Κόσμος 21 Απριλίου 2026, 02:15

Ουκρανία: Για κλιμάκωση των επιθέσεων και επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

«Ανησυχητική κλιμάκωση των εχθροπραξιών» στην Ουκρανία, διαπιστώνει ο ΟΗΕ καθώς «οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζουν να εντείνονται, με αυξανόμενα θύματα μεταξύ αμάχων και εκτεταμένες καταστροφές».

Ανώτεροι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ) ότι οι συγκρούσεις στην Ουκρανία έχουν ενταθεί αισθητά τον τελευταίο μήνα, με αυξανόμενες απώλειες αμάχων, νέες επιθέσεις σε αστικές υποδομές και διεύρυνση των ανθρωπιστικών αναγκών, ενώ παράλληλα «δεν υπήρξε σημαντική διπλωματική πρόοδος» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ).

Ενημερώνοντας το Συμβούλιο Ασφαλείας που συνεδρίασε για το θέμα, ο βοηθός Γενικός Γραμματέας Χάλεντ Κιάρι ανέφερε ότι «έχουμε διαπιστώσει ανησυχητική κλιμάκωση των εχθροπραξιών» και ότι «οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζουν να εντείνονται, με αυξανόμενα θύματα μεταξύ αμάχων και εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρη την Ουκρανία».

«Η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τη διαρκώς αυξανόμενη απώλεια ζωών μεταξύ αμάχων»

Οπως σημείωσε, παρότι η 32ωρη εκεχειρία το Πάσχα, που ανακοίνωσε η Ρωσική Ομοσπονδία και αποδέχθηκε η Ουκρανία, αποτέλεσε μια πρωτοβουλία που θα μπορούσε να προσφέρει ανάπαυλα στους αμάχους, «αυτή η προσωρινή παύση των συγκρούσεων δεν τηρήθηκε».

Σύμφωνα με τον κ. Κιάρι, τρεις συνεχόμενες νύχτες αεροπορικών επιδρομών μεταξύ 13 και 16 Απριλίου έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας, ενώ η επίθεση της νύχτας 15 προς 16 Απριλίου χαρακτηρίστηκε ως «η φονικότερη επίθεση του έτους μέχρι σήμερα», με στόχους στις περιφέρειες Οδησσού, Ντνιπροπετρόβσκ, Κιέβου, Σούμι και Χαρκόβου.

Ανέφερε ότι κατοικημένες πολυκατοικίες επλήγησαν στην Οδησσό και στο Ντνίπρο, ενώ «τουλάχιστον 20 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ένα παιδί, φέρεται να σκοτώθηκαν» σε ολόκληρη τη χώρα από την επίθεση αυτή.

Τόνισε ότι «η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τη διαρκώς αυξανόμενη απώλεια ζωών μεταξύ αμάχων», παραπέμποντας στα στοιχεία της Υπατης Αρμοστείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σύμφωνα με τα οποία μόνο τον τελευταίο μήνα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 211 άμαχοι και τραυματίστηκαν 1.206.

«Απαγορεύονται»

Ο κ. Κιάρι αναφέρθηκε επίσης στις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών, περιλαμβανομένων των λιμένων του Δούναβη και της Μαύρης Θάλασσας, που είναι ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, καθώς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο και σε πολιτιστικά μνημεία στο Λβιβ, όπου «μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανεκτίμητης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας δέχθηκαν εκ νέου πλήγματα».

Επανέλαβε ότι «οι επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών απαγορεύονται σαφώς από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και υπογράμμισε ότι «πρέπει να σταματήσουν αμέσως, όπου κι αν συμβαίνουν».

Για την ανθρωπιστικής κατάσταση, η βοηθός Γενική Γραμματέας Τζόις Μσούγια δήλωσε ότι «οι επιθέσεις έχουν ενταθεί και οι άμαχοι συνεχίζουν να υφίστανται το κύριο βάρος», περιγράφοντας πυραυλικά, μη επανδρωμένα και πυροβολικά πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές, μέσα μαζικής μεταφοράς, ενεργειακά συστήματα και λιμενικές εγκαταστάσεις.

Οπως ανέφερε, «μαζικό κύμα νυχτερινών επιθέσεων την περασμένη εβδομάδα σε Ντνίπρο, Κίεβο και Οδησσό προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 21 αμάχων και τον τραυματισμό άνω των 140 ανθρώπων», ενώ ξεχωριστό πλήγμα σε δημόσιο λεωφορείο στη Νικόπολη προκάλεσε τέσσερις νεκρούς και δεκαέξι τραυματίες.

Η κ. Μσούγια προειδοποίησε ότι οι επανειλημμένες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές έχουν προκαλέσει «συστημικό σοκ», διαταράσσοντας την ηλεκτροδότηση, την ύδρευση, τη θέρμανση και βασικές υπηρεσίες για εκατομμύρια ανθρώπους, και εκτίμησε ότι οι συνέπειες θα είναι «εκτεταμένες κατά τους θερινούς μήνες και έως τον επόμενο χειμώνα».

