντας την κατάθεση του σχετικού ποσού στον ειδικό λογαριασμό του και την απόδοσή του, στον υποδειχθέντα στη συμβολαιογραφική πράξη, τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή,

Υπογράφει τη συμβολαιογραφική πράξη μετά από τους συμβαλλομένους και την καταβολή των συνολικών χρηματικών ποσών που έχουν συμφωνηθεί και αυτών που αντιστοιχούν σε φόρους, τέλη, έξοδα, αμοιβή του συμβολαιογράφου, και

Υποβάλλει τη συμβολαιογραφική πράξη στο Κτηματολόγιο με διαλειτουργικότητα προς καταχώριση.

Πολιτική
Vita.gr
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Κόσμος
Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέσχεσαν 2 πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το ένα ελληνικών συμφερόντων

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέσχεσαν 2 πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το ένα ελληνικών συμφερόντων

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομία 22.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Δυναμικό παρών στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Σύνταξη
Χωρίς φόρο κληρονομιάς οι κοινοί λογαριασμοί – Πώς απαλλάσσονται
Οικονομία 22.04.26

Χωρίς φόρο κληρονομιάς οι κοινοί λογαριασμοί – Πώς απαλλάσσονται

Σε περίπτωση θανάτου ενός συνδικαιούχου κοινού τραπεζικού λογαριασμού, η χρηματική κατάθεση και ο λογαριασμός αυτός περιέρχεται αυτοδικαίως στους λοιπούς επιζώντες συνδικαιούχους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Ενεργειακή κρίση 21.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

Σύνταξη
Οxford Economics: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο
Οxford Economics 21.04.26

Eνεργειακό σοκ: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο

Νέα ανάλυση της Οxford Economics εξηγεί γιατί η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη, θα αντέξει το ενεργειακό σοκ, αλλά με ένα επώδυνο τίμημα: Μείωση των πραγματικών μισθών και πάγωμα των προσλήψεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.04.26

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύνταξη
Ηλιόπουλος: Το μόνο που δεν ακούσαμε από τους βουλευτές της ΝΔ είναι το «νόμος είναι το δίκιο του αγρότη»
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Ηλιόπουλος: Το μόνο που δεν ακούσαμε από τους βουλευτές της ΝΔ είναι το «νόμος είναι το δίκιο του αγρότη»

«Σας εκβιάζει κάποιος, που ο κ. Μητσοτάκης δεν θυμόταν το όνομά του - ευτυχώς που δεν τον είπε Μπομπ Μάρλει, τον κ. Ντίλιαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
Καθοριστικό βήμα για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα
Μετακινήσεις 22.04.26

Καθοριστικό βήμα για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στη Ραφήνα

«Η έλευση της αστικής συγκοινωνίας στο κέντρο της πόλης μας δεν αποτελεί απλώς μια συγκοινωνιακή βελτίωση, αλλά μια ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας», ανέφερε μεταξύ άλλων η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου.

Σύνταξη
Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα
Πολιτική 22.04.26

Κουτσούμπας για τις άρσεις ασυλίας: Από τη μία το φαγοπότι του ΟΠΕΚΕΠΕ και από την άλλη ο λαός χωρίς εισόδημα

«Η αυτονόητη άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, των βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αναδειχθεί όλη η αλήθεια και να πληρώσουν οι πραγματικοί υπεύθυνοι» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
«Νταντάδες της γειτονιάς»: Τη Δευτέρα ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν
Τα κριτήρια 22.04.26

Τη Δευτέρα ανοίγουν οι αιτήσεις για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Στο επίσημο δίκτυο φροντίδας του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς» εντάσσονται όχι μόνο επαγγελματίες, αλλά και άνθρωποι του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος

Σύνταξη
Μενίδι: Συνεχίζεται η δίκη για τον Μάριο που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα – «Εμείς δεν ρίχναμε πιστολιές»
Στο Μενίδι 22.04.26

Συνεχίζεται η δίκη για τον Μάριο που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα - «Εμείς δεν ρίχναμε πιστολιές»

