Παγκόσμιος σάλος: Μπάλα, Formula 1, Ολυμπιονίκες, συνοδοί πολυτελείας και «ντόπα του γέλιου» σε Μιλάνο και Μύκονο!

Μια σκοτεινή αυτοκρατορία εκμετάλλευσης και συνοδών πολυτελείας, που δεν σταμάτησε, ούτε στην πανδημία ούτε μπροστά στους νόμους περί ντόπινγκ, αποκαλύφθηκε στο Μιλάνο. Στο επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκονται αστέρες της Serie A, πιλότος της F1 και διεθνείς παίκτες του χόκεϊ. Με τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα να είναι καταιγιστικές και άκρως αποκαλυπτικές. Καθώς διαρκώς δημοσιοποιούνται νέα στοιχεία από την έρευνα της εισαγγελίας του Μιλάνου, η οποία ξεκίνησε το 2019, υπό την εποπτεία της δικαστού Κιάρα Βαλόρι. Μια έρευνα που οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, με κατηγορίες που αφορούν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, την εκμετάλλευση και διευκόλυνση πορνείας, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι Εμανουέλε Μπουτίνι, Ντέμπορα Ρόντσι, Αλέσιο Σαλαμόνα και Λουζ Λουάν Άμιλτον Φράγκα φαίνεται ότι ηγούνταν ενός σύνθετου εγκληματικού δικτύου. Δρούσαν υπό τον μανδύα της εταιρείας «Ma.De. Milano», με έδρα το Τσινιζέλλο Μπάλσαμο, μια περιοχή ανάμεσα σε Μιλάνο και Μόντσα, η οποία, αν και παρουσιαζόταν ως πρακτορείο διοργάνωσης εκδηλώσεων, στην πραγματικότητα, λειτουργούσε ως κέντρο επιχειρήσεων για ένα κύκλωμα συνοδών πολυτελείας.

Οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου εμφανίζονται να εισπράττουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, με μία μόνο εξ των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τράπεζας να φτάνει τα 89.000 ευρώ! Συνολικά κατασχέθηκαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχει βεβαιότητα ότι το ποσό θα μεγαλώσει, καθώς η εισαγγελία «εισβάλει» και σε άλλους λογαριασμούς σχετιζόμενους με τους συνηφθέντες.

SERIE A, FORMULΑ 1 ΚΑΙ… ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2026!

Αν και αρχικά γινόταν λόγος για εμπλοκή 50 ποδοσφαιριστών στο σκάνδαλο, τα νέα στοιχεία από την Ιταλία, ανεβάζουν τον αριθμό σε τουλάχιστον 70 εμπλεκόμενους ποδοσφαιριστές από κορυφαίους συλλόγους όπως η Μίλαν, η Ίντερ, η Γιουβέντους, η Σασουόλο και η Βερόνα. Παρά το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές που αναφέρονται στη δικογραφία δεν εμπλέκονται σε αξιόποινες πράξεις, ούτε αποτελούν αντικείμενο της ποινικής έρευνας, η δικογραφία υπογραμμίζει τις στενές διασυνδέσεις των συλληφθέντων με τον κόσμο της Serie A. Μάλιστα, οι Μπουτίνι και Σαλαμόνε εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέα με πλήθος αστέρων, όπως οι Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Γουέιν Ρούνι, Ντούσαν Βλάχοβιτς, Ράφαελ Λεάο, κ.α., κάτι που οδήγησε τις έρευνες των αρχών, να βρουν τρόπο για να επιβεβαιώσουν πως είχαν πρόσβαση στον στενό κύκλο των παικτών, λειτουργώντας ως «σύνδεσμοι» για την κοσμική τους ζωή.

Στην ίδια λίστα υπάρχουν ονομάτα κορυφαίων αθλητών που συμμετείχαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που φιλοξενήθηκαν στο Μιλάνο, τον Φεβρουάριο του 2026. Όπως αναφέρει η «Gazzetta», μάλιστα, «…η οργάνωση φέρεται να παρείχε υπηρεσίες σε διεθνείς αστέρες του χόκεϊ επί πάγου», με ειδική μνεία στις εθνικές ομάδες Καναδά και ΗΠΑ! Επίσης, από τις υποκλοπές τηλεφωνικών επικοινωνιών και των apps επικοινωνίας που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα, στις 18 Φεβρουαρίου εμφανίζεται κλήση από στενό συνεργάτη πιλότου της Formula 1, ο οποίος ζητούσε επίμονα «μια κοπέλα για έναν φίλο μου οδηγό της Φόρμουλα, ο οποίος βρίσκεται στο Μιλάνο».