Υπογράμμισε ότι «οι άμαχοι και οι υποδομές που είναι απαραίτητες για την ευημερία τους πρέπει να προστατεύονται», σημειώνοντας ότι τα πλήγματα σε νοσοκομεία, ενεργειακά συστήματα και δίκτυα ύδρευσης επιτείνουν τις ανθρωπιστικές ανάγκες.

Ανθρωπιστικές ανάγκες

Παρά το γεγονός ότι ανθρωπιστικές αποστολές εξακολουθούν να προσεγγίζουν κοινότητες κοντά στη γραμμή του μετώπου στις περιοχές Μικολάιβ και Χερσώνας, η κ. Μσούγια ανέφερε ότι η πρόσβαση παραμένει περιορισμένη και οι ανάγκες υπερβαίνουν τους διαθέσιμους πόρους.

Από τα 10,8 εκατομμύρια ανθρώπων που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια φέτος, σχεδόν τα τρία τέταρτα του σχεδίου χρηματοδότησης ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων παραμένουν ακάλυπτα, αφήνοντας «σχεδόν 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια ακόμη προς χρηματοδότηση».

Προειδοποίησε ότι «χωρίς έγκαιρες και διαρκείς χρηματοδοτικές συνεισφορές, οι ανθρωπιστικοί φορείς αναγκάζονται να περιορίζουν τη βοήθεια ακριβώς τη στιγμή που οι ανάγκες αυξάνονται».

Κλείνοντας, η κ. Μσούγια κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να διασφαλίσουν τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, την ανθρωπιστική πρόσβαση «σε όλες τις περιοχές της Ουκρανίας, περιλαμβανομένων όσων βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ρωσικής Ομοσπονδίας», και την έγκαιρη χρηματοδότηση, τονίζοντας ότι για εκατομμύρια ανθρώπους «η προστασία, η πρόσβαση και οι έγκαιρες οικονομικές συνεισφορές αποτελούν σανίδα σωτηρίας».

Ελληνική παρέμβαση

Η μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτησή της επανέλαβε την έκκληση προς τη Ρωσία να θέσει τέλος στον επιθετικό πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τη σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων και κρίσιμων μη στρατιωτικών υποδομών, ως σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η κ. Μπαλτά χαιρέτισε την πρόσφατη επίσκεψη της Ειδικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για τα Παιδιά στις Ενοπλες Συγκρούσεις (SRSG/CAAC) στο Κίεβο και κάλεσε τη Ρωσία να εξασφαλίσει την ασφαλή και άνευ όρων επιστροφή των απελαθέντων και βίαια μεταφερθέντων παιδιών της Ουκρανίας.

Ζήτησε πλήρη κατάπαυση του πυρός, ως απαραίτητο πρώτο βήμα προς μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη.

Επίσης, τόνισε ότι καμία ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να είναι βιώσιμη χωρίς την πλήρη συναίνεση της Ουκρανίας και την άμεση συμμετοχή της Ευρώπης, καθώς και χωρίς αξιόπιστες και εφαρμόσιμες εγγυήσεις ασφαλείας για την αποτροπή της επανάληψης του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ

Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πάει στη χώρα

Ο Τραμπ προκαλεί χάος στον Λευκό Οίκο – Τον έκλεισαν έξω από τη αίθουσα επιχειρήσεων όταν καταρρίφθηκε το F15

Στην Κομισιόν από τον Αρβανίτη οι ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι πρόεδροι

Η νέα λέξη για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 °C - Προστίθεται στη λίστα για τις ζεστές μέρες

«Φρένο» στις οθόνες βάζει η Σουηδία - Επιστρέφουν οι μαθητές στο «μολύβι και χαρτί»

Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γάζα

Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πάει στη χώρα

Οι Βρυξέλλες αλλάζουν τους κανόνες για τα κινητά τηλέφωνα – Ο σημαντικός Φεβρουάριος του 2027

Σε περιδίνηση η Νέα Δημοκρατία - Κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτησης

Πάτρα: Ελεύθερος υπό όρους ο πατέρας που εξανάγκαζε τον 12χρονο γιο του να δουλεύει

Ο Τραμπ προκαλεί χάος στον Λευκό Οίκο – Τον έκλεισαν έξω από τη αίθουσα επιχειρήσεων όταν καταρρίφθηκε το F15

Φασούλα: «Πολύ μεγάλη η ευκαιρία που μου έδωσαν οι Βάλκιρις στο WNBA» (vid)

Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ

Έκλεισε τα 54 ο Ριβάλντο: «Ευχαριστώ τον Θεό για όλες τις ευλογίες που έχει προσφέρει στη ζωή μου»

Κεφαλονιά: Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις – Τι σχέση έχουν τα άλλα άτομα που έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με τη Μυρτώ

Τέσσερα χρόνια φυλακή στον 22χρονο που έπεισε ηλικιωμένη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της

Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη

Στην Κομισιόν από τον Αρβανίτη οι ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ

Ο Μεντιλίμπαρ, όπως τον βλέπουν οι δικοί του άνθρωποι…

Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι πρόεδροι

Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά

