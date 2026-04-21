Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Ο προπονητής της Μονακό Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι έχει μόλις οκτώ παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο των πλέι ιν. Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (21/4, 21:00) τη Μονακό για τα play-in της Euroleague, με τον Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι να έχει διαθέσιμους μόλις οκτώ παίκτες.
Νοκ άουτ έχει τεθεί και ο Νεμάνια Νέντοβιτς ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι στις 2 Απριλίου και αναμένεται να μείνει εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα.
Επίσης δεν υπολογίζεται ούτε ο Τέρι Τάρπεϊ καθώς ταλαιπωρείται από πρόβλημα στον προσαγωγό και δεν υπολογίζεται για τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του. Ωστόσο η σημαντική απουσία είναι αυτή του Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος είναι εκτός για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα με πρόβλημα στη γάμπα.
Επομένως οι μοναδικοί διαθέσιμοι είναι οι υπόλοιποι οκτώ παίκτες των Μονεγάσκων είναι οι Έλι Οκόμπο, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Ντάνιελ Τάις, Άλφα Ντιάλο, Κεβάριους Χέις, Ματιέ Μπεγκάριν και Ματιέ Στραζέλ, αλλά και ο Μάικ Τζέιμς.
- Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις