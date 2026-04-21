Περισσότεροι από 200 τουρίστες εγκλωβίστηκαν το πρωί χθες Δευτέρα σε βουνοκορφή του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου είχαν ανέβει για να θαυμάσουν την ανατολή του ηλίου, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και μελών συμμορίας σε κοντινή φαβέλα (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Οι τουρίστες περίμεναν σχεδόν δύο ώρες για να κατέβουν από την κορυφή του Μόγο Ντόις Ιρμάος (το Βουνό των Δύο Αδερφών), ενώ πυροβολισμοί αντηχούσαν από τη φαβέλα Βιντιγκάλ που βρίσκεται χαμηλότερα.

Bom dia Vietnã 🇻🇳 🇧🇷Operação da Polícia Civil no Vidigal, Zona sul do Rio de Janeiro… e os turistas no alto do morro Dois Irmãos se divertindo acenando pro helicóptero da Core! 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/9DuFxUwJ0G — 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝗢𝗙𝗙 𝗥𝗜𝗢 (@CALLOFFRIO) April 20, 2026

Αποχώρησαν τελικά μόλις έδωσε το πράσινο φως η αστυνομία, που βρισκόταν σε επικοινωνία με τους ξεναγούς τους.

Κάθε εβδομάδα, χιλιάδες τουρίστες περνούν από τη συγκεκριμένη φαβέλα προκειμένου να φθάσουν στην κορυφή του βουνού (533 μ.) που προσφέρει στους επισκέπτες πανοραμική θέα στις διάσημες παραλίες Λεμπλόν και Ιπανέμα.

«Υπήρχαν περισσότεροι από 200 άνθρωποι το πρωί, ξένοι τουρίστες σε ποσοστό 70%», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρενάν Μοντέιρο από τουριστικό γραφείο που είχε οργανώσει την εκδρομή στο βουνό.

Cerca de 200 turistas viveram momentos de tensão ao ficarem temporariamente isolados durante uma operação policial no Morro Dois Irmãos, no Vidigal, Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (20). 📹 Redes sociais#aratuon #notícias #segurança #rio #bahia #polícia pic.twitter.com/nOUhRFxfb5 — Aratu On (@aratuonline) April 20, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φαβέλα Βιντιγκάλ είναι γενικά φιλήσυχη και κατάλληλη για την υποδοχή τουριστών, αλλά «σε κάθε επιχείρηση της αστυνομίας, οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου και αυτό έχει αντίκτυπο» στις ροές των επισκεπτών.

«Με βαριά καρδιά»

Η αστυνομία υποστήριξε ότι μέλη συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας που αναπτύχθηκαν στην περιοχή, «θέτοντας σε κίνδυνο κατοίκους και επισκέπτες».

🇧🇷 200 Tourists Stranded on Rio’s Morro Dois Irmãos During Sunrise Hike Amid Police Shootout Targeting Comando Vermelho Fugitive “Dadá” On April 20, 2026, about 200 tourists watching sunrise on Morro Dois Irmãos in Rio’s Vidigal area became briefly trapped at the summit after a… pic.twitter.com/8MhlmFm46C — World In Last 24hrs (@world24x7hr) April 20, 2026

«Ηταν πραγματικά τρομακτικό! Βρισκόμασταν σε ανταλλαγή πυροβολισμών, ελικόπτερο (της αστυνομίας) πετούσε ακριβώς από πάνω μας. Ορισμένοι λιποθύμησαν», αφηγήθηκε στο AFP η Ντέμπορα Μοράις, μια 28χρονη επισκέπτρια από το Σάο Πάολο.

Η Αριάν Σαμπάιο Μόουρα, που έμενε μαζί με την κόρη της στο Βιντιγκάλ από το Σάββατο, είπε πως ξύπνησε στις 5:30 τα ξημερώματα όταν άκουσε πυροβολισμούς και ελικόπτερα.

Rio de Janeiro – Cerca de 200 turistas ficaram ilhados no alto do Morro Dois Irmãos, no Vidigal, na Zona Sul do Rio, durante uma operação policial realizada na comunidade na manhã desta segunda-feira (20). O tiroteio começou enquanto grupos acompanhavam o nascer do sol, um dos… pic.twitter.com/RLWqKs8AAB — g1 (@g1) April 20, 2026

«Φεύγουμε με βαριά καρδιά, γιατί θέλαμε να μείνουμε κι άλλο και να το απολαύσουμε, αλλά τώρα είναι καλύτερα να φύγουμε», συμπλήρωσε η 41χρονη που επίσης ταξίδεψε από το Σάο Πάολο.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στη φαβέλα. Η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε τρεις υπόπτους.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου έξι μήνες μετά την πιο αιματηρή επιχείρηση της αστυνομίας σε φαβέλες της Βραζιλίας, την 28η Οκτωβρίου, με απολογισμό περισσότερους από 120 νεκρούς στο βόρειο τμήμα του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Πηγή: ΑΠΕ