Τρίτη 21 Απριλίου 2026
weather-icon 24o
Stream
Σημαντική είδηση:
21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα Νέα της Αγοράς 21 Απριλίου 2026, 12:44

Μπαλαρίνες για όλες τις ώρες: Το πιο ευέλικτο παπούτσι της σεζόν επιστρέφει δυναμικά

Από την δουλειά το πρωί μέχρι την βραδινή έξοδο και από τα city strolls μέχρι τα weekend getaways, οι μπαλαρίνες επιστρέφουν πιο ανανεωμένες από ποτέ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπάρχουν κομμάτια που δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη μόδα, απλώς περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να ξαναγίνουν το απόλυτο it girl item. Οι μπαλαρίνες είναι ακριβώς αυτό, συνδυάζοντας άνεση, κομψότητα και μια ανεπιτήδευτη θηλυκότητα που δύσκολα βρίσκεις σε άλλο παπούτσι.

Φέτος, τις βλέπουμε σε κάθε πιθανή εκδοχή: minimal, με λουράκι, με στρας, σε metallic αποχρώσεις, σε nude τόνους ή σε βαθύ μπορντό. Κοινός παρονομαστής; Η ευκολία. Το effortless chic που κάνει κάθε look να δείχνει πιο προσεγμένο χωρίς να «προσπαθεί».

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές, τις οποίες θα βρείτε σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε παπούτσια ενώ θα παραλάβετε τις αγαπημένες σας, στην πόρτα σας, στην ώρα τους, όπου κι αν βρίσκεστε χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας.

Μαύρες μπαλαρίνες που ταιριάζουν με όλα

Η μαύρη μπαλαρίνα είναι το απόλυτο wardrobe staple. Φοριέται με τζιν, με cigarette παντελόνι, με midi φούστα, με… ό,τι θέλεις!

Οι μπαλαρίνες Tamaris χαρίζουν μια κλασική, καθαρή γραμμή σε κάθε σύνολο, ιδανική για όσες θέλουν ένα παπούτσι που δεν θα τις προδώσει ποτέ.

Εάν περπατάτε πολύ, τότε οι ανατομικές μπαλαρίνες της Boxer διαθέτουν ανατομική σόλα για άνεση σε κάθε βήμα, δερμάτινη ποιότητα και διακριτική κομψότητα.

Αν είστε λάτρης του minimal, τότε οι μαύρες μπαλαρίνες της Exe είναι η κατάλληλη επιλογή χάρη στην urban αισθητική που ταιριάζει τέλεια σε office looks.

Για πιο κομψές εμφανίσεις, οι μπαλαρίνες της Corina με λουράκι χαρίζουν πιο aesthetic λεπτομέρεια σε κάθε σύνολο που κάνει την διαφορά. Συνδυάζεται άψογα με φορέματα και φούστες.

All‑day neutrals: Μπεζ & ταμπά για απόλυτη ευελιξία

Οι nude αποχρώσεις είναι η πιο κομψή επιλογή για όσες αγαπούν το διακριτικό στιλ. Λειτουργούν σαν «δεύτερο δέρμα», δημιουργώντας την αίσθηση πιο μακριάς σιλουέτας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ταμπά μπαλαρίνες της Hawkins Premium με λουράκι, που προσθέτουν πολυτέλεια σε κάθε βήμα. Το λουράκι προσθέτει vintage διάθεση, ενώ το ταμπά είναι η πιο ζεστή, φιλική απόχρωση για καθημερινά looks.

Αν αγαπάτε την άνεση, τότε η Camper σας έχει την λύση. Minimal design, premium υλικά και μια understated αισθητική που ταιριάζει σε κάθε ηλικία.

Ρομαντικές και ανοιξιάτικες, οι ροζ μπαλαρίνες της Tamaris με μαύρες λεπτομέρειες ταιριάζουν υπέροχα με λευκά και denim σύνολα.

Statement επιλογές: Χρώμα, λάμψη και χαρακτήρας

Αν θέλετε η μπαλαρίνα σας να αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του look, τότε αυτές οι παρακάτω επιλογές είναι για εσάς.

Αν αναζητάτε μια επιλογή statement, τότε οι ταμπά μπαλαρίνες της Beatris με animal print θα αναδείξουν κάθε σύνολο, καθιστώντας τις ιδανικές για κάθε περίσταση, από καθημερινές εμφανίσεις μέχρι πιο επίσημες εξόδους.

Εάν λείπει από την γκαρνταρόμπα σας ένα statement κομμάτι με rock‑chic διάθεση, τι θα λέγατε για μπορντό μπαλαρίνες με τρουκς; Απογειώνουν κάθε εμφάνιση, ενώ η μπορντό τους απόχρωση τις καθιστά ιδανικές για πιο βραδινά σύνολα.

Για πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις, οι διακοσμημένες με λαμπερά στρας μπαλαρίνες της Fred δίνουν glam χαρακτήρα σε ένα κατά τα άλλα απλό outfit, χωρίς υπερβολές.

Για να τις φορέσετε όπως τα it-girls

Μπορείτε να τις συνδυάσετε:

  • Με straight‑leg τζιν και λευκό T‑shirt για ένα Parisian inspired look.
  • Με midi φούστα και λεπτή ζακέτα για ένα feminine, office‑friendly outfit.
  • Με slip dress για βραδινές εξόδους χωρίς ταλαιπωρία.
  • Με wide‑leg παντελόνι για ένα πιο σύγχρονο, minimal look.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Κόσμος
Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Σύνταξη
inTown
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Plus
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Σύνταξη
Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης
Πολιτική 21.04.26

Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Σύνταξη
Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους
Αυτοδιοίκηση 21.04.26

Η στεγαστική αποκατάσταση αλλά και η εξασφάλιση χώρων εργασίας στο επίκεντρο της προσοχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και Δήμων.

Σύνταξη
Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

«Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Δήμος Πειραιά: Με επιτυχία τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του Νίκου Τζιζμετζόγλου
Ταξίδι γνώσης 21.04.26

Από τις γειτονιές της Παλαιάς Κοκκινιάς έως την καταξίωση στους διεθνείς καλλιτεχνικούς κύκλους του ’60 και του ’70, ο αγαπημένος "Τζίζ" των Πειραιωτών παραμένει μια εμβληματική μορφή της τέχνης με πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας να γίνει η πολιτική προστασία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής
Ανθεκτικότητα 21.04.26

Νίκος Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η πολιτική προστασία θα πρέπει να αποτελέσει πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, με έναν ισχυρό και αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων».

Σύνταξη
Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή
Διπλωματία 21.04.26

Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συναντήθηκε, χθες, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς […]

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 21.04.26

«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Εκτεταμένη έρευνα στο Μιλάνο αποκαλύπτει κύκλωμα εκατομμυρίων με εμπλοκή γνωστών προσώπων, πολυτελή πακέτα διασκέδασης και σοβαρές κατηγορίες για εκμετάλλευση και ξέπλυμα χρήματος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
Cookies