Σύζυγος κατηγορούμενου για τον θάνατο του Μάριου από σφαίρα ισχυρίστηκε ότι εκείνη την ημέρα δεν άκουσε πυροβολισμούς, προκαλώντας αντιδράσεις στο ακροατήριο - «Δεν ρίξαμε με πιστόλι, είχαμε πένθος»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)
On Field 22.04.26

Η Τσέλσι στα χνάρια του Τιτανικού: Σπάει αρνητικά ρεκόρ και κινδυνεύει να… βυθιστεί (vids, pics)

Η Τσέλσι έφτασε τις πέντε διαδοχικές ήττες στην Premier League χωρίς μάλιστα να έχει σκοράρει και η τελευταία φορά που της συνέβη αυτό ήταν τη χρονιά που βυθίστηκε ο Τιτανικός...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Λιοσίων: Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή και εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτη
Θετική εξέλιξη 22.04.26

Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή στη Λιοσίων και εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτη

Η 16χρονη που παρασύρθηκε από μηχανή στη Λιοσίων παραμένει στη ΜΕΘ, αλλά πλέον αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και έχει κίνηση, δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος

Σύνταξη
Επιστημονική Ημερίδα στην Ερμούπολη με αντικείμενο πρακτικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Τα Νέα της Αγοράς 22.04.26

Επιστημονική Ημερίδα στην Ερμούπολη με αντικείμενο πρακτικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου, και η Νομική Σχολή του ελληνικού παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα (UNIC Athens) συνδιοργανώνουν την 1η Μαΐου 2026 επιστημονική ημερίδα με θέμα «Πρακτικά Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Προεκλογικά τα μέτρα Μητσοτάκη – Βλέπει τους πολίτες ως πελάτες
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

«Προεκλογικά τα μέτρα Μητσοτάκη», λέει ο Ανδρουλάκης - «Βλέπει τους πολίτες ως πελάτες»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κάποια από τα μέτρα που ανακοίνωσε τα είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ αλλά τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε για λαϊκισμό

Σύνταξη
Ινδία, η «βασίλισσα» του ντόπινγκ
Αθλητισμός & Σπορ 22.04.26

Ινδία, η «βασίλισσα» του ντόπινγκ

Η παγκόσμια επιτήρηση σκληραίνει, καθώς η Ινδία εντάσσεται στις πιο υψηλού κινδύνου χώρες σύμφωνα με την AIU

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πέραμα: Εκσκαφέας έπεσε στο πόδι 62χρονου εργάτη και τον τραυμάτισε σοβαρά
Διενεργείται προανάκριση 22.04.26

Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα - Εκσκαφέας έπεσε στο πόδι 62χρονου και τον τραυμάτισε σοβαρά

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Σκρά και Αγίας Βαρβάρας, στο Πέραμα, όπου εκτελούνταν εργασίες οδοποιίας

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ανεπαρκή μέτρα για την ακρίβεια και τους δανειολήπτες – Αποκλειστικά «εισαγόμενη» πάλι η κρίση για τον πρωθυπουργό
Οικονομικές Ειδήσεις 22.04.26

Μητσοτάκης: Ανεπαρκή μέτρα για την ακρίβεια και τους δανειολήπτες – Αποκλειστικά «εισαγόμενη» πάλι η κρίση για τον πρωθυπουργό

Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και υπό το βάρος της δημοσκοπικής κατρακύλας της ΝΔ αλλά και της σκανδαλολογίας, ανακοίνωσε μέτρα κατώτερα των περιστάσεων, ενώ υποστήριξε για την ανεπάρκεια των μέτρων ότι «κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας κρίσης»

Σύνταξη
Τραμπ: Η εκεχειρία θα παραταθεί έως πέντε μέρες, λέει το Axios – Με τις βαλίτσες στο χέρι ο Βανς τελικά έμεινε σπίτι
Το παρασκήνιο 22.04.26

Με τις βαλίτσες στο χέρι ο Βανς τελικά έμεινε σπίτι - Η εκεχειρία θα παραταθεί έως πέντε μέρες, λέει το Axios

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios αναφέρει ότι ο Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία αλλά όχι επ' αόριστον - Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβολή ταξιδιού του Βανς

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