ΤΟ «ΠΑΚΕΤΟ», ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΓΕΛΙΟΥ ΚΑΙ Η… ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Τι περιλάμβανε το «πακέτο» που προσέφεραν οι συλληφθέντες και οι συνεργοί τους; Η αμοιβή περιλάμβανε δείπνο σε ελίτ εστιατόρια (όπως το Ceresio 7 ή το Pineta), συνέχεια διασκέδαση σε κλαμπ (σ.σ. ονοματίζονται τα διάσημα Just Cavalli, Tocqueville) και κατάληξη σε σουίτες πολυτελών ξενοδοχείων (σ.σ. ενδεικτικά από την έρευνα αναφέροντα τα 5αστερα Me Milan – Il Duca).

Μια από τις πιο ανησυχητικές λεπτομέρειες είναι η χρήση του πρωτοξειδίου του αζώτου. Ή αλλιώς, αέριο γέλιου! Οι παίκτες ζητούσαν μπαλόνια με το συγκεκριμένο αέριο (σ.σ. στη δικογραφία έχει ξεχωρίσει η φράση «Amo ci servono i palloncini» – «Αγάπη μου, χρειαζόμαστε τα μπαλόνια»), καθώς προκαλεί ευφορία και χαλάρωση αλλά δεν ανιχνεύεται στα τεστ αντι-ντόπινγκ. Αυτό φέρεται να επέτρεπε στους αθλητές να «φτιάχνονται», δίχως να ρισκάρουν την καριέρα τους, ακόμα και το βράδυ μετά από επίσημους αγώνες.

Η έρευνα φαίνεται ότι δεν έχει κενά. Αντίθετα, όπως ενδεικτικά αναφέρει η «Il Matino», «πίσω από τη λάμψη της «Milano bene», κρυβόταν η σκληρή εκμετάλλευση των κοριτσιών που εκδίδονταν από το κυκλωμα». Οι εγκέφαλοι του κυκλώματος κρατούσαν το 50% των εσόδων των γυναικών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κοπέλας από την Κολομβία που το 2022 εισέπραξε 1.000€ για μια συνάντηση, αλλά υποχρεώθηκε να δώσει τα 500€ στους κατηγορούμενους.

Σε μια άλλη υποκλαπείσα συνομιλία τον Δεκέμβριο του 2025, επιβεβαιώνεται η εγκυμοσύνη μιας κοπέλας από «πασίγνωστο ποδοσφαιριστή». Η ίδια, σε κατάσταση πανικού, ζητούσε επιβεβαίωση για την ημερομηνία της συνάντησης ώστε να τεκμηριώσει την πατρότητα, χωρίς να υπάρχουν, ωστόσο, αναφορές περί της εξέλιξης της αντίδρασής της.

Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ

Το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι η δράση δεν περιοριζόταν στην Ιταλία. Τα καλοκαίρια, η οργάνωση μετέφερε το «προσωπικό» και το πελατολόγιό της στη Μύκονο, διοργανώνοντας ιδιωτικά πάρτι σε βίλες που κόστιζαν χιλιάδες ευρώ τη βραδιά, διατηρώντας το ίδιο μοντέλο εκμετάλλευσης και παροχής escort. Και όλα δείχνουν ότι τα νέα θα είναι ακόμη πιο ενδιαφέροντα στη συνέχεια. Καθώς οι αρχές συνεχίζουν την ανάλυση των ψηφιακών ιχνών από την εφαρμογή γνωστής διαδικτυακής τράπεζας, η οποία αναμένεται να «κάψει» και άλλα πρόσωπα της δημόσιας ζωής της ιταλικής (και όχι μόνο) αθλητικής σκηνής. Καθώς οι πληρωμές γίνονταν συχνά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων με αιτιολογίες που αφορούσαν δήθεν «υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων».