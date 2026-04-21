Ο Σενγκούν και η… προσοχή στον Λεμπρόν Τζέιμς: Ο Τούρκος εξήγησε το viral στιγμιότυπο με τον «Βασιλιά» του NBA (vids)

Ο Αλπερέν Σενγκούν έγινε άθελά του viral στα social media, όταν κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τον ίδιο να σηκώνεται όρθιος την ώρα που περνούσε μπροστά του ο Λεμπρόν Τζέιμς, πριν το πρώτο παιχνίδι των playoffs ανάμεσα στους Χιούστον Ρόκετς και τους Λέικερς.

Πολλοί θεώρησαν ότι η πράξη του Τούρκου σούπερ σταρ ήταν μία κίνηση σεβασμού προς τον εμβληματικό Λεμπρόν Τζέιμς, καθώς αρκετοί χρήστες ερμήνευσαν ότι ο Σενγκούν σηκώθηκε όρθιος επειδή περνούσε από μπροστά του ο ζωντανός θρύλος της κορυφαίας λίγκας, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral στα social media.

Τo viral στιγμιότυπο με τον Σενγκούν και τον Τζέιμς

Sengun levantou-se em sinal de respeito ao ver LeBron James a aproximar-se. É por momentos destes que adoramos a NBA 🏀🤩 pic.twitter.com/SvuCdBPOMX — NBA Portugal (@nbaportugalcom) April 20, 2026

Ωστόσο, μετά την έκταση που πήρε το θέμα, ο Σενγκούν έσπευσε να βάλει τα πράγματα… στη θέση τους, τονίζοντας πως σηκώθηκε απλώς επειδή έψαχνε κάτι στις τσέπες του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν σέβεται τον Λεμπρόν Τζέιμς.