Ο Σενγκούν και η… προσοχή στον Λεμπρόν Τζέιμς: Ο Τούρκος εξήγησε το viral στιγμιότυπο με τον «Βασιλιά» του NBA (vids)
Ο Αλπερέν Σενγκούν μίλησε για το περιστατικό που έγινε viral στα social media με πρωταγωνιστή εκείνον και τον Λεμπρόν Τζέιμς.
Ο Αλπερέν Σενγκούν έγινε άθελά του viral στα social media, όταν κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τον ίδιο να σηκώνεται όρθιος την ώρα που περνούσε μπροστά του ο Λεμπρόν Τζέιμς, πριν το πρώτο παιχνίδι των playoffs ανάμεσα στους Χιούστον Ρόκετς και τους Λέικερς.
Πολλοί θεώρησαν ότι η πράξη του Τούρκου σούπερ σταρ ήταν μία κίνηση σεβασμού προς τον εμβληματικό Λεμπρόν Τζέιμς, καθώς αρκετοί χρήστες ερμήνευσαν ότι ο Σενγκούν σηκώθηκε όρθιος επειδή περνούσε από μπροστά του ο ζωντανός θρύλος της κορυφαίας λίγκας, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral στα social media.
Τo viral στιγμιότυπο με τον Σενγκούν και τον Τζέιμς
Sengun levantou-se em sinal de respeito ao ver LeBron James a aproximar-se.
É por momentos destes que adoramos a NBA 🏀🤩 pic.twitter.com/SvuCdBPOMX
— NBA Portugal (@nbaportugalcom) April 20, 2026
Ωστόσο, μετά την έκταση που πήρε το θέμα, ο Σενγκούν έσπευσε να βάλει τα πράγματα… στη θέση τους, τονίζοντας πως σηκώθηκε απλώς επειδή έψαχνε κάτι στις τσέπες του, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν σέβεται τον Λεμπρόν Τζέιμς.
Houston Rockets center Alperen Sengun clears the air about the viral pregame video from Game 1 when LeBron James walked by:
“I was trying to get something out of my pocket (gum), that’s why I stood up.” #Rockets #Sarge @TheRocketsWire @alperennsengun pic.twitter.com/4h8lu7osoF
— BIG SARGE MEDIA LLC (@BigSargeSportz) April 20, 2026
